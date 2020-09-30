Кому перешел пакет, неизвестно

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Банк ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала», сообщили в банке. Кому перешел пакет в сообщении не указано, ВТБ и «Первый канал» пока не отвечают на запросы РБК в пресс-службу.

«ВТБ Капитал» выкупил 20% акций «Первого канала» у компании Романа Абрамовича в марте 2019 года. Сумма сделки не раскрывалась.

В начала 2000 годов Абрамович выкупил 49% акций телеканала у Бориса Березовского за $150 млн и владел пакетом до 2011 года.

В 2010 году Абрамович продал 25% акций «Национальной медиа группе» (НМГ) за $145 млн. Летом 2018 года доля НМГ увеличилась до 29%. Окончательно Абрамович вышел из капитала «Первого канала» в 2019 году после сделки с ВТБ.

Контрольный пакет акций (51%) «Первого канала» находится у государства: 38,9% принадлежит Росимуществу, 9,1% — у ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино».