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«Яндекс.Плюс» запустил медиа о кино, музыке, книгах и событиях в городе «ПлюсМинус». Одноименный Telegram-канал от редакции писал про развлечения дома во время самоизоляции.

Издание решили превратить в полноценное медиа с возобновлением концертов, выставок и кинопроката, рассказали vc.ru представители «Яндекса».

Редакция планирует рассказывать о новостях из мира развлечений, вести репортажи с мероприятий, создавать авторские рубрики с приглашенными экспертами. Также издание расскажет о возможностях «Яндекс.Плюса» и сообщит о спецпредложениях от партнеров.

Инвестиции в медиа команда не раскрывает. «В основном проект рос органически. Гипотезу про запрос на качественный контент о развлечениях мы начали тестировать, изначально создав Telegram-канал и другие соцсети ПлюсМинус. Самые сильные идеи легли в основу медиа»,— уточнили в компании. Коммерческие форматы редакция пока запускать не планирует.

Своей целевой аудиторией в издании называют «активных молодых горожан, которые пользуются подписками, интересуются культурой, следят за новинками» и хотят получить информацию обо всем в одном месте.

«По сути — это такая подписка про развлечения 360°. Поэтому и "ПлюсМинус" — медиа про приятное времяпровождение в самом широком смысле», — говорит говорит главный редактор сайта, соавтор канала «Психо Daily» и бывший редактор «Aфиши Daily» Алиса По.

Руководит проектом главред «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Сколько человек в команде, в «Яндексе» не сказали, отметив лишь, что она тесно работает с редакцией «Кинопоиска».