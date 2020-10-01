Сервис в виде сюжетных блоков будет работать внутри Google News.

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Google выплатит издателям новостей «за создание и курирование высококачественного контента» более $1 млрд в течение следующих трёх лет.

Компания пообещала выплаты в рамках запуска нового продукта — Google News Showcase. Сервис будет работать внутри Google News — сначала на Android, а потом в Google News на iOS, в будущем обновление появится в Google Discover and Search.

News Showcase состоит из сюжетных блоков, которые позволят издателям глубже раскрыть тему, например с помощью настройки таймлайна или связанных с темой материалов, объясняют в компании.

В будущем компания планирует добавить в News Showcase видео, аудио и другое. С 30 сентября сервис начнёт работать в Бразилии и Германии, а в ближайшие месяцы распространится и на другие страны, говорится в блоге компании.