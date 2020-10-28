С января 2020 года часть долей в Start находится у дочки «Мегафона» в залоге.

«Мегафон» договорился о покупке 33,8% «Диджитал медиа холдинг», материнской компании видеосервиса Start, сообщили РБК участники сделки. Компания планирует вложить в онлайн-кинотеатр до 5 млрд рублей к 2023 году.

Сумма сделки не раскрывается. РБК пишет, что она могла составить 2–2,7 млрд рублей, так как источник на рынке онлайн-кинотеатров оценил стоимость Start от 6 млрд до 8 млрд рублей. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что оператор вложил не более 1,5 млрд рублей. «Мегафон» не получит эксклюзивных прав на контент.

Студия Start запустила более 30 оригинальных проектов, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Текст». Компания также успешно продает их другим площадкам: в январе 2019 года Neflix купил сериал «Лучше, чем люди» за $1 млн, а в декабре Amazon Prime приобрел права на «Содержанок». Start работает над более 50 проектами, в том числе для семейной и детской аудиторий.