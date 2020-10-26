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Евгения Евсеева
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«Сбер» запустил подкаст — будет говорить с топ-менеджерами компаний об инвестициях и финансовых рынках Материал редакции

Собственные подкасты запускают и другие компании.

13 комментариев
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«Сбер» запустил авторский подкаст «Главный Инвестор», сообщили vc.ru в компании. Ведущим стал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.

Название первого выпуска — «Серый кардинал фондового рынка». Гостем стал член правления Московской биржи, управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Алексей Хавин.

В выпусках будут звучать разговоры топ-менеджеров о происходящем на финансовом рынке: новостях, трендах, жизненном и личном опыте инвестирования, говорится в описании подкаста. Приглашенными экспертами станут топ-менеджеры, эксперты и лидеры мнений по инвестициям.

Подкаст будет выходить ежемесячно. Он доступен на пяти платформах: Google, Apple, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», Castbox.

Подкасты запускают и другие компании: например, еженедельный подкаст «Жадный инвестор» для инвесторов выпускает «Тинькофф». Подкаст «Хроники еды» от сервиса доставки еды «Кухня на районе» рассказывает, как события в сфере питания сформировали современную индустрию.

#новость #сбербанк

Евгения Евсеева
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13 комментариев
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Alex Konin

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«Ведущим стал вице-президент Сбербанка»... вы меня извините, но на мой взгляд реализовывать свои личные амбиции в роли ведущего программы можно или в своих проектах вне работы, либо если ты владелец компании. В остальных случаях надо нанимать на работу отдельных людей, в лучшем случае иногда появляться в роли эксперта в таких программах.

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Sergei Timofeyev

Alex
3

Он достиг того, чего хотел. Он не хотел быть вице-президентом, но хотел общаться с людьми

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Alex Konin

Sergei
0

Обычно массово прокачивают себя/свой бренд за ресурсы компании как раз для того, чтобы потешить своё эго/получить чуть позже дивиденды от этого.
В Тинькове вот запустили на YouTube канал про инвестиции и не стали туда набирать сотрудников, а взяли харизматичных ведущих с рынка. И в данном кейсе руководство в Тинькове максимально адекватно оценивает свои медийные подвижки, и ведущие относятся к своей работе адекватно. Конфликта интересов в данном случае я не усматриваю.

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Sergei Timofeyev

Alex
0

У них разная мотивация.

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Игорь Бадибилдер

1

почему vc отказался от clck.ru в пользу vk.cc в генерации ссылок на свои посты в телеге?

Ответить

Георгий Беглорян

0

Аналог заброшенных "Бизнес-секретов" от Олега)  

Ответить

BearStrikesBack

0

«Жадный инвестор» для инвесторов выпускает «Тинькофф»

 «Сбер» запустил авторский подкаст «Главный Инвестор»

Спиши, но только не слово в слово

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Александр Полевой

0

Удачи, че. Не думаю, что их подкасты будут набирать больше 10-15к прослушиваний

Ответить

Артем Симонов

Александр
0

Работников заставят слушать))

Ответить

Yan Purvenes

0

Формат так себе). Интересный даже некоторые блогеры с youtube, которые финансовые темы затрагивают в видео и понятным языком с примерами визуальными показывают.
Тут болтовня для самих себя и не более. Еще как бы не была корупция в подобном проекте:).

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Я не скажу свое имя машине

0

Не взлетит, конечно.
Но точно всплывёт 

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Павел Бобылев

0

g

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Сергей Подливчук

–2

Когда запустят подкаст, на котором расскажут, что на Ладе Весте поставили двухлитровый турбо мотор с качественной АКПП, а на УАЗе Патриот наконец-то не стал гнить кузов через 2 года?

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