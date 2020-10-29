Количество подписчиков выросло на 27% год к году, до 144 млн за квартал. Мы видели сильный рост базы подписчиков во всех регионах, а также заметили дополнительные преимущества от запуска в России и на других рынках.



На сегодняшний день Россия — наш самый успешный выход на новый рынок, на неё пришлась большая часть роста числа подписчиков за квартал.

