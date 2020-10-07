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Медиа
Лиана Липанова
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TelecomDaily: платящая аудитория онлайн-кинотеатров выросла вдвое с февраля по сентябрь Материал редакции

Большинство (42%) опрошенных подписаны на сервис Premier «Газпром-медиа» — аналитики связывают это с низкой стоимостью подписки.

  • С февраля по сентябрь 2020 года доля платящих пользователей онлайн-кинотеатров выросла практически в два раза, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса агентства TelecomDaily.
  • В феврале платная подписка была у 19% опрошенных зрителей видеосервисов, а в сентябре — 39%. На одного пользователя в сентябре в среднем приходится сразу три подписки, а совокупные траты составили около 285 рублей в месяц, выяснили аналитики.
  • 19% пользователей тратят на просмотр фильмов онлайн несколько часов в день, 46% — несколько часов в неделю, 32% — несколько часов в месяц. Половина опрошенных готовы посмотреть новых фильм и в торрентах.
  • Большинство (42%) опрошенных подписаны на сервис Premier «Газпром-медиа». Это связано с низкой стоимостью подписки — 29 рублей в месяц, считают аналитики. Меньше всего среди опрошенных подписчиков у Tvzavr — 7%, more.tv («Национальная медиагруппа») — 9%, Megogo — 16%. На лидера по выручке, онлайн-кинотеатр ivi, подписаны 23% опрошенных. В компании заявили, что платящая аудитория превысила 3 млн.
  • В самих сервисах отказались раскрывать долю платных подписчиков, но подтвердили рост платящих зрителей на фоне акций во время пандемии. Например, у Megogo и Premier доля платящих пользователей за отчётный период выросла вдвое, говорят в компаниях. Платящая аудитория Wink выросла «в несколько раз», но из бесплатной в платную версию перешли не больше 25%.
  • Глава more.tv Денис Горшков назвал данные TelecomDaily некорректными: с марта подписок у сервиса стало сразу в шесть раз больше, около 30% перешли в платную версию после акции.

#новость #онлайнкинотеатр

Лиана Липанова
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Saucedo Puetz

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Кто-нибудь расскажите им по lordfilm и торренты уже? А то зачем кормить капиталистов?

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Sergei Soloviev

Saucedo
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А фильмы вам тоже lordfilm будет снимать?
Неужели до сих пор есть люди которые не понимают что чем больше платных подписок тем лучше контент. Netflix доказывает это каждый день. И наши сервисы наконец начинают снимать интересные сериалы благодаря росту подписок.

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Saucedo Puetz

Sergei
0

чем больше вы платите тем жирнее становятся капиталисты. продолжайте их кормить, им нужна кормовая база

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