Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Медиа
Лиана Липанова
638

Операторы связи попросили предоставить альтернативный выбор плеера для онлайн-трансляции каналов вместо единой системы Материал редакции

Ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект о едином плеере в обход ПО операторов связи.

1 комментарий
В закладки

Операторы связи и платного ТВ направили письмо главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну и попросили рассмотреть «альтернативное техническое решение» для трансляции телеканалов в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Письмо подписали МТС, «Билайн», «Мегафон», «Триколор» и «ЭР-Телеком». Они предлагают использовать DRM-решения для защиты контента, которые развивают в том числе Microsoft, Apple, Google и другие крупные компании.

Компании выступили с таким предложением в преддверии второго чтения законопроекта о едином плеере для трансляции телеканалов в интернете. Госдума приняла документ в первом чтении в ноябре 2019 года.

Законопроект предполагает, что каналы первого и второго мультиплексов («Первый», «Россия 1», НТВ, СТС и другие) будут транслироваться в интернете через единый плеер в обход ПО операторов связи — компанию «Витрина ТВ», основанную «Национальной Медиа Группой» (НМГ). в проекте также участвуют «Газпром-медиа», ВГТРК и «Первый канал».

Операторы связи уже неоднократно выступали против документа и просили подключить себя к разработке концепции. Телеканалы хотят внедрить «Витрину ТВ», чтобы иметь возможность контролировать трансляции в интернете.

По их словам, операторы поверх эфира добавляют свою рекламу и незаконно транслируют контент телеканалов, на который нужно получать отдельные права для показа в интернете. Кроме того, операторы не делятся данными об аудитории.

В письме операторов говорится, что технология DRM позволит каналам контролировать «неизменность» своего контента. Компании хотят закрепить в закон право выбора любого ПО, соответствующего требованиям Минцфиры, Роскомнадзора или правительства.

В НМГ против такой идеи — компания утверждает, что телеканалам важно вставлять рекламу в контент в одностороннем порядке без согласования с онлайн-площадкой и без возможности ограничивать с её стороны.

Кроме того, операторы не предложили варианты дополнительных сервисов (например, интерактива и «нелинейной рекламы»), а также технологии управления разрешениями на показ контента в конкретном регионе, говорят в НМГ.

Рекламодатели российского ТВ уходят в онлайн…
Телеканалы создают единый плеер для трансляций в интернете, правительство планирует…
vc.ru

#новость #телевидение #законы

Лиана Липанова
+29 565
1
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 165377, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Oct 2020 08:35:51 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как мы закупаем рекламу на vc.ru: качественный b2b-трафик по 7 рублей за клик
С vc.ru мы получаем 50–60 лидов в месяц — это средний и крупный бизнес — и хотим больше. Для этой статьи я куплю 500…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Maxim Petrukhin

0

Трансляция ТВ в инете... Шуму и пыли то сколько... 
Чо там с другими перспективными темами - телефон, телеграф, дагерротипы? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Коллаборативная фильтрация: как предпочтения других пользователей влияют на твои рекомендации
Говоря о рекомендательных системах, часто упоминают «коллаборативную фильтрацию». В этой статье мы простыми словами рас…
0
1С-Битрикс
Подписан
Отписаться
История «Бизнес Систем»: от тренера по продажам до крупнейшего партнера в Красноярске
Иван Санников в одиночку построил компанию «Бизнес Системы». Сейчас она входит в десятку ведущих партнеров «Битрикс24»…
0
Альфа-Капитал
Подписан
Отписаться
Как провести стратегическую сессию нескучно и продуктивно: опыт «цифровой» команды «Альфа-Капитала»
Мозговые штурмы и генерация новых идей, игра в мафию и рассказы о своих неожиданных хобби... «Альфа-Капитал» собрал сот…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladislav Chinilov
за день
Сотрудники прокомментировали комментарий властей Москвы об отказе сотрудников на удалёнке передавать данные: "Пососи потом проси"
«Обязаны соблюдать дисциплину труда»: власти Москвы прокомментировали отказы сотрудников на удалёнке передавать данные
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

Mikhail Belousov

Стартап создал технологию…

Юрий Белоножкин

Нужен ли текст в Instagram?

Assarov

Microsoft не стала принуждать…

Aleksey Paschenko

Стартап создал технологию…

Roma Schreibikus

Игорь Бухман: продавать Playrix…

Юрий Белоножкин

Стартап создал технологию…

Aleksey Paschenko

Стартап создал технологию…

Denis Smirnov

Стартап создал технологию…

Aleksey Paschenko

Стартап создал технологию…

Maxim Petrukhin

Операторы связи попросили…

Екатерина Рыжкова

Supl biz обвиняет в…

Юрий Белоножкин

Кейс: как мы продали кучу…

Soviet Pooh

H&M показала машину по…

sergjjj

Стартап создал технологию…

Maxim Petrukhin

Чуткость, модерация и никаких…

Максим Самигулин

«Обязаны соблюдать дисциплину…

Борис Васильев

H&M показала машину по…

Дмитрий Беговатов

Стартап в США за 180 дней…

Alexey Fedorov

Обзор «Интранетуса» Лебедева…

Владимир Бугаев

Slide to Image 4K…
null