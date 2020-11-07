Spotify спросил у пользователей в США мнение насчёт отдельной подписки на подкасты по цене от $3 в месяц Материал редакции
Опрос ещё не означает, что сервис запустит такую подписку, но компания активно инвестирует в подкасты последние два года.
Стриминговый сервис Spotify провёл среди некоторых пользователей в США опрос, в котором поинтересовался их мнением насчёт отдельной подписки на подкасты. Об этом в Twitter рассказал президент Variety Intelligence Platform Эндрю Валленштейн.
В опросе Spotify предлагает несколько планов подписки стоимостью от $2,99 до $7,99 в месяц. Подписка включает, например, доступ к эксклюзивным интервью и эпизодам, отключение рекламы, ранний доступ к выпускам и так далее.
Валленштейн отмечает, что пока в подкастах не так много рекламы, чтобы платить за её отключение, однако подобная подписка может изменить ситуацию. Кроме того, по его мнению, предложенные в опросе цены завышены: «Если я уже подписчик, возможно, сервис сможет выжать из меня лишний доллар за подкасты без рекламы, но я не собираюсь платить такую же цену, как подписчик без Spotify».
Представитель Spotify сказал The Verge, что опрос не следует рассматривать как конкретный план — компания регулярно проводит опросы, чтобы улучшить опыт пользователей. Пока сервис не может ничего рассказать о планах, добавил его представитель.
- Spotify вкладывает большие деньги в подкасты последние два года, отмечает издание. В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем к ним добавились Ringer и Parcast. Всего в 2019 году сервис планировал потратить на подкастинг $400–500 млн, в том числе на эксклюзивный контент.
- В сентябре 2020 года Spotify разрешила продюсерскому центру Chernin Entertainment экранизировать её подкасты. Всего у сервиса тысячи часов контента.
- В России Spotify запустился в июле 2020 года. На этапе запуска подкастов в стране не будет, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».
Спотики вообще молодцы, жаль не вся нужная мне музыка там есть, но как начал пользоваться почти перестал думать о том чтобы скачать музыку, рипать ее, вставлять там какие-то обложки и прочее. Споти тот же Стим, только для музыки.
Spotify может повсеместно увеличить стоимость подписки — компания не выполнила план по прибыли
https://esquire.ru/articles/218723-spotify-mozhet-povsemestno-uvelichit-stoimost-podpiski-kompaniya-ne-vypolnila-plan-po-pribyli/
Спотифай уже нащупывает дорожку к повышению подписки.
Возможность купить только нужную тебе часть продукта - это *всегда* хорошо.
Ага, только по сути они делают платным то, что раньше входило в обычную подписку. А обычная конечно же после этого дешевле не станет)
Лет через 10 мы будем удивляться, как такие вопросы вообще могли приходить в голову, а подкасты станут миллиардным рынком.
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