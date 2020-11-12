«Газпром-медиа» вышел из состава совладельцев онлайн-кинотеатра Start, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и на первого заместителя гендиректора холдинга Светлану Баланову.

Через кипрскую компанию медиахолдинг контролировал 26% ООО «Старт Медиа», компании-владельца видеосервиса. Теперь эта доля перешла к ООО «Фильмы навсегда», которым на паритетных началах владеют основатели и генпродюсеры Yellow, Black&White.



Ещё 74% Start владеет ООО «Диджитал медиа холдинг». В октябре совладельцем этой компании стал «Мегафон».



Баланова сообщила «Ведомостям», что холдинг хочет сфокусироваться на развитии собственной видеоплатформы Premier. «На данном этапе развития рынка онлайн-кинотеатров в России мы не считаем необходимым инвестировать параллельно в два конкурирующих между собой ресурса», — добавила она, не раскрыв сумму сделки. Представитель YBW от комментариев отказался.

Студия Start запустила более 30 оригинальных проектов, среди которых «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Текст». В январе 2019 года Neflix купил сериал «Лучше, чем люди» за $1 млн, а в декабре Amazon Prime приобрел права на «Содержанок». По данным исследовательской компании J`son & Partners Consulting, в 2019 году доля Start на рынке онлайн-кинотеатров составила 1,8%.