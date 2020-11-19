Сейчас платформу «Яндекса» поддерживают девять брендов, продажи которых «многократно растут».

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В телевизорах на платформе Smart TV от «Яндекса» появился голосовой помощник «Алиса», рассказали vc.ru в компании. Обновление появится на всех устройствах, дополнительно подключать колонки или приставки не нужно.

Она умеет переключать каналы, искать фильмы и ролики на «Кинопоиске», «Яндекс.Видео» и YouTube, отвечать на вопросы, рассказывать новости, управлять «умным» домом и выполнять другие навыки. Просмотр при этом можно не прерывать: помощник выводить информацию поверх видео.

Компания представила платформу с поддержкой Smart TV для недорогих телевизоров в апреле 2020 года. Она объединила разные источники контента в одном интерфейсе — эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube.

Сейчас платформу «Яндекса» поддерживают девять брендов, в том числе Novex, Hi, Dexp, BBK, Hyundai и другие. По собственным данным, продажи ТВ с платформой компании «многократно растут от месяца к месяцу»: например, осенью продажи всех брендов выросли больше чем в пять раз. Абсолютные цифры «Яндекс» не раскрывает.