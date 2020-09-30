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ВТБ вышел из капитала «Первого канала» — у банка было 20% Материал редакции
Кому перешел пакет, неизвестно
Банк ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала», сообщили в банке. Кому перешел пакет в сообщении не указано, ВТБ и «Первый канал» пока не отвечают на запросы РБК в пресс-службу.
«ВТБ Капитал» выкупил 20% акций «Первого канала» у компании Романа Абрамовича в марте 2019 года. Сумма сделки не раскрывалась.
В начала 2000 годов Абрамович выкупил 49% акций телеканала у Бориса Березовского за $150 млн и владел пакетом до 2011 года.
В 2010 году Абрамович продал 25% акций «Национальной медиа группе» (НМГ) за $145 млн. Летом 2018 года доля НМГ увеличилась до 29%. Окончательно Абрамович вышел из капитала «Первого канала» в 2019 году после сделки с ВТБ.
Контрольный пакет акций (51%) «Первого канала» находится у государства: 38,9% принадлежит Росимуществу, 9,1% — у ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино».
Согласно данным базы СПАРК по итогам 2019 года чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ составил 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб.
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