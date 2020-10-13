Медиа
Лиана Липанова
1367

Disney объявила о масштабной реструктуризации, чтобы сфокусироваться на развитии стриминга Материал редакции

Пандемия «разрушила» её кинобизнес и привлекла больше пользователей к стриминговым сервисам, но в Disney не считают реструктуризацию ответом коронавирусу, рассказало CNBC.

17 комментариев
В закладки

Disney объединит свои медиа- и развлекательные подразделения в единую организацию, которая будет отвечать за дистрибуцию контента, продажу рекламы и стриминговый сервис Disney+, передаёт CNBC.

После объявления акции компании выросли более чем на 5% до открытия торгов, отмечает издание. Disney анонсировала масштабную реструктуризацию после того, как пандемия «разрушила» её кинобизнес и привлекла больше пользователей к её стриминговым сервисам, утверждает CNBC.

Однако гендиректор Disney Боб Чапек заявил CNBC, что «не стал бы называть это ответом ковиду». Реорганизация позволит компании проще производить контент именно для Disney+, минуя посредников между студией и зрителями, включая и кинотеатры, объяснил он.

Я бы сказал, что он ускорил процесс перехода, который должен был произойти в любом случае. [...]

Потребители сами направят нас. Прямо сейчас они голосуют своими кошельками за Disney+. Мы хотим быть уверенными в том, что мы окажемся в той точке, где они хотят нас видеть.

Боб Чапек
гендиректор Disney

По состоянию на август, платная аудитория стриминговых сервисов компании составляла 100 млн пользователей, больше половины из которых приходится на Disney+.

Кинотеатры после снятия ограничений не смогли восстановить трафик, поэтому Disney отложила несколько своих кинопремьер, включая «Чёрную вдову» Marvel и «Душа» Pixar, напоминает издание. Кроме того, компания сняла фильм «Мулан» с релиза в кинотеатрах и начала продавать его через Disney+ за $30. Результаты такого эксперимента компания может представить в ноябре во время квартального отчёта о выручке, пишет CNBC.

Это может привести к сокращению персонала, но «вряд ли в таком же масштабе, как в парках Disney», — заявил Чапек. В конце сентября компания объявила, что вынуждена уволить 28 тысяч сотрудников тематических парков — в Калифорнии парк Disney пока закрыт, а парки во Флориде, Париже, Шанхае, Японии и Гонконге работают с ограничениями.

За новое подразделение будет отвечать бывший президент по потребительским товарам, играм и издательскому делу Карим Дэниел. Он будет курировать распространение контента, продаж и рекламы и должен сделать стриминговое подразделение прибыльным. В том числе Дэниел будет отвечать за принятие важных решение по поводу графика премьер в кинотеатрах и стриминговом сервисе.

#новость #disney

Лиана Липанова
+29 908
8
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","disney"], "comments": 17, "likes": 6, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 166464, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Oct 2020 11:32:21 +0300", "is_special": false }
Трибуна
Собственная CRM-система с сопровождением клиентов и встроенной логистикой
Меня зовут Павел Ковтун, я совладелец сервиса по аренде сменных ковров в Санкт-Петербурге и Ленообласти — Virginia. С…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Saucedo Puetz

–2

Когда ребята наконец-то поймут что время кинотеатров безвозвратно ушло и ненадо придерживать премьеры до отмены ограничений

Ответить

Mike Raitsyn

Saucedo
12

Впечатления от просмотра условного Аватара на большом экране сильно отличаются от аналогичного опыта на 11-дюймовом планшете. 

Ответить

Алексис Второй

Mike
5

И звук. Такой звук дома (и особенно в квартире) получить крайне сложно.

Ответить

Artemy

Алексис
2

Пространственное аудио в AirPods Pro (ну или нейроинтерфейс прям в слуховой аппарат в будущем) - решат проблему.

Ответить

Mike Raitsyn

Алексис
1

Дорого, соседи возражают :) 

Ответить

Вася Пражкин

Mike
2

Впечатления от условной Metallica на концерте на стадионе тоже сильно отличаются от аналогичного опыта с дешевой bluetooth-колонки. Однако это же не мешает стриминг-сервисам зарабатывать на подписке транслируя Metallica, верно?

Ответить

Mike Raitsyn

Вася
2

И? 
Дисней кладет все свои фильмы в стриминг, смотрите в свое удовольствие. 
Но я предпочту сходить на премьеру в кинотеатр, а не пялиться на мини-экранчик. 

Ответить

Вася Пражкин

Mike
1

Сходите, если есть куда сходить ). А остальные посмотрят на 11-дюймовом экране. А те, кому не все равно - купят проектор и хороший звук.

Ответить

Mike Raitsyn

Вася
1

В принципе да - хороший домашний кинотеатр лучше паршивого общественного. 

Ответить

Maxim Petrukhin

Вася
0

Мне кажется, вы оба правы. Кинотеатров станет меньше, но совсем не исчезнут. Тут не только в технике дело. В кино другие люди рядом. Это совместное переживание. На стадионы люди за этим же ходят. 

Ответить

Yura Nabokov

Mike
–1

вы можете спокойно взять 55-65 дюймов телек + какие нибудь синхайзеры и по качеству не будет хуже, зато английская дорожка, нет чавкающих соседей

Ответить

Mike Raitsyn

Yura
1

Я в UK, у меня английская дорожка по умолчанию :-D 
Телек давно 65 (дети консолят), все равно ощущение не те. 

Ответить

Mike Raitsyn

3

Можно ругать Дисней за бесконечные римейки и live-action адаптации их библиотеки (сори, зумеры, анимационные версии лучше!), но рынок они чувствуют отлично, не боятся инвестировать и тратить миллиарды на успешные франшизы с сильной фан-базой и вообще для компании с почти 100-летней историей оперируют мощно. 

Ответить

Maxim Petrukhin

Mike
0

Им надо HBO купить. Тогда будет реальная угроза Netflix. Не знаю, правда, как взрослые истории впишутся в их философию. 

Ответить

Mike Raitsyn

Maxim
0

+++
Мне кажется они больше про «семейное» кино, покупка Star Wars и Marvel в это отлично укладываются. 

Нетфликс в последнее время прямо грустный стал, сплошные сериалы для подростков с поломанной самоидентификацией. Амазон в этом плане поинтереснее с моей недалекой колокольни.

Ответить

Andrey Arsentyev

3

Микки Маус пошел в рынок к зумерам-стримерам

Ответить

Vasiliy Nemchinov

0

Успехов им 🍀

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Работа.ру
Подписан
Отписаться
Начать с нуля в 50 лет: как стать UX-дизайнером в возрасте, когда многие завершают карьеру
Okko
Подписан
Отписаться
Okko открыл подборку контента в UltraHD для приставок Apple TV
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, открыл подборку контента в качестве UltraHD и UltraHD HDR для…
0
Билайн Бизнес
Подписан
Отписаться
Раскрываем конфиденциальное: рассказываем, как написать эффективный рекламный текст для SMS-рассылки
Сегодня мы со всех сторон окружены информационным шумом. Поэтому бизнесу как никогда важно выбрать правильные инструмен…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Катерина
за день
серьезно? на vc теперь обсуждают бритье волос на фалангах пальцев? скоро не отличим vc от яндекс дзена)))
Старит не поедание мяса. Семь привычек, которые помогут выглядеть моложе к сорока годам
sando
за неделю
так говорите, будто сложно иметь интерфейс лучше чем у фб 
«ВКонтакте» представила обновлённый логотип, собственный шрифт и редизайн десктопной версии

Комментарии

Kelerius

Сервис доставки продуктовых…

Maxim Zhilyaev

Сервис SendMaker — отправляйте…

L A

Рейтинг брокеров 2020 — лучшие…

Kelerius

Сервис доставки продуктовых…

Roman Moskovskiy

Российский производитель…

Alexey Bolshov

ИТ-компании пожаловались в…

Альфа-Банк

После заявки на карту в…

Kelerius

Сервис доставки продуктовых…

Карфаген должен…

The Wall Street Journal…

GrowFood

Сервис доставки продуктовых…

Nikita Rogatov

Politico: власти США потребуют…

Сергей Подливчук

«Есть один полноценный…

GrowFood

Сервис доставки продуктовых…

Sergey K

«Есть один полноценный…

Kelerius

The Wall Street Journal…

Alina Smirnova

2,5 миллиарда рублей ради…

Катерина

За год мы получили 800…

Карфаген должен…

The Wall Street Journal…

Kelerius

The Wall Street Journal…

Kelerius

The Wall Street Journal…
null