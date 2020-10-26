Собственные подкасты запускают и другие компании.

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«Сбер» запустил авторский подкаст «Главный Инвестор», сообщили vc.ru в компании. Ведущим стал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.

Название первого выпуска — «Серый кардинал фондового рынка». Гостем стал член правления Московской биржи, управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Алексей Хавин.

В выпусках будут звучать разговоры топ-менеджеров о происходящем на финансовом рынке: новостях, трендах, жизненном и личном опыте инвестирования, говорится в описании подкаста. Приглашенными экспертами станут топ-менеджеры, эксперты и лидеры мнений по инвестициям.

Подкаст будет выходить ежемесячно. Он доступен на пяти платформах: Google, Apple, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», Castbox.