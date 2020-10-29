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Альберт Хабибрахимов
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Spotify назвал запуск в России самым успешным за всё время: страна принесла больше всего новых подписчиков за квартал Материал редакции

Рост обеспечила бесплатная раздача подписок на три месяца.

91 комментарий
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Запуск в России стал самым крупным для Spotify за всё время и обеспечил большую часть роста подписчиков в третьем квартале 2020 года. Об этом шведская компания сообщила в отчёте для инвесторов.

Spotify работает в России с 15 июля, всем новым пользователям сервис предлагает подписку на три месяца бесплатно. Компания не раскрывает, сколько пользователей в России зарегистрировались и оформили подписку, но пишет, что результаты первых месяцев работы в России, СНГ и на Балканах «оказались выше, чем ожидали».

Количество подписчиков выросло на 27% год к году, до 144 млн за квартал. Мы видели сильный рост базы подписчиков во всех регионах, а также заметили дополнительные преимущества от запуска в России и на других рынках.

На сегодняшний день Россия — наш самый успешный выход на новый рынок, на неё пришлась большая часть роста числа подписчиков за квартал.

из отчётности Spotify

По данным исследовательской компании Mediascope, на которые ссылается РБК, за первые месяцы работы в России Spotify стал шестым по популярности музыкальным сервисом на мобильных устройствах. В августе мобильное приложение Spotify хотя бы раз открывали 2,2 млн пользователей старше 12 лет из России, подсчитали в Mediascope. По этому показателю сервис опередил YouTube Music, но уступает Boom, «Яндекс.Музыке» и Apple Music.

Где слушают музыку в России и есть ли место…
К приходу самого популярного в мире музыкального сервиса.
vc.ru

Ключевые показатели Spotify за июль-сентябрь 2020 года:

  • Месячная аудитория увеличилась на 29% год к году и достигла 320 млн пользователей.
  • За подписку платят 144 млн пользователей, остальные пользуются сервисом бесплатно, с ограниченными функциями и рекламными вставками между треками.
Распределение подписчиков Spotify по регионам
  • Выручка выросла на 14% год к году и составила €1,97 млрд: из них €1,79 млрд принесли подписки, €185 млн — реклама.
  • Чистый убыток составил €101 млн против прибыли в €241 млн годом ранее. Операционные расходы в третьем квартале составили €529 млн, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом, но меньше, чем планировала компания.
  • Свободный денежный поток увеличился с €55 млн годом ранее до €103 млн.
Директор по продукту Spotify: «Наше преимущество…
Интервью c Оуэном Смитом — о запуске в России, повсеместной доступности Spotify и алгоритмах.
vc.ru

#новость #spotify

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91 комментарий
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Nikolay Vavilov

17

Насколько же бездарными должны быть я.музыка и аналоги, что спотифай так выстрелил

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Sergey G

Nikolay
29

Яндекс норм. Я вернулся обратно на нее после недели спотифая

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Gabby BenDer

Sergey
5

Ну кому лень настраивать систему чтобы все работало и готовы довольствоваться подделкой-да, вернутся)

Ответить

Александр Харитонов

Gabby
8

Больше 2 недель пробовал настроить Spotify под себя. В итоге надоело слушать одно и то же, хотя отлайкал пару сотен песен и штук 30-40 исполнителей.
И да, как уже здесь писали, у спотифая нет кнопки "Радио" - самый критичный момент для меня оказался. Я тупо хочу включить и слушать, а не искать, по какому исполнителю поток еще не слушал.

Ответить

Danial Ogurliev

Александр
18

Радио там есть вообще-то. Как радио по треку, так и просто рандомный плейлист с твоими предпочтениями

Ответить

Александр

Danial
–8

Не нашел такого, как ни пытался. Сейчас скачивать, проверять уже не буду, но вот их раздел помощи

Ответить

Danial Ogurliev

Алексан…
6

Странно, что я нашел и пользуюсь. Радио по исполнителю (очень годное, только для ру треков так себе работает), радио по трек и в поиске рекомендаций выбрать радар новинок

Ответить

Александр

Алексан…
1

Ничего себе заминусовали))

Ответить

Slava Itprofi

Александр
0
Ответить

Александр

Slava
3

Так я о том и говорю. Сначала нужно выбрать трек/плейлист/исполнителя, на основе которого будет играть музыка. 
В Я.Музыке просто нажал кнопку "Радио" - бесконечно играют песни на основании интересов.

Понятно, что спор бессмысленный в любом случае. Мне было интересно перейти на новый сервис, но, увы, разочаровал спотифай.

Ответить

Danial Ogurliev

Алексан…
1

Кстати говоря, ты можешь создать плейлист и споти автоматически запустит радио после того, как все треки проиграются. Замена радио

Ответить

Slava Itprofi

Алексан…
0

В веб версии и для win10 сразу 3 пункт слева, в мобильном приложении на главной раздел "Рекомендуемые станции"

Ответить

Igor Shkarin

Александр
1

А мне плейлисты на каждый день заходят. Лишь раз в1000 треков блокирую какую-то песню.

Ответить

Akim Kasabulatov

Александр
1
Ответить

Igor Shkarin

Александр
0

Я тоже самое написал ниже. Меня минусят сильнее.
Wtf?!

Ответить

Sergey G

Gabby
7

Господи какую систему? Настраивать волшебные алгоритмы ещё скажи. Смех. Я пользовался все и популярными музыкальными сервисами. Спотифай не хуже эпл, но не лучше Яндекса. ИМХО

Ответить

Олча Артна

Gabby
1

Ну хз, поюзал спотифай 3 месяца, сейчас думаю вернуться в Deezer. Подборки, к сожалению, вообще не устраивают меня. Нет текста песен и караоке, нет встроенного сервиса определения музыки, нет бесконечного плейлиста ежедневной подборки и т.д. Да и интерфейс мне не понравился.

Ответить

danil nik

Gabby
0

Можно подробнее про настройку системы?

Ответить

Алексей Потылицын

Gabby
0

Проблема в том, что в Яндекс музыке я в самом начале пользования выбрал каких-то исполнителей - и все, он рекомендует то, что мне нравится и что НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ. А за два месяца пользования спотифаем создалось впечатление, что я слушаю абсолютно одно и то же, в каждом из 4 плейлистов, что он каждый день мне собирал.

Ответить

Евгений

Gabby
–2

Включил спотифай на маке, нет эквалайзера. Спотифай, пока! Меня больше всего умиляет то, как за спотифай топят некоторый товарищи)

Ответить

Gabby BenDer

Nikolay
0

Потому что те кто ворует идею у идеолога не в силах даже приблизиться к удобству сервиса. Не то что заменить

Ответить

Marow from Neverland

Nikolay
2

просто у спотифая уже сто лет довольно большое комьюнити, которое теперь легализовали

Ответить

Serg Ka

Nikolay
1

Какой выстрелил, они только зашли на рынок, уверен что там большинство на бесплатной подписке до сих пор, потому что халява есть халява.

Ответить

Igor Shkarin

0

Получается я подписчик. Но удалил. Надоела одна и та же музыка спустя 2 недели

Яндекс.музыка — лучше. Объективно, конечно.

Ответить

Marow from Neverland

Igor
18

глупо удалять стриминг через две недели — они месяц с тебя только инфу собирают

Ответить

Igor Shkarin

Marow
3

Не помню, чтобы Яндекс музыка так надоедала.
Крутые подкасты.
Плейлист на каждый день — топ, каждый день кайфная новая (!) музыка!

Ответить

Никита Алфимов

Igor
11

Яндекс , разлогинься)

Ответить

Igor Shkarin

Никита
0

Меня туда не берут. Раза три пробовался.

Ответить

Никита Алфимов

Igor
4

Скажи "меня на VC все считают работником Яндекса, может исправите)?"

Ответить

Igor Shkarin

Никита
0

Ахах.. красава. 👆😂🤟

Ответить

Антон Штадлер

Igor
1

Такие комменты все равно не помогут

Ответить

Igor Shkarin

Антон
0

Чему не помогут?

Ответить

Антон Штадлер

Igor
1

Пройти в Яндекс, конечно

Ответить

Igor Shkarin

Антон
0

Так я не страдаю и не навязываюсь.

Ответить

Konstantin Lovkov

Igor
10

Вы похоже не разобрались в интерфейсе Spotify

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Konstantin
1

Что не есть большое преимущество

Ответить

Gabby BenDer

Igor
0

🤣

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Igor
0

но ведь... лучше и хуже не бывает "объективно" в принципе...

Ответить

Gabby BenDer

8

ясен пень!
Все абсолютно, относящиеся к муз тусовке, уже лет 10 сидят в спотифае через впн’ы.

Ответить

Джоуи Вин

Gabby
6

Это что ещё за тусовка такая?
Хорошо, что спотифай не на них ориентируется, иначе у них сейчас было бы 100 пользователей

Ответить

Gabby BenDer

Джоуи
0

Назовите мне, пожалуйста, мировых звезд музыки, кто сидит в ямузыке и прочих подделках?))

Ответить

Valentin Dombrovsky

Gabby
5

О, ну всё, вы меня убедили оаз мировые звёзды в Спотифае сидят, мне он точно нужен! 
Кстати, кто именно там сидит, чтобы два раза не вставать? 

Ответить

Denis G

Gabby
4

прочих подделках типа Эпл мьюзик? 

Ответить

Gabby BenDer

Denis
0

Ерунду не говорите. Эплмузик -мировой сервис.

Ответить

Джоуи Вин

Gabby
0

Это они что ли в тусовке? Как к вам попасть? Я бы даже спотифай установил, что бы с Кани или Дрейком потусить.
Но их тоже не то что бы намного больше 100

Ответить

Denis Denis

Джоуи
0

ну, я не из тусовки, но под чешским акком)

Ответить

имя и фамилия

5

пять лет хуем по лицу водили, а теперь "самый успешный старт". спасибо, вернулся на эпл музыку

Ответить

Майор Кудасов

–3

зачем платить если можно скачать бесплатно в вконтакте?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Майор
22

Как оно в 2010-м? 

Ответить

Mikhail Bajenov

Майор
4

зачем вконтакте, если есть зайцев нет

Ответить

mi me

Mikhail
0

по аналогии с чОтким комментом выше: А как там у вас в 2007-ом?? 

Ответить

Mikhail Bajenov

mi
1

но в целом норм, сентябрь горит, володя — человек года по версии журнала time

Ответить

mi me

Mikhail
0

А че, эмо как? Плодятся??

Ответить

mi me

mi
1

....Мой праймари фетиш просто😑😑😑

Ответить

Mikhail Bajenov

mi
1
Ответить

mi me

Mikhail
0

Какаха ты;(

Ответить

Valentin Dombrovsky

Mikhail
0

Без этой картинки тред будет неполным. 

Ответить

Mikhail Bajenov

Valentin
0
Ответить

Mikhail Bajenov

Valentin
0

ну и раз уж на то пошло дц++ давай добавим до кучи 

Ответить

Vasya Aksyonov

Майор
0

Ещё торренты вспомни

Ответить

Виктор Бондарович

4

Клиентский путь по подключению премиума в спотифай уродливый. Нужно уйти из апки на веб, там вбить карту, короче - жуть мезозойская.

Разумеется купил)

Ответить

Angel Vivaldi

Виктор
0

да, на фоне самого приложения и системы в целом, такой подход к оплате это конечно довольно странно

Ответить

Vadim Zlygastev

Angel
8

Потому что через приложение пришлось бы отдавать 30% Apple. Соответсвенно, цена была бы не 169₽, а дороже. А это дороже, чем у конкурентов и не так привлекательно для пользователей. Все очень просто)

Ответить

Gabby BenDer

Vadim
2

Плюс у эпл постоянные глюки с подписками в последнее время, что могло плохо отразииься на имидже при заходе в новый регион. Так что решение команды спотифая было мега верным

Ответить

Yury Grinev

Виктор
2

Не вина спотифай, обвиняй эппл.

Ответить

Gabby BenDer

Виктор
0

Ониж доработают.. подкасты оч жду когда подрубят

Ответить

Антон Бельских

3

Пока в Spotify / Apple music не будет настраиваемого радио, где можно просто выбрать настроение, и будет литься бесконечный поток музыки под твой вкус (из твоих треков и новых), Я.Музыка будет выигрывать по удобству использования.

Ответить

Gabby BenDer

Антон
0

Вы все забываете что в рф пока не полная версия.

И как вы вообще думаете, у Кого ямузыка сперли эту идею?) поизучайте вопрос для интереса)

Ответить

Пётр Самохин

Gabby
0

Почему неполная? Что отключено?

Ответить

Yury Grinev

Пётр
1

Подкасты

Ответить

Соня Карлова

Антон
0

То, что ты сейчас описал, называется daily mix и муд плейлисты.

Ответить

Dan Grigoryev

2

у МТС для абонентов на 6 месяцев бесплатно спотифай

Ответить

Marow from Neverland

Dan
0

ютуб.музыке аналогичная акция, кажется, не очень помогла

Ответить

Stanislav Klyushnik

2

Тут все говорят какие плохие/хорошие у них алгоритмы, но неужели никого не напряг UX приложения?
Абсолютно нелогичные действия по кнопкам, при этом различные списки показываются одной кнопкой, скрываются - другой, и нужно совершить неимоверное количество нажатий, хотя бы чтобы посмотреть список треков своего плейлиста, и вот такое везде, по всему приложению

Ответить

Nazar Zavyalov

–1

В России больше всего невнимательных пользователей, забывших/незнающих где отключать продление?)0)

Ответить

Антон Аджигирей

1

Пока самый недостающий сервис в Spotify - текст песен. Не ожидал, что будет не хватать этого после перехода с Apple Music.
В остальном - хоть и с небольшими поправками, но супер сервис

Ответить

Max Galinskiy

1

Откуда столько адептов Яндекса в комментариях? Все отделом Музыки тут сидите?
Абсолютно сломанная система рекомендаций. Понравился трек? Так слушай его каждый день в разных плейлистах! Нравится артист и хочешь чего-то похожего? Так слушай другой его альбом! В итоге, либо сам вручную всё новое должен добавлять и искать, либо слушай одно и то же по кругу. И это я молчу про общедоступные плейлисты...

Ответить

Артём Прокопенко

0

А те кто триалом пользуются, считаются подписчиками? Интересно посмотреть данные по итогам года, всякие churn rate, конверсии freemium в premium и сравнить их с общемировыми. По ощущениям, все мои знакомые попробовали Spotify, очень уже громкий запуск были, но остались на нем единицы.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Артём
1

Конечно, считаются.
Слушайте, это ж отчёт для инвесторов — там надо красивые циферки показать, а на вопрос о том, кто остался после триала, отвечать придётся уже потом. 

Ответить

Парвиз Мадаминов

0

🤔

Ответить

Vadim Zlygastev

0

Неожиданно)

Ответить

Dmitry Nikitin

0

Tell me moar.

Ответить

Alexandr Dragin

0

спотифай супер пользовался до запуска, а теперь на яше потому что подкасты, все что я заботливо собирал 2 года, не доступны стали. 

запуск удался я считаю 

Ответить

Roman Gailit

0

Было бы отлично, если бы ещё артисты не пропадали бесследно вместе с музыкой. В одночасье из библиотеки отъехали 5 групп, за которыми я собственно и пришел в спотифай.

Ответить

Vasya Aksyonov

Roman
0

Спотифай и прочие стриминги финансово недружественны к немейнстрим-исполнителям, все они уходят на бэндкэмп и правильно делают

Ответить

Лёва Пыжов

0

Когда будут подкасты в русской версии?

Ответить

dyfrai

0

Давайте дождемся включения платного режима лол)))

Ответить

Azat Araslanov

0

Только странно, что до сих пор приложение спотифай для пс 4 не работает в России. Подключится к Плейстейшн и управлять с телефона можно, а серфить на пс 4 не даёт, пишет, что в нашей стране связать аккаунты нельзя

Ответить

Алексис Второй

0

Есть ещё и социальная составляющая — я иногда делюсь треками в сторисах в Инстаграме, будучи уверенным, что большая часть подписчиков в независимости от локации сможет прослушать мою рекомендацию по клику, т.к., очевидно, установок Спутифая на планете Земля больше, чем Яндекс.Музыки.

Ответить

Marat Ahiar

0

Еще бы музыкальное рабство на айфоне отключили чтобы спотифай например в машине включался автоматом!

Ответить

Станислав Назаров

0

Они очень удивятся через 3 месяца)

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