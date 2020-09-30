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Медиа
Лиана Липанова
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РБК: Rambler Group обсуждает объединение текстов Lenta.ru, Gazeta.ru и других СМИ на одном сайте — «Ракета» или «Волна» Материал редакции

Холдинг также планирует запустить издание о бизнесе — «Секрет» или «Высота».

4 комментария
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В Rambler Group обсуждают возможное объединение своих изданий, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к холдингу. Группе принадлежат Lenta.ru, Gazeta.ru, «Афиша», «Чемпионат» и RNS.

Все издание предлагается объединить на одной платформе — она сейчас находится в разработке, говорит собеседник РБК. При этом у каждого СМИ останется отдельный сайт.

Сотрудники компании получили письма с предложением выбрать название для общего сайта изданий, рассказал другой собеседник издания. В письмах предлагалось проголосовать для выбора «нового названия Rambler&Co» — «Ракета», «Волна» или «Рамблер», цитирует издание. Медиа Rambler Group «давно готовы к изменениям, новому образу и визуальной концепции», говорится в письме.

В пресс-службе холдинга заявили, что переименовывать группу не планируется, но фокус-группы внутри компании тестируют «разные гипотезы и названия». Зачем, представитель компании не уточнил.

По словам собеседника РБК, холдинг хочет объединить аудиторию своих СМИ на одном сайте с помощью программы лояльности. Её могут назвать «Пряник» или «Луч», говорится в письме сотрудникам.

Список СМИ Rambler Group может пополнить издание о финансах, бизнесе и будущем. Сотрудникам было также предложено проголосовать за его название — «Секрет» или «Высота».

Суммарная аудитория изданий Rambler Group, по данным на июль 2020 года, достигала 6,6 млн пользователей в день, пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.

В июле 2020 года контроль в онлайн-бизнесе Rambler Group получил «Сбербанк». Тогда банк дополнительно инвестировал в компанию 2 млрд рублей. В холдинге заявляли, что планируют направить деньги в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисов Rambler&Co.

#новость #ramblergroup

Лиана Липанова
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4 комментария
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Ilya Sorokin

5

Каждый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Кстати сказать, газета эта велась очень разумно. Всё в ней даже для дураков было понятно. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах.

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Yury Kotov

3

Раблеру с Альфой осталось только объединяться

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Влад Ижевский

Yury
1

Каждой твари по паре :)

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Павел Самур

0

Луч, ракета, волна...
Названия будто для какого-то советского сельского магазинчика

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