Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Медиа
Таня Боброва
16

Bloomberg: Apple и Sony вели переговоры о покупке одного из крупнейших издателей подкастов Wondery Материал редакции

Независимая студия с аудиторией 8 млн человек в месяц может продать бизнес за $300-400 млн, говорят источники.

0 Обсудить
В закладки

Apple и Sony Music Entertainment вели переговоры о возможной покупке американской Wondery, одного из крупнейших издателей подкастов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, Wondery рассчитывает выручить за бизнес $300-400 млн. Один из собеседников агентства утверждает, что Apple и Sony — две из как минимум четырёх компаний, которые обсуждали сделку со студией. Хотя наиболее агрессивный покупатель на рынке подкастов в последние два года — Spotify, сервис решил не участвовать в сделке, рассказали два источника.

Возможно, цена отпугнёт некоторых потенциальных покупателей, но у Wondery есть несколько подкастов, которые можно превратить в телесериалы и другой контент, отмечает издание. Компания уже работает над более чем десятком шоу на основе своих подкастов.

Для Apple приобретение Wondery станет одной из важнейших инвестиций в подкастинг за несколько лет, указывает Bloomberg. Компания также сразу получила бы «сильную библиотеку» оригинального контента.

Wondery — одна из крупнейших независимых студий подкастов, ежемесячная аудитория которой, по данным аналитической компании Podtrac, превышает 8 млн человек. Основанная в 2016 году студия, в частности, выпустила такие подкасты как драма Dirty John и сериал о врачах и медицинской системе Dr. Death.

#новость #apple #sony #подкасты

Таня Боброва PLUS
+49 207
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","sony","apple"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 174541, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 07 Nov 2020 13:14:21 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Факультет веб-разработки
Онлайн-университет с гарантированным трудоустройством от Mail.ru Group
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Tesla построит новую гигантскую аккумуляторную систему в Австралии мощностью 300 МВт
Одна из амбициозных целей Илона Маска — перевести мир на полностью «зеленую» энергетику. Еще одним шагом в этом направл…
1
NTA
Подписан
Отписаться
Как проверить правописание с помощь Python pyenchant?
Даже очень грамотный человек может сделать опечатку в слове или допустить нелепую ошибку. Этот факт не всегда остаётся…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Как пройти ЭКГ без очереди и без участия медперсонала
Электрокардиография или ЭКГ в наше время остается одним из самых востребованных видов диагностики сердечно-сосудистых з…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Mr. Burns
за день
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти
Сергей Подливчук
за неделю
Очень жаль парня. Скорее всего решил искупаться, но унесло отбойным течением. Сам один раз попал в такую ситуацию: ночью решил искупать в море и через минуту понял, что берег от меня удаляется. Я знал что происходит и…
Спасатели нашли в море тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова

Комментарии

Artem Kravchenko

Дептранс Москвы анонсировал…

GREAKLY

Wildberries заблокировал…

Виталий Воробьев

Raspberry Pi 400: что это, кому…

Alexandr Leibowitz

Wildberries заблокировал…

Антон Пискунов

Мой опыт с eSIM: оператор Easy4…

Artem Kudinov

Мой опыт с eSIM: оператор Easy4…

Mikhail Shamov

Мой опыт с eSIM: оператор Easy4…

Valentin Dombrovsky

Wildberries заблокировал…

Mikhail Shamov

ВТБ: выручка баров Москвы и…

Reactive

30 бесплатных сервисов для…

Dmitry Sobolev

Wildberries заблокировал…

Хороший

ВТБ: выручка баров Москвы и…

Дмитрий Морозов

Дарит прокрастинацию, чувство…

Reactive

30 бесплатных сервисов для…

Alexandr Blokhin

Wildberries заблокировал…

Rush Agency

Кейс продажи медицинского…

Сергей Катков

Дарит прокрастинацию, чувство…

Mikhail Goncharov

Wildberries заблокировал…

Viktor…

5 трендовых сайтов октября

Даниил Фельдман

1000 и 1 увольнение: Гайд для…
null