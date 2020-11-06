Система рекомендаций статей «Пульс» от Mail.ru Group разрешила авторам зарабатывать на обзорах товаров с AliExpress Материал редакции
Зарабатывать на рекламе с помощью товарных виджетов могут и авторы «Яндекс.Дзена».
- Рекомендательная система «Пульс» от Mail.ru Group в партнёрстве с «AliExpress Россия» запустила специальную форму для обзоров на товары с возможностью монетизации. Авторы смогут увеличивать аудиторию блогов, создавая популярный контент, и зарабатывать на нем, рассказали vc.ru в компании.
- Ссылки на товары с AliExpress из обзора преобразуются в специальную карточку с фото, названием и ценой товара в личном кабинете автора.
- Контент можно монетизировать, если товар из обзора участвует в партнёрской программе AliExpress — это более 77 млн товаров. «Пульс» обещает платить авторам процент от дохода, который зависит от конкретного товара, но точные цифры в компании не приводят.
- «Пульс» поддержит авторов промопоказами обзоров на главной странице Mail.ru, чтобы увеличить количество просмотров.
- Mail.ru Group запустила систему рекомендации статей из СМИ «Пульс» в начале 2019 года, а для авторов открыла её в сентябре. Авторы могли зарабатывать только на рекламе, которую сам сервис добавит в материал. Сейчас на площадке более 100 авторов, уточнили в компании.
- Зарабатывать на рекламе могут также авторы «Яндекс.Дзена», добавив в материал виджеты товаров с «Маркета» и «Беру».
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