Сервис коротких видео Quibi с $1,75 млрд инвестиций закроется спустя полгода после запуска Материал редакции
Сервис с инвестициями Disney, Alibaba Group и других обещал «революцию» в мобильном видео.
- Сервис коротких видео Quibi закроется и планирует продать свой контент и другие активы, написали в письме к сотрудникам основатели стартапа, ветераны Голливуда Джеффри Катценберг и Маргарет Уитмен.
- Среди возможных причин неудачи основатели называют пандемию и «недостаточно сильную» идею сервиса. «Подозреваем, что это была комбинация того и другого», — говорится в письме. Основатели отметили, что «исчерпали все возможности», и «неудача произошла не из-за отсутствия попыток».
- Катценберг и Уитмен запустили Quibi в апреле 2020 года. Создатели сделали ставку на фильмы и сериалы с эпизодами длительностью до 10 минут, которые было бы удобно смотреть и горизонтально, и вертикально — на ходу. Для запуска сервис привлёк $1,75 млрд от Disney, Sony Pictures, Alibaba Group и других.
- Однако запуск оказался неудачным: он совпал с карантином в США и Канаде, когда миллионы потенциальных подписчиков сидели дома из-за пандемии Covid-19. По окончании бесплатного периода подписку на сервис отменили 92% пользователей, сообщало Sensor Tower. Сами создатели называли данные «неточными». Рекламодатели начали пересматривать контракты.
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Andrey Ulyanov
хуиби
Roman KamushkenAndrey
Вы - комментатор дня!
Сергей МилосердовAndrey
ТикТок - хуек
Inevitable
Однако запуск оказался неудачным: он совпал с карантином в США и Канаде, когда миллионы потенциальных подписчиков сидели дома из-за пандемии Covid-19.
Проорал, т.е. нетфликс за пандемию вырос в 2 раза с сериями по 40 минут, а хуйби энтот с 10 минутным говном не смог. Виноват ковид, вот сука же!!!
Серега ТарабринInevitable
😂👍🏻
Bublikov AntonInevitable
У них ориентация на мобильную аудиторию, которая на бегу смотрит, а бегать вдруг не надо было, поэтому выбирают затяжной Нетфликс в хорошем качестве, а не быструю куиби
Dmitry KiselevBublikov
Видать эта мобильная аудитория долго не живет - ибо переходят дорогу вне пешеходного перехода, неотрывно глядя в телефон, недавно одну такую видел на дороге вообще с коляской.
Anton Pestsov
Как пандемия могла им помешать, если все сидели дома и смотрели контент? Сделали говно вот никто и не стал проплачивать, честно бы сказали.
Саша МураховскийAnton
Они делали ставку на мобильность — короткий контент, который можно смотреть со смартфона на ходу. Дома контент обычно потребляют с бОльших диагоналей.
Anton PestsovСаша
Ну конечно, тик ток все школьники тоже с больших диагоналей смотрят?
И вот мне интересно, что значит смотреть «на ходу»? По дороге в офисе от компа до сортира? 😂
Дмитрий Корнеев
Катц всегда предлагал сдаться !
Muhammadrizo Inc.
F
Парвиз Мадаминов
Почти 2 ярда зелени отмыли
Boris Sokolov
нормальный бизнес, в стиле Александра Невского. Взял, отмыл, снял\закрыл
молодцы чё
Mikhail ShamovBoris
Basil
Катценберг - это вам не Цукерберг :)
Roman Kamushken
просто тикток заборол
Elena Zashibina
20070037-ой сервис с видео контентом дял дебилов. Опять прогорел. Надо же. не лезет людям столько контента. или дебилов мало. или денег у них нет...