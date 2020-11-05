РБК: «Сбер» попросил администрацию президента оценить возможные модели покупки Rambler Group и принадлежащих ей СМИ Материал редакции
Сейчас сделке мешает закон «О СМИ» — иностранцам нельзя владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ.
«Сбер» обратился в администрацию президента с предложением рассмотреть возможные варианты сделки с Rambler Group, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.
29 октября «Сбер» объявил о покупке 45% Rambler Group у Александра Мамута — банк станет единственным владельцем компании.
В таком случае банк получит в том числе холдинг Rambler&Co, в который входят более 30 медиа и сервисов, в том числе «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат» и другие.
Однако с 2016 года ст. 19.1 закона «О СМИ» запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ. По данным на 31 августа 2020 года, в акционерном капитале «Сбербанка» 43,5% принадлежит юрлицам-нерезидентам России. При полной консолидации косвенная доля иностранцев в СМИ Rambler Group составит 43,5%, пишет РБК.
Как утверждает издание, «Сбербанк» и раньше не мог контролировать входящие в группу СМИ. В августе 2019 года «Сбербанк» купил у Мамута 46,5% онлайн-бизнеса Rambler Group, но предприниматель сохранил контроль над СМИ:
- По данным на октябрь 2019 года, у Мамута осталось 46,5%, у Era Capital — 6,96%, а головной для Rambler Group компанией стало ООО «Эпоха Диджитал».
- Головной компании принадлежало 20% Rambler&Co, которая владеет 100% компаний-учредителей СМИ группы: ООО «Лента.Ру» и ООО «Рамблер Групп». Остальные 80% остались у Мамута через компанию «Медианна».
Так иностранным акционерам «Сбербанка» до сих пор принадлежала косвенная доля около 8,7%, пишет издание.
Однако в июле «Сбер» дополнительно инвестировал в Rambler Group 2 млрд рублей и увеличил свою долю в группе до 55%. Тогда косвенная доля иностранного участия в изданиях группы составила бы 24%, подсчитало РБК.
Пресс-служба Rambler на вопрос издания, как изменится структура собственности СМИ при полной консолидации, посоветовала обратиться в «Сбербанк». В банке заявили, что все планы по развитию бизнеса «строятся в соответствии с законодательством, в том числе в соответствии с законом "О СМИ"».
Какие именно модели сделки «Сбербанк» предложил администрации президента, неизвестно. РБК оценил возможные варианты:
- В законе о СМИ могут сделать исключение для определённых компаний и сделок.
- Основным владельцем СМИ может остаться физическое лицо — такое практиковалось в 2015 году в преддверии принятия запрета на участие иностранцев в управлении СМИ.
- «Сбербанк» может «закольцевать» структуру владения. Например, АО «Конде Наст», учредитель российских версий журналов Vogue, GQ и Glamour, принадлежит ООО «Монтроуз», в котором у американской Conde Nast только 18%, а 82% — у АО «Лайфстайл Медиа». Оно, в свою очередь, на 98% принадлежит головному АО «Конде Наст» (2% — у американской Conde Nast). В результате российское АО «Конде Наст» принадлежит фактически самому себе, объясняет РБК со ссылкой на базу СПАРК.
- Онлайн-издания Rambler Group могут отказаться от свидетельства о регистрации СМИ. Сайты не обязаны регистрироваться в качестве СМИ, следует из разъяснений Роскомнадзора. Однако вместе с отказом от статуса СМИ издания потеряют журналистские права.
Недавно я пошёл снять немного денег со своей карточки в Сбер.
По дороге домой забежал в Сбергнит купить сигарет Сбальборо Плюс и так как сбермолока в нем не оказалось, забежал ещё и в Сбертёрочку.
Вечером с семьёй закупились в Сбер ленте на неделю, соки там всякие типа 'Фруктовый Сбер', воды питьевой 'Святой Сбер' ну и конфет 'Сбер 1', 'Сбер 2' и 'Сбер 3'.
Потом заглянули в пиццерию 'Папа Сбер', перекусили и довольные пошли спать под бормотание героев сериала 'Война Сберов'
Ты забыл рассказать, как однажды ты потерял Сбер карточку и тебе пришлось ехать в тот офис где ты её выпускал.
Ты лучше скажи как тебе СберЖена, которую тебе подобрали с помощью нового Сбералгоритма?
THX-1138))
«Сбер» не видит проблем у себя под носом, к сожалению. Его интересуют только масштабы галактические.
Получаю зарплату на карту РГС Банка у которого договоренность с зелёным банком о банкоматах. Так вот на вывод средств есть ограничение — 7500 за раз. У ВТБ тоже есть ограничение — 100 тысяч. Вопрос простой: почему «Сбер» делает хуже, если можете лучше?
По данным на 31 августа 2020 года, в акционерном капитале «Сбербанка» 43,5% принадлежит юрлицам-нерезидентам России.
Давайте ещё больше монополию раздуем, отличное решение, чтобы еще больше дивидентов платить американским акционерам Сбера (якобы враги :))), причем выплаты идут а валюте :) а у нас ее и так слишком много верно? Давайте Ещё тучу газа нефти и прочих невозбновлемых ресурсов продадим за копейки.
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