И медиарынок в целом. Рассуждает бывший директор по стратегии Amazon Studios, инвестор Мэтью Болл.

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Lil Nas X — в 2019 году он провёл 19 недель на верхушке чарта Billboard

В начале массовых продаж грампластинок в 1950-х годах в индустрии установили стандартную скорость вращения на проигрывателе — 78 оборотов в минуту. Одновременно привычными стали 10- и 12-дюймовые пластинки: на первой умещались три минуты записи, на второй — четыре. Так музыка впервые обрела типичное время исполнения.

Параллельно компания RCA разработала свой стандарт пластинки с частотой вращения 45 оборотов в минуту, на ней тоже умещалась композиция в три минуты. Формат стал самым популярным благодаря дешевизне, поэтому длительность треков начала сокращаться.

Графики зависимости музыки от изменения технологий. Слева: средняя длина песен в топе-100 Billboard за последние 70 лет. В середине: доля песен длиной менее 2 минут 30 секунд за последние 20 лет. Справа: среднее число слов в названиях из чарта Billboard

Технические ограничения ушли с появлением кассет и компакт-дисков, но большинство песен всё равно длились около трёх минут — привычка десятилетий.

На первый взгляд, переход в цифровой формат должен был привести к увеличению длины песен — ведь не стало ограничений. Но произошло обратное. Технология, возможно, и ослабила влияние на длину композиций, но усилила власть над бизнес-моделями. Мэтью Болл

Что изменили iTunes, Spotify и Apple Music

iTunes разбил привычный физический альбом на треки, которые можно купить и загрузить отдельно. Поэтому артисты часто делили длинные композиции на короткие части (сервис фактически наказывал за одну песню из нескольких частей). Но идея iTunes была не нова, считает Болл: так же в 1950-х и в 1960-х музыкальные магазины продавали синглы.

Концептуально новый подход появился в Spotify и Apple Music: потребители стали получать постоянный доступ ко всей музыке и платить за подписку. Музыкантам же стали платить за количество прослушиваний — тоже новая метрика. Прежде невозможно было зафиксировать, сколько раз человек включает, к примеру, пластинку.

Spotify засчитывает прослушивание, если трек включён более 30 секунд. Так сервис определяет вовлечённость и не считает случайные нажатия. Однако это означает, что треки длиной 5, 10 минут — или 31 секунду — генерируют одинаковые гонорары.

Поэтому популярные исполнители вновь стали сокращать записи: зачем выпускать пятиминутную песню, если можно сделать две коротких, которые, возможно, принесут в два раза больше денег.

Это объясняет популярность трека Old Town Road от исполнителя Lil Nas X 2019 года. Он находился на первом месте топа Billboard 19 недель подряд, это рекорд за всё время. Длина композиции составляет всего 1 минуту и 53 секунды.

При этом средняя длина трека в 2019 году во всей индустрии составила около 4 минут. Получается, что за 4 минуты Lil Nas X получил в два раза больше, чем средний исполнитель.

Исполнителю помогло прославиться и понимание соцсетей

До 2017 года в чарте топ-100 Billboard было не более 2% песен короче 2 минут 30 секунд. Но за последние три года их стало 12% — почти каждый восьмой трек.

Технологии влияют и на названия песен. Лейблы чаще предлагают музыкантам использовать не более пяти слов в заголовке, чтобы их было проще найти через голосового помощника или набрать в поиске.

SoundScan начал первым считать музыкальные продажи в онлайне и повлиял на популяризацию хип-хопа

Болл отмечает, что до 1990-х годов темнокожие исполнители спорили о предвзятости к их музыке: их работы редко брали на радио, продажи игнорировали.

В то время компания Nielsen SoundScan разработала маркетинговую платформу, которая анализирует состояние музыкального рынка в США и Канаде. И в 1991 году журнал Billboard впервые использовал эту технологию для составления собственных чартов.

Неожиданно альбом Niggaz4Life хип-хоп группы N.W.A. вышел на второе место чарта, а на второй неделе достиг и первого. И это без радиоэфира, клипа на MTV или концертного тура — всё за счёт продаж в магазинах США, которые подсчитал сервис SoundScan. Хотя прежде группа находилась лишь на 21 месте.

До 1991 года Billboard полагался на субъективные оценки розничных продавцов и диджеев, чтобы составить рейтинг.

В последующие годы хип-хоп и смежные жанры стали самыми быстрорастущими в индустрии и сохраняют свою популярность уже 30 лет.

Эволюция музыкальных стилей с 1960-х по 2010 год. Популярность перешла от рока и поп-музыки к хип-хопу

Экономика музыкальной индустрии уступает видеопроизводству и играм

На графике ниже — траты на музыку за последние 70 лет. Они поделены на шесть самых популярных форматов:

Винил. Кассетный формат 8-track.

Магнитные кассеты.

Диски.

Покупка музыки в интернете.

Стриминг.



С каждой эпохой улучшался опыт использования: музыке становилась доступнее, слушать её было легче. Но траты каждый раз (грубо) были похожи: скачок популярности и спад. И это несмотря на то, что появлялись новые жанры, звуки и инструменты, менялась и монетизация музыки.

Аудитории приходилось тратить миллиарды долларов на повторную покупку музыки в новом формате. Например, если у слушателя был винил, для прослушивания альбома со смартфона нужно было купить копию ещё и в iTunes. Но это не помогло росту рынка.

В то же время у рынка видео постоянный рост — от широковещания до цифровых сервисов вроде Netflix. Изменились не только жанры и герои, но и появились новые способы дистрибуции, создания и монетизации контента.

Кратко о росте рынка видео:

Широковещание быстро распространилось ещё в 1950-х и 1960-х. Оно было бесплатным, но ограничено рядом телеканалов и только рекламой между передачами.

Кабельное ТВ в разы увеличило количество доступных каналов и контента. Компании, предлагающие вещание, собирали пакеты тарифов с разным количеством доступных каналов и других услуг. Специализированные каналы облегчили таргетинг, что помогло увеличить доходы от рекламы. Минусы технологии — высокая стоимость, сложная установка и эксплуатация кабеля.

Онлайн-сервисы стали независимы от «железа» и продают услуги потребителю напрямую. Стало больше эксклюзивов, контент во многом стал «сериальным». Некоторые производители искусственно затягивают сериалы, так как во многом ценообразование зависит от времени просмотра.

Также на видеоиндустрию влияет UGC — контент от пользователей YouTube, Twitch, TikTok и других платформ. Например, в 2019 году все UGC-видеосервисы вместе принесли более $10 млрд.

В видеоиграх же каждая технология накладывается друг на друга, несмотря на конкуренцию. Это помогает общему росту индустрии.

Сегодня производят больше аудио, чем когда-либо прежде, но темпы роста отстают от темпа других медиа.

С середины 2000-х годов, вероятно, было легче создавать, распространять и продвигать свой видеоблог, чем песни, считает Мэтью Болл. Благодаря простым конструкторам производство игр тоже стало легче. По его мнению, музыкальная индустрия растёт, но избирательнее и на временных отрезках подлиннее.

Что с этим делать: будущее за подкастами и прямыми трансляциями

Spotify давно вкладывается в подкасты и развивает их. К примеру, в октябре сервис показал новый интерактивный формат подкастов. С помощью приложения Anchor авторы смогут вставлять в шоу целые треки, не беспокоясь об авторских правах. Слушатель может сразу добавлять композиции в свою библиотеку или останавливать подкаст, чтобы дослушать трек до конца.

Несмотря на новые технические решения, идея подкастов не нова — радиопередачи очень похожи, считает автор.

Представьте, что мы перешли бы к чему-то действительно новому и неожиданному, как «истории» в Snapchat. Сегодняшние подкасты и радиопередачи всё ещё похожи на технологии, которые существуют уже несколько десятилетий. Мэтью Болл

По мнению Болла, большой потенциал для музыкального рынка сейчас у прямых трансляций от исполнителей. Он отмечает, что живой опыт в индустрии развлечений ценится выше всего:

Самые доходные передачи на ТВ — спортивные трансляции или новости в прямом эфире.

В геймдеве больше всего прибыли приносят онлайн-игры.



При этом средства от живых выступлений музыкантов составляют всего пятую часть выручки в индустрии музыки. Формата подкастов в прямом эфире или чтения книг почти не существует.

Организация концерта порой сложнее, к примеру, спортивных мероприятий. Музыканты отправляются в тур по городам и заранее бронируют каждую площадку, занимаются маркетингом и продажей билетов, настраивают оборудование. На стадионах этот процесс поставлен на поток. Также в спорте каждый матч индивидуален, а результат игры непредсказуем, тогда как музыканты в туре играют один и тот же сет-лист.

Ещё две проблемы выступлений: популярные исполнители дают концерты реже из-за загруженности, а их фанаты могут быть разбросаны по всему миру, поэтому концерт в одной точке может быть экономически невыгодным.

Онлайн-трансляции концертов не спасают ситуацию. Прежде HBO показывал выступления звёзд, но это не получило большого отклика из-за худшего качества звука, чем на реальном выступлении, и отсутствия опыта — зрители не ощущали тех эмоций, что при прослушивании вживую.

В спортивных трансляциях зрителей вовлекают с помощью комментаторов, специальной съёмки и графики, комментариев экспертов во время перерывов.

Решить проблему с концертами могут прямые эфиры музыкантов, считает Мэтью Болл, — этот формат стал особенно популярен в пандемию Covid-19. В отличие от обычных трансляций на ТВ, которые показывают именно выступление, здесь всё внимание направлено на зрителя.

Также прямой эфир интерактивен: зрители могут голосовать за следующую песню, коллективно управлять светом на сцене или инструментами и даже виртуально присоединиться к исполнителю.

На трансляциях можно продавать и мерч в онлайне. Также это избавит от перекупов: слушатели будут покупать билеты сразу через платформу, а музыканты получат большую часть выручки.

К примеру, сервис для онлайн-выступлений Moment House разработал инструменты для поддержки артистов: стартап продаёт билеты на онлайн-мероприятие и берёт 10% с каждого купившего билет, вся остальная сумма идёт музыканту.

Ещё одна альтернатива классическим концертам — виртуальная реальность. В апреле 2020 года рэпер Трэвис Скотт провёл концерт в Fortnite, за его выступлением в игре наблюдали 12,3 млн человек — это рекорд по количеству одновременных игроков.

Ивент помог музыканту подняться на первую строчку в топе Billboard спустя неделю после релиза