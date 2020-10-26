«Сбер» запустил подкаст — будет говорить с топ-менеджерами компаний об инвестициях и финансовых рынках Материал редакции
Собственные подкасты запускают и другие компании.
«Сбер» запустил авторский подкаст «Главный Инвестор», сообщили vc.ru в компании. Ведущим стал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.
Название первого выпуска — «Серый кардинал фондового рынка». Гостем стал член правления Московской биржи, управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Алексей Хавин.
В выпусках будут звучать разговоры топ-менеджеров о происходящем на финансовом рынке: новостях, трендах, жизненном и личном опыте инвестирования, говорится в описании подкаста. Приглашенными экспертами станут топ-менеджеры, эксперты и лидеры мнений по инвестициям.
Подкаст будет выходить ежемесячно. Он доступен на пяти платформах: Google, Apple, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», Castbox.
Подкасты запускают и другие компании: например, еженедельный подкаст «Жадный инвестор» для инвесторов выпускает «Тинькофф». Подкаст «Хроники еды» от сервиса доставки еды «Кухня на районе» рассказывает, как события в сфере питания сформировали современную индустрию.
«Ведущим стал вице-президент Сбербанка»... вы меня извините, но на мой взгляд реализовывать свои личные амбиции в роли ведущего программы можно или в своих проектах вне работы, либо если ты владелец компании. В остальных случаях надо нанимать на работу отдельных людей, в лучшем случае иногда появляться в роли эксперта в таких программах.
Он достиг того, чего хотел. Он не хотел быть вице-президентом, но хотел общаться с людьми
Обычно массово прокачивают себя/свой бренд за ресурсы компании как раз для того, чтобы потешить своё эго/получить чуть позже дивиденды от этого.
В Тинькове вот запустили на YouTube канал про инвестиции и не стали туда набирать сотрудников, а взяли харизматичных ведущих с рынка. И в данном кейсе руководство в Тинькове максимально адекватно оценивает свои медийные подвижки, и ведущие относятся к своей работе адекватно. Конфликта интересов в данном случае я не усматриваю.
почему vc отказался от clck.ru в пользу vk.cc в генерации ссылок на свои посты в телеге?
«Жадный инвестор» для инвесторов выпускает «Тинькофф»
«Сбер» запустил авторский подкаст «Главный Инвестор»
Спиши, но только не слово в слово
Удачи, че. Не думаю, что их подкасты будут набирать больше 10-15к прослушиваний
Формат так себе). Интересный даже некоторые блогеры с youtube, которые финансовые темы затрагивают в видео и понятным языком с примерами визуальными показывают.
Тут болтовня для самих себя и не более. Еще как бы не была корупция в подобном проекте:).
Когда запустят подкаст, на котором расскажут, что на Ладе Весте поставили двухлитровый турбо мотор с качественной АКПП, а на УАЗе Патриот наконец-то не стал гнить кузов через 2 года?
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