Forbes составил рейтинг российских YouTube-блогеров: его возглавили авторы шоу ЧБД с $3,5 млн выручки от рекламы за год Материал редакции
Совокупно все 15 представителей рейтинга заработали на рекламе больше $16 млн за год.
Forbes впервые составил рейтинг 15 российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube. Его возглавили создатели комедийного шоу «Что было дальше?», которые суммарно заработали $3,55 млн. Производством проекта занимается команда «Medium Quality» продюсера телеканала ТНТ Вячеслава Дусмухаметова.
Шоу «Что было дальше?» выходит на канале Labelcom. На канале есть и другие проекты помимо ЧБД, например, шоу импровизационных телефонных пранков «Созвон» и комедийная викторина Блиц-крик.
Издание проанализировало данные за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. На втором месте оказался техноблогер Wylsacom ($3,41 млн), а на третьем — канал «Чикен Карри» Александра Гудкова ($1,13 млн). В пятерку попали также журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко.
Чуть менее половины представителей списка — это бывший или нынешние работники телевидения, например, Алексей Пивоваров, Ирина Шихман и Ксения Собчак. Три позиции в рейтинге заняли автоблогеры — Эрик Давидыч, Константин Заруцкий и Дима Гордей.
«Сегодня блогеры разделились на два лагеря: на производителей профессионального контента и на тех, кто пытается продолжать делать все практически самостоятельно», — рассказал изданию глава исследовательской компании WhoIsBlogger Лев Грунин.
Основные рекламодатели блогеров на YouTube — это компании из сектора FMCG (товары повседневного спроса), банки и производители мобильных игр. Для определения цены они используют параметр CPV (Cost Per Visitor), то есть платят только за переходы по рекламным ссылкам на свой сайт. Один переход стоит от 50 копеек до 2 рублей.
Издание посчитало валовый доход от рекламы, расходы на создание контента, монетизация и донаты не учитывались. Данные о количестве подписчиков и стоимости рекламы проанализировала исследовательская компания WhoIsBlogger.
Неудивительно, их реклама - отдельное искусство ;)
Единственный кто старается интересно интегрировать рекламу - Даня Крастер. У большинства, креативная составляющая нулевая.
да не, и ЧБД,и Мусагалиев, и еще куча блогеров поменьше действительно вкладываются в создание рекламы.
С Вилсой интересно конечно. Миллионы просмотров собирает только iphone, остальное сильно меньше, 5-10 % подписчиков стабильно смотрят видео. $3,41 млн...
Все очевидно ж. Ему дистребьютеры лаваш засылают,что б он технику обозревал. По моему,у него что не видос ,то интеграция.
His channel,his rules
Не сходится. В этих деньгах нет прямых выплат.
"Для определения цены они используют параметр CPV (Cost Per Visitor), то есть платят только за переходы по рекламным ссылкам на свой сайт. Один переход стоит от 50 копеек до 2 рублей.
Издание посчитало валовый доход от рекламы, расходы на создание контента, монетизация и донаты не учитывались."
я думаю у него другая модель используется. Все таки кастомер перед покупкой,скорее всего посмотрит обзоры на технику.
Я это понимаю как рекламные баннеры на футбольных матчах. Узнаваемость бренда.
вообще перестал его смотреть со времен выхода 6 айфона вроде, даже не знаю, почему...)
Сегмент насыщенный и развивается, рекламодатели готовы платить за выход на рынок.
По мне так шоу для прыщавых подростков.
Дискриминация по наличию прыщей. Чем обычные подростки хуже?
прыщи лав мээтерс!
Ни одного из них не знаю и не видел. У меня какой-то другой ютуб.
рутьюб наверное
ааа, так они с рутуба, ну тогда понятно, рутуб я так понимаю это архив стс и тнт в интернете?
т.е. рутьюб ты знаешь, а ЧБД и Вилсу нет.
Следовательно ты смотришь рутьюб
Ну то есть люди просто перенесли все худшее с ТВ в интернет. Что было дальше? это тнт, вилса - телемагазин, потом у нас нтв и всё. Никакого "Очевидное невероятное", никакого "В мире животных"
в мире животных гораздо больше))
особенно летом с 22:00 до часов 5 утра..ммм
вот я каламбуры пишут
в мире животных смотрят на ютубе "мир животных"..как смешно
В мире животных каждый день смотришь и на улице и на работе, сильно много интеллектуального вредно, нужно немножко мозгу отдохнуть в ютюбе
лапенко - тебе и очевидное и невероятное и в мире животных, и следствие вели...
А у одного только PewdiePie $30 млн. Говорила мне мама учи английский. 🤔
А Ninja получил от MS почти миллиард вечнозеленых. Говорила мне мама "не сиди перед компьютером"
Popular streamer Ninja has returned to Twitch, one year after signing a $50 million exclusivity deal with the now-closed Mixer.
миллиард?
Ну я читал $932 млн за 6 лет.
ну через год закрыли следовательно лярда не наберется. хотя 50 тоже уровень голливудской звезды.
Мы ж не знаем условия контракта. Может там прописано, в случае расторжения договора по вине заказчика выплата в полном объеме или неустойка 50% или типа того.
Они отчасти потому Миксер и закрыли, чтобы не платить такие деньги за контракты.
Я единственный впервые слышу про лидера рейтинга?
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ну, честно говоря, это точно не проблема шоу.
Нурлан и Леха сейчас одни из самых популярных комиков в стране. Оба были у Дудя (не столько мерило качества, сколько мерило охвата).
"журнал форбс" это какой-то ископаемый скелет мамонта, думающий что топовые блогеры русского ютуба зарабатывают на просмотрах. думаю в их доходах, в зависимости от степени моральной устойчивости, это в лучшем случае значимая часть доходов, в худшем - мизерная, или вообще статистически неважная. остальное это интеграции, явные или неявные, реклама всякого рода срани, типа онлайн казино, каперов, раскрутчиков счетов, финансовых пирамид, обнальщмков, левых кредиторов, и такого рода рекламодателей. вот если подобные доходы прибавить к доходам от просмотров, весь этот потешный топ от форбса драматически изменится. появятся реакторы, которые вообще не имеют монетизацми от просмотров роликов тк это чужой content ID, трэш стримеры и т.д.
А помните, как говорили, что интернет и ютуб лучше и качественнее телевидения? А в итоге топ-10, судя по данной статье, абсолютно дегенеративный контент
Не верю, что рекламодатели платят по CPV в таком диапазоне (0,5-2 Р).
Возьмём 10 млн просмотров на ЧБД.
При CTR - 10% и верхней ставке CPV - 2 Р, авторы заработают 2 млн рублей.
Больше всего не верится в показатель CTR 10%. Людям незачем переходить на сайт FCMG чипсов Лэйс или дезодоранта Axe, даже если они от них балдеют, как я от "3 корочки с сёмгой и сыром". Не могу представить себе, что с 10 млн просмотров ЧБД будет 1 млн переходов на сайт о дезодорантах.
Скорее всего, они оценивают по стоимости просмотра. Удостоверяются в отсутствии накруток и платят в диапазоне 30-50 копеек за просмотр.
там же не так видимо там контракт пак из 10-15 на год и цена уже другая
"Основные рекламодатели блогеров на YouTube — это компании из сектора FMCG (товары повседневного спроса), банки и производители мобильных игр. Для определения цены они используют параметр CPV (Cost Per Visitor), то есть платят только за переходы по рекламным ссылкам на свой сайт."
Как в случае с ЧБД они могут платить за переходы, если там в основном имиджевая реклама, одно изготовление которой стоит приличных денег?
Вначале по ящику некая личность, про которую первый раз в жизни узнаешь, что оказывается это и есть Ведущий Блогер.
Не, ну все ж ЧБГ - это продюсерский тв-проект с соответствующими тнт'шными ресурсами (только вместо тнт4 решили попробовать ютуб). Это не блогер ни разу.
Вилсаком жирный пидор. По сути ничего сам не сделал, а просто спиздил идею у американского блоггера Unbox Therapy и вещает на русскую аудиторию. Расстрелять его нахуй!
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