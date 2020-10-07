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(function(w, d, id, delay) {
var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1;
if (teaser) {
startAnimation();
beforePageChange();
}
function startAnimation() {
clearTimeout(timerId);
timerId = setTimeout(function() {
if (teaser) {
teaser.classList.remove('step-'+step);
step = step < 9 ? step + 1 : 1;
teaser.classList.add('step-'+step);
startAnimation();
}
}, step === 1 ? 10 : delay);
};
function beforePageChange() {
if (w.Air && w.Air.get) {
var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify');
if (ajaxify && ajaxify.on) {
ajaxify.on('Before page changed', () => {
clearTimeout(timerId);
});
}
}
};
}(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
TelecomDaily: платящая аудитория онлайн-кинотеатров выросла вдвое с февраля по сентябрь Материал редакции
Большинство (42%) опрошенных подписаны на сервис Premier «Газпром-медиа» — аналитики связывают это с низкой стоимостью подписки.
- С февраля по сентябрь 2020 года доля платящих пользователей онлайн-кинотеатров выросла практически в два раза, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса агентства TelecomDaily.
- В феврале платная подписка была у 19% опрошенных зрителей видеосервисов, а в сентябре — 39%. На одного пользователя в сентябре в среднем приходится сразу три подписки, а совокупные траты составили около 285 рублей в месяц, выяснили аналитики.
- 19% пользователей тратят на просмотр фильмов онлайн несколько часов в день, 46% — несколько часов в неделю, 32% — несколько часов в месяц. Половина опрошенных готовы посмотреть новых фильм и в торрентах.
- Большинство (42%) опрошенных подписаны на сервис Premier «Газпром-медиа». Это связано с низкой стоимостью подписки — 29 рублей в месяц, считают аналитики. Меньше всего среди опрошенных подписчиков у Tvzavr — 7%, more.tv («Национальная медиагруппа») — 9%, Megogo — 16%. На лидера по выручке, онлайн-кинотеатр ivi, подписаны 23% опрошенных. В компании заявили, что платящая аудитория превысила 3 млн.
- В самих сервисах отказались раскрывать долю платных подписчиков, но подтвердили рост платящих зрителей на фоне акций во время пандемии. Например, у Megogo и Premier доля платящих пользователей за отчётный период выросла вдвое, говорят в компаниях. Платящая аудитория Wink выросла «в несколько раз», но из бесплатной в платную версию перешли не больше 25%.
- Глава more.tv Денис Горшков назвал данные TelecomDaily некорректными: с марта подписок у сервиса стало сразу в шесть раз больше, около 30% перешли в платную версию после акции.
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Saucedo Puetz
Кто-нибудь расскажите им по lordfilm и торренты уже? А то зачем кормить капиталистов?
Sergei SolovievSaucedo
А фильмы вам тоже lordfilm будет снимать?
Неужели до сих пор есть люди которые не понимают что чем больше платных подписок тем лучше контент. Netflix доказывает это каждый день. И наши сервисы наконец начинают снимать интересные сериалы благодаря росту подписок.
Saucedo PuetzSergei
чем больше вы платите тем жирнее становятся капиталисты. продолжайте их кормить, им нужна кормовая база