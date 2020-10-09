Ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект о едином плеере в обход ПО операторов связи.

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Операторы связи и платного ТВ направили письмо главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну и попросили рассмотреть «альтернативное техническое решение» для трансляции телеканалов в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Письмо подписали МТС, «Билайн», «Мегафон», «Триколор» и «ЭР-Телеком». Они предлагают использовать DRM-решения для защиты контента, которые развивают в том числе Microsoft, Apple, Google и другие крупные компании.

Компании выступили с таким предложением в преддверии второго чтения законопроекта о едином плеере для трансляции телеканалов в интернете. Госдума приняла документ в первом чтении в ноябре 2019 года.

Законопроект предполагает, что каналы первого и второго мультиплексов («Первый», «Россия 1», НТВ, СТС и другие) будут транслироваться в интернете через единый плеер в обход ПО операторов связи — компанию «Витрина ТВ», основанную «Национальной Медиа Группой» (НМГ). в проекте также участвуют «Газпром-медиа», ВГТРК и «Первый канал».

Операторы связи уже неоднократно выступали против документа и просили подключить себя к разработке концепции. Телеканалы хотят внедрить «Витрину ТВ», чтобы иметь возможность контролировать трансляции в интернете.

По их словам, операторы поверх эфира добавляют свою рекламу и незаконно транслируют контент телеканалов, на который нужно получать отдельные права для показа в интернете. Кроме того, операторы не делятся данными об аудитории.

В письме операторов говорится, что технология DRM позволит каналам контролировать «неизменность» своего контента. Компании хотят закрепить в закон право выбора любого ПО, соответствующего требованиям Минцфиры, Роскомнадзора или правительства.

В НМГ против такой идеи — компания утверждает, что телеканалам важно вставлять рекламу в контент в одностороннем порядке без согласования с онлайн-площадкой и без возможности ограничивать с её стороны.