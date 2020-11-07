Независимая студия с аудиторией 8 млн человек в месяц может продать бизнес за $300-400 млн, говорят источники.

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Apple и Sony Music Entertainment вели переговоры о возможной покупке американской Wondery, одного из крупнейших издателей подкастов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, Wondery рассчитывает выручить за бизнес $300-400 млн. Один из собеседников агентства утверждает, что Apple и Sony — две из как минимум четырёх компаний, которые обсуждали сделку со студией. Хотя наиболее агрессивный покупатель на рынке подкастов в последние два года — Spotify, сервис решил не участвовать в сделке, рассказали два источника.

Возможно, цена отпугнёт некоторых потенциальных покупателей, но у Wondery есть несколько подкастов, которые можно превратить в телесериалы и другой контент, отмечает издание. Компания уже работает над более чем десятком шоу на основе своих подкастов.

Для Apple приобретение Wondery станет одной из важнейших инвестиций в подкастинг за несколько лет, указывает Bloomberg. Компания также сразу получила бы «сильную библиотеку» оригинального контента.

Wondery — одна из крупнейших независимых студий подкастов, ежемесячная аудитория которой, по данным аналитической компании Podtrac, превышает 8 млн человек. Основанная в 2016 году студия, в частности, выпустила такие подкасты как драма Dirty John и сериал о врачах и медицинской системе Dr. Death.