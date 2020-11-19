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Таня Боброва
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«Яндекс» добавил «Алису» в свою платформу Smart TV для недорогих телевизоров: она умеет переключать каналы и искать кино Материал редакции

Сейчас платформу «Яндекса» поддерживают девять брендов, продажи которых «многократно растут».

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В телевизорах на платформе Smart TV от «Яндекса» появился голосовой помощник «Алиса», рассказали vc.ru в компании. Обновление появится на всех устройствах, дополнительно подключать колонки или приставки не нужно.

Она умеет переключать каналы, искать фильмы и ролики на «Кинопоиске», «Яндекс.Видео» и YouTube, отвечать на вопросы, рассказывать новости, управлять «умным» домом и выполнять другие навыки. Просмотр при этом можно не прерывать: помощник выводить информацию поверх видео.

Компания представила платформу с поддержкой Smart TV для недорогих телевизоров в апреле 2020 года. Она объединила разные источники контента в одном интерфейсе — эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube.

Сейчас платформу «Яндекса» поддерживают девять брендов, в том числе Novex, Hi, Dexp, BBK, Hyundai и другие. По собственным данным, продажи ТВ с платформой компании «многократно растут от месяца к месяцу»: например, осенью продажи всех брендов выросли больше чем в пять раз. Абсолютные цифры «Яндекс» не раскрывает.

#новость #яндекс #алиса

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6 комментариев
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💩

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Евгений

0

продажи выросли в 5 раз - громкое заявление. С 1 штуки до 5 - тоже в 5 раз рост продаж...

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Dan Grigoryev

0

Вот только во всех ли недорогих телевизорах есть микрофон? И как перекричать собственно телевизор, чтобы достучаться до Алисы внутри?

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Люц Шнайдер

Dan
2

Обычно микрофон встроен в пульт

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evilnw

0

Яндекс ещё не начал показывать рекламу?

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Andrey Kazatsky

0

Уверен, что идея хороша - а реализация хромает точно! Да и не удивлюсь если будет очень много коммерции в этом.

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