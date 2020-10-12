В 2021 году классическая коллекция будет также доступна на других российских платформах.

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«Союзмультфильм» убрала классическую коллекцию мультфильмов из YouTube и перенесла на платформу Premier, написала в Facebook председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

На Premier доступны классические мультфильмы, короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты киностудии, пишет Слащева. В 2021 году классическая коллекция будет также доступна на других российских платформах.

«Фильмы из Youtube с октября переходят на ряд популярных российских видеосервисов, где будут доступны в разных режимах смотрения, в том числе, и на бесплатной основе», — говорится в посте.

Для просмотра видео на Premier нужна регистрация на платформе. При этом только часть «золотой коллекции» можно смотреть бесплатно. Среди них, например, «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Ежик в тумане». Ежемесячная подписка на сервис стоит 129 рублей.