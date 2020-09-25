Компания будет сотрудничать с продюсерами фильмов «Величайший шоумен» и «Форд против Феррари».

Spotify разрешила продюсерскому центру Chernin Entertainment экранизировать ее подкасты, заявили в компании. Две компании уже начали работу над адаптацией серии подкастов The Clearing .

«Аудио — это, безусловно, самый быстрорастущий формат в индустрии развлечений. У Spotify более 250 серий и тысячи часов контента, а также одна из крупнейших библиотек интеллектуальной собственности в мире», — сказал Чернин в своем заявлении.