Холдинг также планирует запустить издание о бизнесе — «Секрет» или «Высота».

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В Rambler Group обсуждают возможное объединение своих изданий, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к холдингу. Группе принадлежат Lenta.ru, Gazeta.ru, «Афиша», «Чемпионат» и RNS.

Все издание предлагается объединить на одной платформе — она сейчас находится в разработке, говорит собеседник РБК. При этом у каждого СМИ останется отдельный сайт.

Сотрудники компании получили письма с предложением выбрать название для общего сайта изданий, рассказал другой собеседник издания. В письмах предлагалось проголосовать для выбора «нового названия Rambler&Co» — «Ракета», «Волна» или «Рамблер», цитирует издание. Медиа Rambler Group «давно готовы к изменениям, новому образу и визуальной концепции», говорится в письме.

В пресс-службе холдинга заявили, что переименовывать группу не планируется, но фокус-группы внутри компании тестируют «разные гипотезы и названия». Зачем, представитель компании не уточнил.

По словам собеседника РБК, холдинг хочет объединить аудиторию своих СМИ на одном сайте с помощью программы лояльности. Её могут назвать «Пряник» или «Луч», говорится в письме сотрудникам.

Список СМИ Rambler Group может пополнить издание о финансах, бизнесе и будущем. Сотрудникам было также предложено проголосовать за его название — «Секрет» или «Высота».

Суммарная аудитория изданий Rambler Group, по данным на июль 2020 года, достигала 6,6 млн пользователей в день, пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.