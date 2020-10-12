«Союзмультфильм» убрала классическую коллекцию мультфильмов из YouTube и перенесла на платформу Premier Материал редакции
В 2021 году классическая коллекция будет также доступна на других российских платформах.
«Союзмультфильм» убрала классическую коллекцию мультфильмов из YouTube и перенесла на платформу Premier, написала в Facebook председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
На Premier доступны классические мультфильмы, короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты киностудии, пишет Слащева. В 2021 году классическая коллекция будет также доступна на других российских платформах.
«Фильмы из Youtube с октября переходят на ряд популярных российских видеосервисов, где будут доступны в разных режимах смотрения, в том числе, и на бесплатной основе», — говорится в посте.
Для просмотра видео на Premier нужна регистрация на платформе. При этом только часть «золотой коллекции» можно смотреть бесплатно. Среди них, например, «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Ежик в тумане». Ежемесячная подписка на сервис стоит 129 рублей.
Платформа Premier принадлежит «Газпром-медиа». По данным на 2019 год, на Premier 1,2 млн активных подписчиков. По результатам опроса TelecomDaily, 42% пользователей, которые платили за подписку на онлайн-кинотеатры с февраля по сентябрь, пользовались Premier.
По сути наживаются на нашем наследии. Таки в СССР все формально снималось на государственные деньги, а государство это пролетариат, то есть простой народ.
Вот, например, Пиратская партия давно настаивает, что всё созданное творчество в СССР должно быть передано в публичное достояние.
А тут по сути "приватизировали" интеллектуальную собственность и зарабатывают
"...классическая коллекция киностудии «Союзмультфильм» по-прежнему доступна в сети интернет, однако сейчас меняется формат ее присутствия там – фильмы из Youtube с октября переходят на ряд популярных российских видеосервисов..."
А давно ли Premier стала популярнее YouTube? Кто может разъяснить, в этом ли истинная причина?
Блоги компаний
Показать еще