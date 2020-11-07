Опрос ещё не означает, что сервис запустит такую подписку, но компания активно инвестирует в подкасты последние два года.

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Стриминговый сервис Spotify провёл среди некоторых пользователей в США опрос, в котором поинтересовался их мнением насчёт отдельной подписки на подкасты. Об этом в Twitter рассказал президент Variety Intelligence Platform Эндрю Валленштейн.

В опросе Spotify предлагает несколько планов подписки стоимостью от $2,99 до $7,99 в месяц. Подписка включает, например, доступ к эксклюзивным интервью и эпизодам, отключение рекламы, ранний доступ к выпускам и так далее.

Andrew Wallenstein @awallenstein Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. https://t.co/ArK8xYg0CM [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EmJxkhAVMAIcbO0.jpg","width":828,"height":1792}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EmJxkhGU4AAWksi.jpg","width":828,"height":1792}}}]

Валленштейн отмечает, что пока в подкастах не так много рекламы, чтобы платить за её отключение, однако подобная подписка может изменить ситуацию. Кроме того, по его мнению, предложенные в опросе цены завышены: «Если я уже подписчик, возможно, сервис сможет выжать из меня лишний доллар за подкасты без рекламы, но я не собираюсь платить такую же цену, как подписчик без Spotify».

Представитель Spotify сказал The Verge, что опрос не следует рассматривать как конкретный план — компания регулярно проводит опросы, чтобы улучшить опыт пользователей. Пока сервис не может ничего рассказать о планах, добавил его представитель.

Spotify вкладывает большие деньги в подкасты последние два года, отмечает издание. В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем к ним добавились Ringer и Parcast. Всего в 2019 году сервис планировал потратить на подкастинг $400–500 млн, в том числе на эксклюзивный контент.

В сентябре 2020 года Spotify разрешила продюсерскому центру Chernin Entertainment экранизировать её подкасты. Всего у сервиса тысячи часов контента.

В России Spotify запустился в июле 2020 года. На этапе запуска подкастов в стране не будет, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».