«Яндекс.Плюс» запустил собственное медиа о развлечениях «ПлюсМинус» Материал редакции
Собственные издания уже есть у «Тинькофф», «ВКонтакте», «Кухни на районе» и других.
«Яндекс.Плюс» запустил медиа о кино, музыке, книгах и событиях в городе «ПлюсМинус». Одноименный Telegram-канал от редакции писал про развлечения дома во время самоизоляции.
Издание решили превратить в полноценное медиа с возобновлением концертов, выставок и кинопроката, рассказали vc.ru представители «Яндекса».
Редакция планирует рассказывать о новостях из мира развлечений, вести репортажи с мероприятий, создавать авторские рубрики с приглашенными экспертами. Также издание расскажет о возможностях «Яндекс.Плюса» и сообщит о спецпредложениях от партнеров.
Инвестиции в медиа команда не раскрывает. «В основном проект рос органически. Гипотезу про запрос на качественный контент о развлечениях мы начали тестировать, изначально создав Telegram-канал и другие соцсети ПлюсМинус. Самые сильные идеи легли в основу медиа»,— уточнили в компании. Коммерческие форматы редакция пока запускать не планирует.
Своей целевой аудиторией в издании называют «активных молодых горожан, которые пользуются подписками, интересуются культурой, следят за новинками» и хотят получить информацию обо всем в одном месте.
«По сути — это такая подписка про развлечения 360°. Поэтому и "ПлюсМинус" — медиа про приятное времяпровождение в самом широком смысле», — говорит говорит главный редактор сайта, соавтор канала «Психо Daily» и бывший редактор «Aфиши Daily» Алиса По.
Руководит проектом главред «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Сколько человек в команде, в «Яндексе» не сказали, отметив лишь, что она тесно работает с редакцией «Кинопоиска».
- Корпоративный журнал «Код» есть и у проекта «Яндекс.Практикум»: за 1,5 года работы он принёс продаж в шесть раз больше, чем инвестиции в проект, рассказывали в сервисе.
- Собственное медиа «Т — Ж» с 2014 года развивает «Тинькофф». Это онлайн-журнал в форме блога про деньги и инвестиции.
- В декабре 2019 года «ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус» про самые обсуждаемые темы и тренды в соцсети.
- Интернет-журнал о еде «Как есть» с июня 2020 года развивает московский сервис доставки еды «Кухня на районе».
Плюс Минус. Аббревиатура Яndex.+-. Класс! Лучше бы они так назвали образовательную платформу.
Видимо, они уже даже не стараются, а только конкурируют
Ой а почему не на Дзене от того же Яндекса... Ах, да, тут же даже объяснять не нужно.
Яндекс.Мать - социальная сеть для родителей
Уже есть Яндекс.Район, там все, кому за 40, собираются и сЁмки счОлкают
будет ли медиа ПлюсМинус писать про гендерное равенство в программмстской среде?
Блоги компаний
Показать еще