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Рая Хачатрян
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Телеканал СТС выпустит первый в России интерактивный сериал для TikTok Материал редакции

Компания хочет привить интернет-аудитории лояльность к бренду.

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Телеканал СТС выпустит интерактивный TikTok-сериал «Даня извини», объявил на своей странице в Instagram гендиректор «CTC Media» Вячеслав Муругов. По его словам, это первый подобный проект в Европе.

«Этот абсолютно новый созданный нами продукт — ответ на современные реалии индустрии. Телевидение больше не может существовать исключительно в эфире, а в интернете необходимо присутствовать не только в виде платформ, но и в стремительно развивающихся соцсетях», — написал Муругов.

«Даня извини» — это история о музыканте, который пытается наладить личную жизнь. Сериал интерактивный — зрители могут принимать решения за героев. Проект будет транслироваться в аккаунте СТС в TikTok.

Производством проекта занималась студия XO Studios, которая создает контент для TikTok и YouTube. Главные роли исполняют актер сериала СТС «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин, блогеры TikTok Мари Сенн и Саша Тилэкс.

«Это первый сериал для TikTok в России, сделанный профильной медиакомпанией и с привлечением известных актёров, а не только блогеров самой соцсети», — написала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Болецкая. По ее словам, формат TikTok-сериалов «совсем свежий»: примеров художественных сериалов для TikTok даже с блогерами во всем мире пока очень немного.

Муругов рассказал Болецкой, что стратегическая задача проекта — привить интернет-аудитории лояльность к бренду СТС. По его мнению, неважно, если сериал сейчас не заработает, зато он даст СТС множество данных по молодой аудитории.

#tiktok #стс #новость

Рая Хачатрян
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Привить. Лояльность. Тиктоком. Фу, блин.

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