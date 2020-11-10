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Mediascope купила контрольный пакет телеизмерителя Mediahills Материал редакции
Mediahills занимается поставками данных о телесмотрении кабельных и спутниковых телеканалов в сетях операторов связи.
- Исследовательская компания Mediascope, измеряющая аудиторию российских медиа, приобрела контрольный пакет в компании MediaHills, пишут «Ведомости» со ссылкой на Mediascope.
Группа компаний Mediahills — это одноименные ООО и АО. По словам главы группы Андрея Бояринова, с 1 января 2021 г. ООО прекратит свою деятельность, а все контракты будут переведены в АО, долю в котором и приобрела Mediascope.
Размер доли и сумму сделки компании не раскрывают. Источник, близкий к сделке, рассказал, что речь идет об около 58%. Mediahills может быть оценена в 100 млн рублей, а приобретенная Mediascope доля – примерно в 60 млн рублей, сказал изданию аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин. Источник издания добавил, что цена, которую Mediascope, платит заметно выше 100 млн рублей.
В 2019 году выручка АО Mediahills составила 13,8 млн рублей, а одноименного ООО — 21,6 млн рублей, приводит газета данные «СПАРК».
MediaHills основана в 2015 году. Компания измеряет данные о телесмотрении кабельных и спутниковых телеканалов в сетях операторов связи, а ее услугами пользуются более 200 клиентов. Данные покупают региональные и нишевые телеканалы, а также медиаагентства, утверждает Бояринов.
- Новый партнер Mediascope умеет собирать и обрабатывать массив технологических данных, которые можно объединить с панельными данными, рассказал генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.
- Топ-менеджер одной из крупных рекламных групп считает, что это увеличит монополизацию на рынке медиаизмерений, и скоро альтернатив Mediascope не останется, пишут «Ведомости».
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max smirnoff
Говорят, там совершенно жуткая коррупция и рисованные на заказ статотчеты - все ради бабла от рекламодателя, а его там крутится немерено.
Юрий Другачmax
А там это где, в Медиаскопе, на телевидении или в Mediahills?
Финансовый инженер
100 млн за компанию с выручкой в 35 млн и 200 клиентами? Либо рентабельность бизнеса очень высокая, либо часть денег идет не бывшим владельцам, а на развитие компании