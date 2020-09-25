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Рая Хачатрян
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Spotify займётся экранизациями своих подкастов Материал редакции

Компания будет сотрудничать с продюсерами фильмов «Величайший шоумен» и «Форд против Феррари».

6 комментариев
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Spotify разрешила продюсерскому центру Chernin Entertainment экранизировать ее подкасты, заявили в компании. Две компании уже начали работу над адаптацией серии подкастов The Clearing.

Глава центра Питер Чернин и Spotify выбирают потенциальные проекты из 250 серий оригинальных подкастов музыкального сервиса.

«Аудио — это, безусловно, самый быстрорастущий формат в индустрии развлечений. У Spotify более 250 серий и тысячи часов контента, а также одна из крупнейших библиотек интеллектуальной собственности в мире», — сказал Чернин в своем заявлении.

  • В феврале 2019 года Spotify купила студии подкастов Gimlet Media, Anchor, а затем к ним добавились компании Ringer и Parcast.
  • Подкаст Gimlet Media «Возвращение домой» уже был экранизирован студией Amazon.com. Главную роль в сериала сыграла Джулия Робертс. Также планируется экранизация подкаста Two Princes для HBO Max и «Ужас Долорес Роуч» для Prime Video.
  • Продюсерский центр Chernin Entertainment профинансировал фильмы «Величайший шоумен», «Форд против Феррари» и «Восстание планеты обезьян».
«Наше будущее — вся аудиоиндустрия, а не только…
Стриминговый сервис планирует стать «королём подкастинга» и только в 2019 году потратит на это…
vc.ru

#новость #spotify

Рая Хачатрян
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6 комментариев
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Ivan Miasnikov

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А в приложении когда уже подкасты доступными станут? 🤦🏻‍♂️

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Yury Kotov

0

А Netflix запустит аудио подкасты

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Shad Khoshvagt

0

Браво! Аудио - наше всё! Незря 40% людей - аудиалы

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ahshit here wego again

0

Где русскоязычные подкасты. Эх(

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Алёна Погребняк

0

всегда смотрю подкасты, а не слушаю .—.

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Bobo Momo

0

Midnight Gospel  норм получилось? Смотрел ктото? 

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