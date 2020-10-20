Банки не кредитуют медиабизнес, поэтому издатели обратились к микрокредитам. Сейчас стороны обсуждают мировое соглашение.

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Две микрофинансовые организации подали иски на общую сумму в 12,7 млн рублей к Егору Мостовщикову и Антону Ярошу — соучредителям издательского дома «Мамихлапинатана». Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на данные судов.

Один из наиболее известных проектов созданного в 2016 году издательства — самиздат «Батенька, да вы трансформер». Также в него входят проекты Breaking Mad, литературное издательство «Носорог» и студия контент-маркетинга Artel.Media, которая в том числе сделала издание о бизнесе «Своё дело» для «Сбербанка».

МФО «СимплФинанс», которая подала иск на 10,3 млн рублей к Мостовщикову и Ярошу, требовала арестовать счета ответчиков якобы из-за того, что медиаменеджеры уклоняются от выплат, но Арбитражный суд Москвы требование не удовлетворил. В компании отказались от детальных комментариев и сказали, что это рядовой заёмщик, который «ушёл в просрочку».

Компания «Микро капитал» подала иск из-за 2,36 млн рублей, сообщила «Открытым медиа» представительница Пресненского суда Москвы Лела Кокая. По её словам, создатели «Мамихлапинатана» взяли 2 млн рублей на полгода под 30% годовых, но вовремя вернуть их не смогли.

Мостовщиков рассказал «Открытым медиа», что издательство брало микрокредиты для выплат зарплат и гонораров, так как банки не дают кредиты медиабизнесу. Задержки в платежах возникли из-за пандемии, из-за которой существенно упала выручка, объяснил он.