Spotify займётся экранизациями своих подкастов Материал редакции
Компания будет сотрудничать с продюсерами фильмов «Величайший шоумен» и «Форд против Феррари».
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Spotify разрешила продюсерскому центру Chernin Entertainment экранизировать ее подкасты, заявили в компании. Две компании уже начали работу над адаптацией серии подкастов The Clearing.
Глава центра Питер Чернин и Spotify выбирают потенциальные проекты из 250 серий оригинальных подкастов музыкального сервиса.
«Аудио — это, безусловно, самый быстрорастущий формат в индустрии развлечений. У Spotify более 250 серий и тысячи часов контента, а также одна из крупнейших библиотек интеллектуальной собственности в мире», — сказал Чернин в своем заявлении.
- В феврале 2019 года Spotify купила студии подкастов Gimlet Media, Anchor, а затем к ним добавились компании Ringer и Parcast.
- Подкаст Gimlet Media «Возвращение домой» уже был экранизирован студией Amazon.com. Главную роль в сериала сыграла Джулия Робертс. Также планируется экранизация подкаста Two Princes для HBO Max и «Ужас Долорес Роуч» для Prime Video.
- Продюсерский центр Chernin Entertainment профинансировал фильмы «Величайший шоумен», «Форд против Феррари» и «Восстание планеты обезьян».
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