327
«Яндекс.Дзен» подключил первого внешнего партнёра — авторы смогут заработать на рекламных виджетах с товарами Joom Материал редакции
Маркетплейс будет платить авторам за заказы, которые пользователи оформят после перехода из обзора.
- «Яндекс.Дзен» подписал с Joom партнёрское соглашение в России и странах СНГ: зарабатывать на размещении ссылок товаров маркетплейса с помощью виджетов смогут только авторы блог-платформы. Об этом vc.ru рассказали в «Яндексе».
- Авторы смогут добавлять в обзоры ссылки на товары с информацией о них, изображениями и ценами. Пока виджеты можно добавлять в статьи, но в будущем такая возможность появится и для видео. Статистика виджетов появится в редакторе канала. Блогер сможет отслеживать доход от покупок и конверсию.
- Joom будет платить авторам за заказы, которые пользователи оформят после перехода в маркетплейс из обзорной статьи. Точный процент в «Яндексе» не уточняют: доход блогера зависит от качества и полноты обзора, объема аудитории блогера и доверия к нему. Маркетплейс будет отдавать в «Дзен» статистику по виджетам, а «Дзен» — выплачивать деньги.
- «Яндекс.Дзен» предложил авторам заработать на рекламных виджетах в мае 2020 года: к платформе подключился «Маркет» и «Беру» (сейчас часть «Маркета»). По собственным данным, сейчас на площадке около 12% таких публикаций.
- Зарабатывать на виджетах в статьях предлагает и «Пульс» от Mail.ru Group: система добавляет карточки на товары из партнёрской программы с AliExpress.
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0437\u0435\u043d","joom"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 179022, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Nov 2020 11:19:33 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Лидген в финансовых услугах с 2017 по 2020 год: как деньги делают деньги
Спойлер: с лидами всё труднее, но вы держитесь. Как мы шли от расширения семантики к жёсткой оптимизации. От растущего…
Блоги компаний
Гид от Марии Чесноковой: как секс-шопам работать с блогерами. Часть вторая
Полезные фичи «Яндекс.Маркета»: как не дать себя обмануть во время распродаж
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
ИТ-ассоциации попросили Путина…
Глава ФНС не поддержал снижение…
«MacBook Air с чипом M1 — это…
Владимир Путин упразднил…
Глава ФНС не поддержал снижение…
РСПП попросил Минэкономики…
«Яндекс» добавил в подписку…
«Яндекс» добавил в подписку…
«Яндекс» добавил в подписку…
Девять главных трендов в…
«Яндекс» добавил в подписку…
«Яндекс.Дзен» подключил первого…
Евгений Ларин
Непонятно зачем себе же создают конкурентов рекламируя китайских неплательщиков налогов и пошлин на импорт
Vlad RomanchenkoЕвгений
Так вчера только же было про то, что прибыль как бы главное, но не главное.
И вообще, это другое. Вы не понимаете.
Sergei TimofeyevЕвгений
Денис Демидов, перелогиньтесь!
Для СохраненияЕвгений
Дружба с китаем это гос линия.
Так они показывают свою лояльность.
Направленный Гоша
Дзен конечно отличное решение было) За бесплатно Яндекс инфо трафик на себя замкнул, за счёт тысяч хомяков, которые за копейки вкалывали. Ведь статья на сервисе Яндекса будет в топе вне зависимости от ее качества, а то и не одна)
P.S. Всегда поиск Яндекса больше нравился, ибо Гугл на наш сегмент особо внимания не обращает. Но сейчас поиск у Яши превратился в полное дерьмище. Как минимум по некоммерческим запросам.