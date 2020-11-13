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Таня Боброва
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График: как растёт количество подписчиков у Netflix, Amazon Prime и других сервисов Материал редакции

Данные компаний. В HBO Max учитывались только платные подписчики, которые активировали подписку на приложение. Даниэль Альберти / Axios

#netflix #amazon #disney #hulu

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