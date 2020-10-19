Медиа
Лиана Липанова
187

Бывшие журналисты «Ведомостей» запустили сервис проверки информации в интернете по заказу Материал редакции

Он поможет пользователям и компаниям защититься «от фейков, манипуляций и мошенничества в интернете».

1 комментарий
В закладки

Бывший шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло и экс-редактор отдела финансов газеты Дмитрий Казьмин запустили сервис Fakecheck.ru для проверки информации в интернете на достоверность. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Казьмин.

Сервис по заказу проверяет «достоверность и убедительность информации в СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах, на блог-платформах, а также в YouTube и TikTok».

Команда проекта обещает использовать «единую методику» и публиковать результаты. Методика проверок создана на базе правил фактчекинга в деловых СМИ и рекомендации института в области проверки информации The Poynter Institute, уточнил Товкайло.

Проверять информацию будут люди, прошедшие обучение, сейчас большинство из них — действующие или бывшие журналисты, отметили в сервисе. За работу фактчекеры будут получать вознаграждение, а в октябре сервис откроет набор специалистов, они уже могут оставить заявку.

Fakecheck.ru работает в формате независимого фактчекера и не действует в интересах государственных, политических или общественных организаций, говорят в компании. Как пишет The Bell, проект создан на средства основателей. В будущем проект планирует инвестировать в автоматизацию проверки.

Заказать проверку может любой пользователь сервиса, говорится на сайте проекта. Есть четыре тарифа:

  • Бесплатный — проверка только общественно важной информации на усмотрение команды проекта.
  • «Борец с фейками» — тариф позволяет проверить не только текст, но и фото, в том числе публикации в СМИ, в соцсетях, «Яндекс.Дзене» и блог-платформах. Он включает до 5000 знаков, срок проверки — неделя, стоит 1000 рублей.
  • «Топ-менеджер» — те же условия, но знаков — до 10 тысяч за 72 часа, стоит 5000 рублей.
  • «Суперзвезда» — кроме прочего, тариф позволяет проверять «суть заявлений публичных лиц» за 15 тысяч рублей и предлагает проверку до 15 тысяч знаков за 48 часов.
  • SpeechChek — проверка заявления публичного лица о другом публичном лице. Одна цитата (1000 знаков) за 15 тысяч рублей.

Сервис также предлагает корпоративные тарифы:

  • Smart за 30 тысяч рублей.
  • VIP — приоритетный доступ ко всем возможностям Fakecheck со скидкой и индивидуальный подход, стоит 150 тысяч рублей.
  • PR Pro — специальный тариф для PR-агентств за 75 тысяч рублей. В подарок идёт доступ к Pro версии «Открытых СМИ».

#новость #ведомости

Лиана Липанова
+30 755
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 168455, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Oct 2020 15:29:18 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Хотели без отходов, остались без клиентов: что не так с тотальным эко-френдли
Можно по-разному относиться к Грете Тунберг, но игнорировать растущий в мире спрос на экологичные товары и услуги…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Dmitry Filonov

0

В названии тарифа SpeechChek букву потеряли. Будем считать, что я по бесплатному тарифу отфактчекал😀

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Правильная ликвидация ООО — лучший способ избежать проблем
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
5 правил миллионеров из книги Secrets of the Millionaire Mind
За последние два года миллионы людей в нашей стране попробовали свои силы в инвестициях. К сожалению, не всем повезло н…
1
Мегаплан
Подписан
Отписаться
CRM на телефоне: как Mango Office + Мегаплан разгружают менеджеров и руководителей
Леонид Шитов, руководитель группы разработки и сопровождения интеграционных решений: 98 тысяч звонков в среднем за неде…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лев Щенин
за день
Скорее всего (это моё оценочное мнение), Олег Тиньков начал собирать деньги на выкуп Яндекса... "Мужик сказал - мужик сделал !" (с) Браво, Тиньков !
Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs
Alex Kuz
за неделю
 в директ написали
Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G

Комментарии

Dmitry Filonov

Бывшие журналисты «Ведомостей…

Arthur N

«Заберёшь большую часть нас…

Сергей Подливчук

Онбординг: как удерживать…

Andrei Smirnovsky

«Заберёшь большую часть нас…

Pavel Nekhaev

«Заберёшь большую часть нас…

Эдуард Гладышев

«Заберёшь большую часть нас…

Killa Gorilla

Онбординг: как удерживать…

Elijah Garrison

Брюс Уиллис вернулся к роли…

Maxim Medvedev

Сервис онлайн-тренировок Motify…

Dmitry Filonov

Брюс Уиллис вернулся к роли…

Arartem

«Заберёшь большую часть нас…

Эдуард Гладышев

«Заберёшь большую часть нас…

Аарон Малис

«Заберёшь большую часть нас…

Ilia Aleksandrovich

Онбординг: как удерживать…

Story App

EY: иностранные компании в…

Аарон Малис

«Заберёшь большую часть нас…

Аарон Малис

«Заберёшь большую часть нас…

Arthur N

«Заберёшь большую часть нас…

Александр Коломытов

Дыра в безопасности Сбербанка…

Сергей Подливчук

Онбординг: как удерживать…
null