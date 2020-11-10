«Сбер» смог оформить входящие в группу интернет-издания и не нарушить закон о СМИ.

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С 9 ноября 2020 года учредителем ООО «Медианна» стал Сергей Шишкин, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Эта компания владеет около 80% ООО «Рамблер & Ко», через которое Rambler Group управляет своими СМИ; ещё 20% — у ООО «Эпоха Диджитал».

До этого владельцем «Медианна» был Александр Мамут, у которого «Сбер» выкупит 45% Rambler Group и станет единственным владельцем группы. В системе «Контур.Фокус» пока не обновился состав учредителей. Представитель Мамута подтвердил изданию передачу «Медианна» Сергею Шишкину и переадресовал остальные вопросы в банк.

Представитель «Сбербанка» также подтвердил, что Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler, отметив, что он «обладает большим управленческим опытом в сфере медиа». В Rambler Group пока не ответили на запрос издания.

Шишкин до июля 2020 года работал в «Газпром-медиа», он был управляющим директором субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение».

Близкий к Okko источник рассказал Forbes, что Шишкин вышел в «Сбер» на должность, которая предполагает, что он будет курировать работу Rambler и Okko. В банке уточнили, что он занимает должность старшего управляющего директора по рекламе и медиа.

В Rambler&Co входят издания «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат» и другие. С 2016 года закон «О СМИ» запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ.

По данным на 31 августа 2020 года, в акционерном капитале «Сбербанка» 43,5% принадлежит юрлицам-нерезидентам России, пишет РБК. Поэтому компания искала возможности завершения сделки без нарушения закона и просила администрацию президента оценить варианты, говорили источники издания.