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Лиана Липанова
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BuzzFeed купит Huffington Post у Verizon Media в обмен на собственные акции Материал редакции

Издания будут обмениваться контентом и вместе продавать рекламу.

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Verizon Media, подразделение Verizon Communications, получит миноритарный пакет акций BuzzFeed в обмен на HuffPost. Финансовые условия сделки не раскрываются.

BuzzFeed также получит инвестиции от Verizon Media, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на источник, не уточнив сумму. BuzzFeed и HuffPost будут обмениваться контентом и «совместно изучать рекламные возможности».

Управлять объединённой компанией будет основатель и гендиректор BuzzFeed Джона Перетти (Jonah Peretti), который также был одним из основателей HuffPost в 2005 году. Тогда сайт назывался The Huffington Post. BuzzFeed также займётся поиском нового главного редактора для HuffPost.

Согласно совместному заявлению компаний, BuzzFeed и HuffPost имеют взаимодополняющую аудиторию и выиграют от расширения масштабов.

BuzzFeed рассчитывает получить операционную прибыль в 2020 году впервые за многие годы, передаёт WSJ слова Перетти. Компания сэкономила деньги за счет увольнений, отпусков и других сокращений.

Перетти также добавил, что руководство BuzzFeed изучит бизнес HuffPost, прежде чем делать какие-либо значительные шаги вроде сокращения персонала или найма дополнительных сотрудников.

AOL приобрела Huffington Post за $315 млн в марте 2011 года через несколько месяцев после покупки TechCrunch. В мае 2015 году Verizon купила AOL за $4,4 млрд. Среди других активов Verizon — Engadget и Yahoo.

Слухи о продаже HuffPost ходили в течение «многих лет», напоминает TechCrunch. Однако в 2019 году гендиректор Verizon Media Гуру Гоураппан сказал, что компания «не продает HuffPost», потому что это «ядро нашего контента».

#новость #buzzfeed

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