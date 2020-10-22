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Татьяна Боброва
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Сервис коротких видео Quibi с $1,75 млрд инвестиций закроется спустя полгода после запуска Материал редакции

Сервис с инвестициями Disney, Alibaba Group и других обещал «революцию» в мобильном видео.

  • Сервис коротких видео Quibi закроется и планирует продать свой контент и другие активы, написали в письме к сотрудникам основатели стартапа, ветераны Голливуда Джеффри Катценберг и Маргарет Уитмен.
  • Среди возможных причин неудачи основатели называют пандемию и «недостаточно сильную» идею сервиса. «Подозреваем, что это была комбинация того и другого», — говорится в письме. Основатели отметили, что «исчерпали все возможности», и «неудача произошла не из-за отсутствия попыток».
  • Катценберг и Уитмен запустили Quibi в апреле 2020 года. Создатели сделали ставку на фильмы и сериалы с эпизодами длительностью до 10 минут, которые было бы удобно смотреть и горизонтально, и вертикально — на ходу. Для запуска сервис привлёк $1,75 млрд от Disney, Sony Pictures, Alibaba Group и других.
  • Однако запуск оказался неудачным: он совпал с карантином в США и Канаде, когда миллионы потенциальных подписчиков сидели дома из-за пандемии Covid-19. По окончании бесплатного периода подписку на сервис отменили 92% пользователей, сообщало Sensor Tower. Сами создатели называли данные «неточными». Рекламодатели начали пересматривать контракты.
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#новость #стартапы #quibi

Татьяна Боброва
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18 комментариев
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Andrey Ulyanov

6

хуиби

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Roman Kamushken

Andrey
1

Вы - комментатор дня!

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Сергей Милосердов

Andrey
0

ТикТок - хуек

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Inevitable

6

Однако запуск оказался неудачным: он совпал с карантином в США и Канаде, когда миллионы потенциальных подписчиков сидели дома из-за пандемии Covid-19.

Проорал, т.е. нетфликс за пандемию вырос в 2 раза с сериями по 40 минут, а хуйби энтот с 10 минутным говном не смог. Виноват ковид, вот сука же!!!

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Серега Тарабрин

Inevitable
0

😂👍🏻

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Bublikov Anton

Inevitable
0

У них ориентация на мобильную аудиторию, которая на бегу смотрит, а бегать вдруг не надо было, поэтому выбирают затяжной Нетфликс в хорошем качестве, а не быструю куиби

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Dmitry Kiselev

Bublikov
0

Видать эта мобильная аудитория долго не живет - ибо переходят дорогу вне пешеходного перехода, неотрывно глядя в телефон, недавно одну такую видел на дороге вообще с коляской. 

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Anton Pestsov

2

Как пандемия могла им помешать, если все сидели дома и смотрели контент? Сделали говно вот никто и не стал проплачивать, честно бы сказали.

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Саша Мураховский

Anton
4

Они делали ставку на мобильность — короткий контент, который можно смотреть со смартфона на ходу. Дома контент обычно потребляют с бОльших диагоналей. 

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Anton Pestsov

Саша
0

Ну конечно, тик ток все школьники тоже с больших диагоналей смотрят?
И вот мне интересно, что значит смотреть «на ходу»? По дороге в офисе от компа до сортира? 😂

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Дмитрий Корнеев

1

Катц всегда предлагал сдаться !

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Muhammadrizo Inc.

1

F

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Парвиз Мадаминов

0

Почти 2 ярда зелени отмыли

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Boris Sokolov

0

нормальный бизнес, в стиле Александра Невского. Взял, отмыл, снял\закрыл
молодцы чё

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Mikhail Shamov

Boris
1
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Basil

0

Катценберг - это вам не Цукерберг :)

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Roman Kamushken

0

просто тикток заборол

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Elena Zashibina

0

20070037-ой сервис с видео контентом дял дебилов. Опять прогорел. Надо же. не лезет людям столько контента. или дебилов мало. или денег у них нет...

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