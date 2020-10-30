Весь сервис оценили в $75 млн.

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Insider Inc. выкупила контрольный пакет акций Morning Brew, медиастартапа, специализирующегося на рассылке деловых новостей и создании подкастов, сообщили в блоге Morning Brew.

По условиям сделки, бренд Morning Brew останется неизменным и продолжит независимую работу под управлением Insider. Не изменится также структура компании и содержание новостных рассылок и подкастов. Они останутся бесплатными, пишет Axios.

По сведениям в блоге компании, оценка проекта в рамках сделки — $75 млн. Сооснователи Morning Brew сохранят миноритарную долю.

В созданный совет директоров Morning Brew войдут сооснователи компании Алекс Либерман и Остин Риф, а также сооснователь и гендиректор Insider Генри Блоджет. По словам Блоджета, компании предстоит развиваться в рекламном бизнесе.

Либерман и Риф привлекли $750 тысяч инвестиций для развития бизнеса в конце 2017 года. В 2019 году прибыль компании составила $3,5 млн при выручке $13,5 млн. В 2020 году Morning Brew планирует получить $6 млн прибыли и выручку более $20 млн, сообщает издание.

Компания в основном зарабатывает на продаже спонсорских пакетов в своих рассылках.