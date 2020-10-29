Spotify назвал запуск в России самым успешным за всё время: страна принесла больше всего новых подписчиков за квартал Материал редакции
Рост обеспечила бесплатная раздача подписок на три месяца.
Запуск в России стал самым крупным для Spotify за всё время и обеспечил большую часть роста подписчиков в третьем квартале 2020 года. Об этом шведская компания сообщила в отчёте для инвесторов.
Spotify работает в России с 15 июля, всем новым пользователям сервис предлагает подписку на три месяца бесплатно. Компания не раскрывает, сколько пользователей в России зарегистрировались и оформили подписку, но пишет, что результаты первых месяцев работы в России, СНГ и на Балканах «оказались выше, чем ожидали».
По данным исследовательской компании Mediascope, на которые ссылается РБК, за первые месяцы работы в России Spotify стал шестым по популярности музыкальным сервисом на мобильных устройствах. В августе мобильное приложение Spotify хотя бы раз открывали 2,2 млн пользователей старше 12 лет из России, подсчитали в Mediascope. По этому показателю сервис опередил YouTube Music, но уступает Boom, «Яндекс.Музыке» и Apple Music.
Ключевые показатели Spotify за июль-сентябрь 2020 года:
- Месячная аудитория увеличилась на 29% год к году и достигла 320 млн пользователей.
- За подписку платят 144 млн пользователей, остальные пользуются сервисом бесплатно, с ограниченными функциями и рекламными вставками между треками.
- Выручка выросла на 14% год к году и составила €1,97 млрд: из них €1,79 млрд принесли подписки, €185 млн — реклама.
- Чистый убыток составил €101 млн против прибыли в €241 млн годом ранее. Операционные расходы в третьем квартале составили €529 млн, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом, но меньше, чем планировала компания.
- Свободный денежный поток увеличился с €55 млн годом ранее до €103 млн.
Насколько же бездарными должны быть я.музыка и аналоги, что спотифай так выстрелил
Ну кому лень настраивать систему чтобы все работало и готовы довольствоваться подделкой-да, вернутся)
Больше 2 недель пробовал настроить Spotify под себя. В итоге надоело слушать одно и то же, хотя отлайкал пару сотен песен и штук 30-40 исполнителей.
И да, как уже здесь писали, у спотифая нет кнопки "Радио" - самый критичный момент для меня оказался. Я тупо хочу включить и слушать, а не искать, по какому исполнителю поток еще не слушал.
Радио там есть вообще-то. Как радио по треку, так и просто рандомный плейлист с твоими предпочтениями
Странно, что я нашел и пользуюсь. Радио по исполнителю (очень годное, только для ру треков так себе работает), радио по трек и в поиске рекомендаций выбрать радар новинок
Так я о том и говорю. Сначала нужно выбрать трек/плейлист/исполнителя, на основе которого будет играть музыка.
В Я.Музыке просто нажал кнопку "Радио" - бесконечно играют песни на основании интересов.
Понятно, что спор бессмысленный в любом случае. Мне было интересно перейти на новый сервис, но, увы, разочаровал спотифай.
Кстати говоря, ты можешь создать плейлист и споти автоматически запустит радио после того, как все треки проиграются. Замена радио
В веб версии и для win10 сразу 3 пункт слева, в мобильном приложении на главной раздел "Рекомендуемые станции"
А мне плейлисты на каждый день заходят. Лишь раз в1000 треков блокирую какую-то песню.
Ну хз, поюзал спотифай 3 месяца, сейчас думаю вернуться в Deezer. Подборки, к сожалению, вообще не устраивают меня. Нет текста песен и караоке, нет встроенного сервиса определения музыки, нет бесконечного плейлиста ежедневной подборки и т.д. Да и интерфейс мне не понравился.
Проблема в том, что в Яндекс музыке я в самом начале пользования выбрал каких-то исполнителей - и все, он рекомендует то, что мне нравится и что НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ. А за два месяца пользования спотифаем создалось впечатление, что я слушаю абсолютно одно и то же, в каждом из 4 плейлистов, что он каждый день мне собирал.
Потому что те кто ворует идею у идеолога не в силах даже приблизиться к удобству сервиса. Не то что заменить
просто у спотифая уже сто лет довольно большое комьюнити, которое теперь легализовали
Получается я подписчик. Но удалил. Надоела одна и та же музыка спустя 2 недели
Яндекс.музыка — лучше. Объективно, конечно.
глупо удалять стриминг через две недели — они месяц с тебя только инфу собирают
Не помню, чтобы Яндекс музыка так надоедала.
Крутые подкасты.
Плейлист на каждый день — топ, каждый день кайфная новая (!) музыка!
Яндекс , разлогинься)
Меня туда не берут. Раза три пробовался.
Скажи "меня на VC все считают работником Яндекса, может исправите)?"
Такие комменты все равно не помогут
Чему не помогут?
Пройти в Яндекс, конечно
Вы похоже не разобрались в интерфейсе Spotify
ясен пень!
Все абсолютно, относящиеся к муз тусовке, уже лет 10 сидят в спотифае через впн’ы.
Назовите мне, пожалуйста, мировых звезд музыки, кто сидит в ямузыке и прочих подделках?))
О, ну всё, вы меня убедили оаз мировые звёзды в Спотифае сидят, мне он точно нужен!
Кстати, кто именно там сидит, чтобы два раза не вставать?
пять лет хуем по лицу водили, а теперь "самый успешный старт". спасибо, вернулся на эпл музыку
зачем платить если можно скачать бесплатно в вконтакте?
зачем вконтакте, если есть зайцев нет
но в целом норм, сентябрь горит, володя — человек года по версии журнала time
Без этой картинки тред будет неполным.
Клиентский путь по подключению премиума в спотифай уродливый. Нужно уйти из апки на веб, там вбить карту, короче - жуть мезозойская.
Разумеется купил)
да, на фоне самого приложения и системы в целом, такой подход к оплате это конечно довольно странно
Потому что через приложение пришлось бы отдавать 30% Apple. Соответсвенно, цена была бы не 169₽, а дороже. А это дороже, чем у конкурентов и не так привлекательно для пользователей. Все очень просто)
Плюс у эпл постоянные глюки с подписками в последнее время, что могло плохо отразииься на имидже при заходе в новый регион. Так что решение команды спотифая было мега верным
Пока в Spotify / Apple music не будет настраиваемого радио, где можно просто выбрать настроение, и будет литься бесконечный поток музыки под твой вкус (из твоих треков и новых), Я.Музыка будет выигрывать по удобству использования.
Вы все забываете что в рф пока не полная версия.
И как вы вообще думаете, у Кого ямузыка сперли эту идею?) поизучайте вопрос для интереса)
у МТС для абонентов на 6 месяцев бесплатно спотифай
Тут все говорят какие плохие/хорошие у них алгоритмы, но неужели никого не напряг UX приложения?
Абсолютно нелогичные действия по кнопкам, при этом различные списки показываются одной кнопкой, скрываются - другой, и нужно совершить неимоверное количество нажатий, хотя бы чтобы посмотреть список треков своего плейлиста, и вот такое везде, по всему приложению
В России больше всего невнимательных пользователей, забывших/незнающих где отключать продление?)0)
Пока самый недостающий сервис в Spotify - текст песен. Не ожидал, что будет не хватать этого после перехода с Apple Music.
В остальном - хоть и с небольшими поправками, но супер сервис
Откуда столько адептов Яндекса в комментариях? Все отделом Музыки тут сидите?
Абсолютно сломанная система рекомендаций. Понравился трек? Так слушай его каждый день в разных плейлистах! Нравится артист и хочешь чего-то похожего? Так слушай другой его альбом! В итоге, либо сам вручную всё новое должен добавлять и искать, либо слушай одно и то же по кругу. И это я молчу про общедоступные плейлисты...
А те кто триалом пользуются, считаются подписчиками? Интересно посмотреть данные по итогам года, всякие churn rate, конверсии freemium в premium и сравнить их с общемировыми. По ощущениям, все мои знакомые попробовали Spotify, очень уже громкий запуск были, но остались на нем единицы.
Конечно, считаются.
Слушайте, это ж отчёт для инвесторов — там надо красивые циферки показать, а на вопрос о том, кто остался после триала, отвечать придётся уже потом.
спотифай супер пользовался до запуска, а теперь на яше потому что подкасты, все что я заботливо собирал 2 года, не доступны стали.
запуск удался я считаю
Было бы отлично, если бы ещё артисты не пропадали бесследно вместе с музыкой. В одночасье из библиотеки отъехали 5 групп, за которыми я собственно и пришел в спотифай.
Спотифай и прочие стриминги финансово недружественны к немейнстрим-исполнителям, все они уходят на бэндкэмп и правильно делают
Только странно, что до сих пор приложение спотифай для пс 4 не работает в России. Подключится к Плейстейшн и управлять с телефона можно, а серфить на пс 4 не даёт, пишет, что в нашей стране связать аккаунты нельзя
Есть ещё и социальная составляющая — я иногда делюсь треками в сторисах в Инстаграме, будучи уверенным, что большая часть подписчиков в независимости от локации сможет прослушать мою рекомендацию по клику, т.к., очевидно, установок Спутифая на планете Земля больше, чем Яндекс.Музыки.
Еще бы музыкальное рабство на айфоне отключили чтобы спотифай например в машине включался автоматом!
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