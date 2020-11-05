Сейчас сделке мешает закон «О СМИ» — иностранцам нельзя владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ.

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«Сбер» обратился в администрацию президента с предложением рассмотреть возможные варианты сделки с Rambler Group, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

29 октября «Сбер» объявил о покупке 45% Rambler Group у Александра Мамута — банк станет единственным владельцем компании.

В таком случае банк получит в том числе холдинг Rambler&Co, в который входят более 30 медиа и сервисов, в том числе «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат» и другие.

Однако с 2016 года ст. 19.1 закона «О СМИ» запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ. По данным на 31 августа 2020 года, в акционерном капитале «Сбербанка» 43,5% принадлежит юрлицам-нерезидентам России. При полной консолидации косвенная доля иностранцев в СМИ Rambler Group составит 43,5%, пишет РБК.

Как утверждает издание, «Сбербанк» и раньше не мог контролировать входящие в группу СМИ. В августе 2019 года «Сбербанк» купил у Мамута 46,5% онлайн-бизнеса Rambler Group, но предприниматель сохранил контроль над СМИ:

По данным на октябрь 2019 года, у Мамута осталось 46,5%, у Era Capital — 6,96%, а головной для Rambler Group компанией стало ООО «Эпоха Диджитал».

Головной компании принадлежало 20% Rambler&Co, которая владеет 100% компаний-учредителей СМИ группы: ООО «Лента.Ру» и ООО «Рамблер Групп». Остальные 80% остались у Мамута через компанию «Медианна».

Данные РБК на октябрь 2019 года

Так иностранным акционерам «Сбербанка» до сих пор принадлежала косвенная доля около 8,7%, пишет издание.

Однако в июле «Сбер» дополнительно инвестировал в Rambler Group 2 млрд рублей и увеличил свою долю в группе до 55%. Тогда косвенная доля иностранного участия в изданиях группы составила бы 24%, подсчитало РБК.

Пресс-служба Rambler на вопрос издания, как изменится структура собственности СМИ при полной консолидации, посоветовала обратиться в «Сбербанк». В банке заявили, что все планы по развитию бизнеса «строятся в соответствии с законодательством, в том числе в соответствии с законом "О СМИ"».

Какие именно модели сделки «Сбербанк» предложил администрации президента, неизвестно. РБК оценил возможные варианты: