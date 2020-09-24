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Рая Хачатрян
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«Яндекс.Плюс» запустил собственное медиа о развлечениях «ПлюсМинус» Материал редакции

Собственные издания уже есть у «Тинькофф», «ВКонтакте», «Кухни на районе» и других.

10 комментариев
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«Яндекс.Плюс» запустил медиа о кино, музыке, книгах и событиях в городе «ПлюсМинус». Одноименный Telegram-канал от редакции писал про развлечения дома во время самоизоляции.

Издание решили превратить в полноценное медиа с возобновлением концертов, выставок и кинопроката, рассказали vc.ru представители «Яндекса».

Редакция планирует рассказывать о новостях из мира развлечений, вести репортажи с мероприятий, создавать авторские рубрики с приглашенными экспертами. Также издание расскажет о возможностях «Яндекс.Плюса» и сообщит о спецпредложениях от партнеров.

Инвестиции в медиа команда не раскрывает. «В основном проект рос органически. Гипотезу про запрос на качественный контент о развлечениях мы начали тестировать, изначально создав Telegram-канал и другие соцсети ПлюсМинус. Самые сильные идеи легли в основу медиа»,— уточнили в компании. Коммерческие форматы редакция пока запускать не планирует.

Своей целевой аудиторией в издании называют «активных молодых горожан, которые пользуются подписками, интересуются культурой, следят за новинками» и хотят получить информацию обо всем в одном месте.

«По сути — это такая подписка про развлечения 360°. Поэтому и "ПлюсМинус" — медиа про приятное времяпровождение в самом широком смысле», — говорит говорит главный редактор сайта, соавтор канала «Психо Daily» и бывший редактор «Aфиши Daily» Алиса По.

Руководит проектом главред «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Сколько человек в команде, в «Яндексе» не сказали, отметив лишь, что она тесно работает с редакцией «Кинопоиска».

  • Корпоративный журнал «Код» есть и у проекта «Яндекс.Практикум»: за 1,5 года работы он принёс продаж в шесть раз больше, чем инвестиции в проект, рассказывали в сервисе.
  • Собственное медиа «Т — Ж» с 2014 года развивает «Тинькофф». Это онлайн-журнал в форме блога про деньги и инвестиции.
  • В декабре 2019 года «ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус» про самые обсуждаемые темы и тренды в соцсети.
  • Интернет-журнал о еде «Как есть» с июня 2020 года развивает московский сервис доставки еды «Кухня на районе».

#яндекс #новость

Рая Хачатрян
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10 комментариев
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Ольга Хошвагт

3

Плюс Минус. Аббревиатура Яndex.+-. Класс! Лучше бы они так назвали образовательную платформу.
Видимо, они уже даже не стараются, а только конкурируют

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Max Chirin

Ольга
1

Start screen в 2020 не нужен. Тренд года меню в весь первый экран!

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Ilya Sorokin

1

Топ 10 в поисковой выдаче сократится еще и в этой тематике ;)

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Nikita Kharchenko

1

Ой а почему не на Дзене от того же Яндекса... Ах, да, тут же даже объяснять не нужно.

Ответить

Влад Ижевский

0

Яндекс.Корень — сервис знакомств для директоров сбербанка.

Ответить

Shad Khoshvagt

0

Яндекс.Мать - социальная сеть для родителей

Ответить

Влад Ижевский

Shad
2

Уже есть Яндекс.Район, там все, кому за 40, собираются и сЁмки счОлкают

Ответить

Дмитрий О

0

ПлюсМинусЗамыкание

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Александр Иванов

0

Плусы минасы 👴🏼

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Marow from Neverland

0

будет ли медиа ПлюсМинус писать про гендерное равенство в программмстской среде?

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