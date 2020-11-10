Исследовательская компания Mediascope, измеряющая аудиторию российских медиа, приобрела контрольный пакет в компании MediaHills, пишут «Ведомости» со ссылкой на Mediascope.

Группа компаний Mediahills — это одноименные ООО и АО. По словам главы группы Андрея Бояринова, с 1 января 2021 г. ООО прекратит свою деятельность, а все контракты будут переведены в АО, долю в котором и приобрела Mediascope.

Размер доли и сумму сделки компании не раскрывают. Источник, близкий к сделке, рассказал, что речь идет об около 58%. Mediahills может быть оценена в 100 млн рублей, а приобретенная Mediascope доля – примерно в 60 млн рублей, сказал изданию аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин. Источник издания добавил, что цена, которую Mediascope, платит заметно выше 100 млн рублей.

В 2019 году выручка АО Mediahills составила 13,8 млн рублей, а одноименного ООО — 21,6 млн рублей, приводит газета данные «СПАРК».



MediaHills основана в 2015 году. Компания измеряет данные о телесмотрении кабельных и спутниковых телеканалов в сетях операторов связи, а ее услугами пользуются более 200 клиентов. Данные покупают региональные и нишевые телеканалы, а также медиаагентства, утверждает Бояринов.

Новый партнер Mediascope умеет собирать и обрабатывать массив технологических данных, которые можно объединить с панельными данными, рассказал генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.

Топ-менеджер одной из крупных рекламных групп считает, что это увеличит монополизацию на рынке медиаизмерений, и скоро альтернатив Mediascope не останется, пишут «Ведомости».