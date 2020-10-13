Вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту и музыкальным сервисам стал экс-глава «ЮТВ Холдинга» Андрей Димитров Материал редакции
Димитров будет отвечать за музыкальный и видеоконтент во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и на «Смотри Mail.ru».
Mail.ru Group создала должность вице-президента по видеоконтенту и музыкальным сервисам и назначила на неё бывшего гендиректора российского медиахолдинга «ЮТВ Холдинг» Андрея Димитрова.
Он будет курировать музыкальное направление на уровне бизнеса, работы с авторами и маркетинга и направление видео на уровне контента и работы с правообладателями. В сфере его ответсвенности — музыкальный и видеоконтент на всех сервисах Mail.ru Group: во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и на «Смотри Mail.ru».
«Мы планируем расширять музыкальное и видеонаправление. Для удобства слушателей и зрителей будем пополнять библиотеку контента, а авторам предложим новые способы взаимодействия с аудиторией», — говорит глава Mail.ru Group Борис Добродеев.
С 2009 года Димитров возглавлял канал «Муз-ТВ, с сентября 2012 года — «Муз-ТВ» и «Ю», с сентября 2013 года и до прихода в Mail.ru Group Димитров был гендиректором «ЮТВ Холдинга», управляющего каналами «Ю», «Муз-ТВ» и Disney.
Вообще, давно пора создать ТикТок для ОК. Видео по 10 минут и два фильтра - VHS и "плёнка фабрики Свема".
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