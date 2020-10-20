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Андрей Фролов
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Две МФО потребовали 12,7 млн рублей у создателей «Батенька, да вы трансформер» — они брали кредиты на гонорары Материал редакции

Банки не кредитуют медиабизнес, поэтому издатели обратились к микрокредитам. Сейчас стороны обсуждают мировое соглашение.

16 комментариев
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Две микрофинансовые организации подали иски на общую сумму в 12,7 млн рублей к Егору Мостовщикову и Антону Ярошу — соучредителям издательского дома «Мамихлапинатана». Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на данные судов.

Один из наиболее известных проектов созданного в 2016 году издательства — самиздат «Батенька, да вы трансформер». Также в него входят проекты Breaking Mad, литературное издательство «Носорог» и студия контент-маркетинга Artel.Media, которая в том числе сделала издание о бизнесе «Своё дело» для «Сбербанка».

МФО «СимплФинанс», которая подала иск на 10,3 млн рублей к Мостовщикову и Ярошу, требовала арестовать счета ответчиков якобы из-за того, что медиаменеджеры уклоняются от выплат, но Арбитражный суд Москвы требование не удовлетворил. В компании отказались от детальных комментариев и сказали, что это рядовой заёмщик, который «ушёл в просрочку».

Компания «Микро капитал» подала иск из-за 2,36 млн рублей, сообщила «Открытым медиа» представительница Пресненского суда Москвы Лела Кокая. По её словам, создатели «Мамихлапинатана» взяли 2 млн рублей на полгода под 30% годовых, но вовремя вернуть их не смогли.

Мостовщиков рассказал «Открытым медиа», что издательство брало микрокредиты для выплат зарплат и гонораров, так как банки не дают кредиты медиабизнесу. Задержки в платежах возникли из-за пандемии, из-за которой существенно упала выручка, объяснил он.

Издательство не собирается уклоняться от возврата денег и обсуждает возможности урегулирования разногласий — стороны настроены на мировое соглашение, добавил Мостовщиков.

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Андрей Фролов
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16 комментариев
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Александр Горелик

27

батенька, да у вас микрокредит

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Александр Телепнев

Александр
3

Батенька, да у вас просрочка

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Сергей Подливчук

9
Ответить

Constantin Milovidov

Сергей
1

🤣👍🏼

Ответить

Mike Kosulin

5

Банки не кредитуют медиабизнес

дело совсем не в медиабизнесе.
Бизнесу вообще проблематично получить кредит, тем более на нормальных условиях.
 Ну и конечно ж зависит структуры бизнеса.

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Valentin Dombrovsky

Mike
5

При этом в МФО кредит брался на физлиц. Коли припекло, почему бы не сходить в банк за кредитом для физика? 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Valentin
0

Ипешникам тоже не дают.
Но микрокредит брали на организацию

Ответить

Dmitry Ievlev

Карфаген
0

Не правда

Ответить

Лучезарный Смех

4

взяли 2 млн рублей на полгода под 30% годовых

Ребятки, дорогие, ну вы чего? 
Если это был единственно возможный вариант чтобы выплатить обещанные гонорары, то мое уважение конечно за самоотдачу.
Но блин 

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

2

Брать микро-кредит, для создания говно-медиа... Мдааа...

Ответить

Владимир Толстиков

Vyacheslav
0

*говно-кредит

Ответить

From Siberia to London

2

Батенька, да вы должник!

P.S. Набрать для медиа кредитов под 30% а не донат/инвестиции/ICO провести на пике хайпа - это надо быть сильно одарённым.

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Daniil Ivanov

1

Ну если на медиабизнес так сильно повлияла пандемия, нужен ли такой бизнес?

Ответить

Илья Исерсон

1

В свое время хотел купить рекламы в Батеньке, но предлагаемые ими форматы были несколько утопичны, а что то такое https://tema.livejournal.com/3340365.html они брать не хотели. 
Если обстоятельства изменились, то я готов поддержать отечественные медиа. 

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Valentin Dombrovsky

0

А я-то думал, там сплошь успешные медиаменеджеры... 

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Alexandr Blokhin

0

Откуда такая сумма в 12,7 млн? Или это с процентами? Даже с процентами много. В общем, готов взять столько в долг не под медиабизнес.

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