Disney объявила о масштабной реструктуризации, чтобы сфокусироваться на развитии стриминга Материал редакции
Пандемия «разрушила» её кинобизнес и привлекла больше пользователей к стриминговым сервисам, но в Disney не считают реструктуризацию ответом коронавирусу, рассказало CNBC.
Disney объединит свои медиа- и развлекательные подразделения в единую организацию, которая будет отвечать за дистрибуцию контента, продажу рекламы и стриминговый сервис Disney+, передаёт CNBC.
После объявления акции компании выросли более чем на 5% до открытия торгов, отмечает издание. Disney анонсировала масштабную реструктуризацию после того, как пандемия «разрушила» её кинобизнес и привлекла больше пользователей к её стриминговым сервисам, утверждает CNBC.
Однако гендиректор Disney Боб Чапек заявил CNBC, что «не стал бы называть это ответом ковиду». Реорганизация позволит компании проще производить контент именно для Disney+, минуя посредников между студией и зрителями, включая и кинотеатры, объяснил он.
По состоянию на август, платная аудитория стриминговых сервисов компании составляла 100 млн пользователей, больше половины из которых приходится на Disney+.
Кинотеатры после снятия ограничений не смогли восстановить трафик, поэтому Disney отложила несколько своих кинопремьер, включая «Чёрную вдову» Marvel и «Душа» Pixar, напоминает издание. Кроме того, компания сняла фильм «Мулан» с релиза в кинотеатрах и начала продавать его через Disney+ за $30. Результаты такого эксперимента компания может представить в ноябре во время квартального отчёта о выручке, пишет CNBC.
Это может привести к сокращению персонала, но «вряд ли в таком же масштабе, как в парках Disney», — заявил Чапек. В конце сентября компания объявила, что вынуждена уволить 28 тысяч сотрудников тематических парков — в Калифорнии парк Disney пока закрыт, а парки во Флориде, Париже, Шанхае, Японии и Гонконге работают с ограничениями.
За новое подразделение будет отвечать бывший президент по потребительским товарам, играм и издательскому делу Карим Дэниел. Он будет курировать распространение контента, продаж и рекламы и должен сделать стриминговое подразделение прибыльным. В том числе Дэниел будет отвечать за принятие важных решение по поводу графика премьер в кинотеатрах и стриминговом сервисе.
Когда ребята наконец-то поймут что время кинотеатров безвозвратно ушло и ненадо придерживать премьеры до отмены ограничений
Впечатления от просмотра условного Аватара на большом экране сильно отличаются от аналогичного опыта на 11-дюймовом планшете.
И звук. Такой звук дома (и особенно в квартире) получить крайне сложно.
Впечатления от условной Metallica на концерте на стадионе тоже сильно отличаются от аналогичного опыта с дешевой bluetooth-колонки. Однако это же не мешает стриминг-сервисам зарабатывать на подписке транслируя Metallica, верно?
И?
Дисней кладет все свои фильмы в стриминг, смотрите в свое удовольствие.
Но я предпочту сходить на премьеру в кинотеатр, а не пялиться на мини-экранчик.
Сходите, если есть куда сходить ). А остальные посмотрят на 11-дюймовом экране. А те, кому не все равно - купят проектор и хороший звук.
В принципе да - хороший домашний кинотеатр лучше паршивого общественного.
Мне кажется, вы оба правы. Кинотеатров станет меньше, но совсем не исчезнут. Тут не только в технике дело. В кино другие люди рядом. Это совместное переживание. На стадионы люди за этим же ходят.
вы можете спокойно взять 55-65 дюймов телек + какие нибудь синхайзеры и по качеству не будет хуже, зато английская дорожка, нет чавкающих соседей
Я в UK, у меня английская дорожка по умолчанию :-D
Телек давно 65 (дети консолят), все равно ощущение не те.
Можно ругать Дисней за бесконечные римейки и live-action адаптации их библиотеки (сори, зумеры, анимационные версии лучше!), но рынок они чувствуют отлично, не боятся инвестировать и тратить миллиарды на успешные франшизы с сильной фан-базой и вообще для компании с почти 100-летней историей оперируют мощно.
Им надо HBO купить. Тогда будет реальная угроза Netflix. Не знаю, правда, как взрослые истории впишутся в их философию.
+++
Мне кажется они больше про «семейное» кино, покупка Star Wars и Marvel в это отлично укладываются.
Нетфликс в последнее время прямо грустный стал, сплошные сериалы для подростков с поломанной самоидентификацией. Амазон в этом плане поинтереснее с моей недалекой колокольни.
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