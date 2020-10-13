Я бы сказал, что он ускорил процесс перехода, который должен был произойти в любом случае. [...]

Потребители сами направят нас. Прямо сейчас они голосуют своими кошельками за Disney+. Мы хотим быть уверенными в том, что мы окажемся в той точке, где они хотят нас видеть.