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Евгения Евсеева
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Владелец Business Insider купил контроль в Morning Brew — прибыльном стартапе с рассылками новостей Материал редакции

Весь сервис оценили в $75 млн.

2 комментария
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Insider Inc. выкупила контрольный пакет акций Morning Brew, медиастартапа, специализирующегося на рассылке деловых новостей и создании подкастов, сообщили в блоге Morning Brew.

По условиям сделки, бренд Morning Brew останется неизменным и продолжит независимую работу под управлением Insider. Не изменится также структура компании и содержание новостных рассылок и подкастов. Они останутся бесплатными, пишет Axios.

По сведениям в блоге компании, оценка проекта в рамках сделки — $75 млн. Сооснователи Morning Brew сохранят миноритарную долю.

В созданный совет директоров Morning Brew войдут сооснователи компании Алекс Либерман и Остин Риф, а также сооснователь и гендиректор Insider Генри Блоджет. По словам Блоджета, компании предстоит развиваться в рекламном бизнесе.

Либерман и Риф привлекли $750 тысяч инвестиций для развития бизнеса в конце 2017 года. В 2019 году прибыль компании составила $3,5 млн при выручке $13,5 млн. В 2020 году Morning Brew планирует получить $6 млн прибыли и выручку более $20 млн, сообщает издание.

Компания в основном зарабатывает на продаже спонсорских пакетов в своих рассылках.

Morning Brew выпускает четыре новостные рассылки, ориентированные на бизнес, и одну — с рекомендациями по продуктам и образу жизни. По собственным данным, на самую крупную рассылку ежедневных деловых новостей от компании подписано 2,5 млн человек.

$13,5 млн на рассылке новостей: история Morning…
На Morning Brew подписаны 2,4 млн человек. Сооснователь компании Алекс Либерман в подкасте Recode…
vc.ru

#новость #morningbrew

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Martin Prestone

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75 лямов за рассылочки) наайс

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Sergey Sergeychik

2

У чуваков при относительно невысоком траффе (в SW порядка 1М юзеров + предположим не все переходят из письма, но думаю в 10 миллионов прочтений это укладывается), очень неплохая прибыльность, если не ошибаюсь 13М в 2019 репортили, чему многие СМИ с бОльшим траффиком могут только завидовать..

Учитывая, что они не рвут попу на поиск инфоповодов и генерацию уникального контента, а просто делают качественные overview - респект.

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