«Мегафон» купит 33,8% видеосервиса Start — производителя сериалов «Содержанки» и «Лучше, чем люди» Материал редакции
С января 2020 года часть долей в Start находится у дочки «Мегафона» в залоге.
«Мегафон» договорился о покупке 33,8% «Диджитал медиа холдинг», материнской компании видеосервиса Start, сообщили РБК участники сделки. Компания планирует вложить в онлайн-кинотеатр до 5 млрд рублей к 2023 году.
На привлеченные инвестиции Start увеличит объемы производства оригинального контента и будет развивать новые смежные направления бизнеса, сообщила изданию гендиректор компании Юлия Миндубаева.
Сумма сделки не раскрывается. РБК пишет, что она могла составить 2–2,7 млрд рублей, так как источник на рынке онлайн-кинотеатров оценил стоимость Start от 6 млрд до 8 млрд рублей. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что оператор вложил не более 1,5 млрд рублей. «Мегафон» не получит эксклюзивных прав на контент.
Студия Start запустила более 30 оригинальных проектов, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Текст». Компания также успешно продает их другим площадкам: в январе 2019 года Neflix купил сериал «Лучше, чем люди» за $1 млн, а в декабре Amazon Prime приобрел права на «Содержанок». Start работает над более 50 проектами, в том числе для семейной и детской аудиторий.
РБК пишет, что с января 2020 года у дочки «Мегафона» находится в залоге часть долей в Start. Видеосервис получил деньги «для увеличения объемов производства оригинального контента». Представитель «МегаФона» заявил, что сделка не связана с залогом и возможным невыполнением условий со стороны заемщика.
Разбудите корректора уже.
Ни одной ссылки на материал РБК.
Тег #магефон. Отлично.
"находится у дочки «Мегафона» находится в залоге"
"Видеосервис получила"
О, у Мегафона появились Содержанки.
Больше сервисов - больше конкуренция, а выигрываем как потребители)
В России число конкурентов никак не влияет на качество. Поставщик один
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