Владелец Business Insider купил контроль в Morning Brew — прибыльном стартапе с рассылками новостей Материал редакции
Весь сервис оценили в $75 млн.
Insider Inc. выкупила контрольный пакет акций Morning Brew, медиастартапа, специализирующегося на рассылке деловых новостей и создании подкастов, сообщили в блоге Morning Brew.
По условиям сделки, бренд Morning Brew останется неизменным и продолжит независимую работу под управлением Insider. Не изменится также структура компании и содержание новостных рассылок и подкастов. Они останутся бесплатными, пишет Axios.
По сведениям в блоге компании, оценка проекта в рамках сделки — $75 млн. Сооснователи Morning Brew сохранят миноритарную долю.
В созданный совет директоров Morning Brew войдут сооснователи компании Алекс Либерман и Остин Риф, а также сооснователь и гендиректор Insider Генри Блоджет. По словам Блоджета, компании предстоит развиваться в рекламном бизнесе.
Либерман и Риф привлекли $750 тысяч инвестиций для развития бизнеса в конце 2017 года. В 2019 году прибыль компании составила $3,5 млн при выручке $13,5 млн. В 2020 году Morning Brew планирует получить $6 млн прибыли и выручку более $20 млн, сообщает издание.
Компания в основном зарабатывает на продаже спонсорских пакетов в своих рассылках.
Morning Brew выпускает четыре новостные рассылки, ориентированные на бизнес, и одну — с рекомендациями по продуктам и образу жизни. По собственным данным, на самую крупную рассылку ежедневных деловых новостей от компании подписано 2,5 млн человек.
У чуваков при относительно невысоком траффе (в SW порядка 1М юзеров + предположим не все переходят из письма, но думаю в 10 миллионов прочтений это укладывается), очень неплохая прибыльность, если не ошибаюсь 13М в 2019 репортили, чему многие СМИ с бОльшим траффиком могут только завидовать..
Учитывая, что они не рвут попу на поиск инфоповодов и генерацию уникального контента, а просто делают качественные overview - респект.
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