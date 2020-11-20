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Таня Боброва
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«Яндекс.Дзен» подключил первого внешнего партнёра — авторы смогут заработать на рекламных виджетах с товарами Joom Материал редакции

Маркетплейс будет платить авторам за заказы, которые пользователи оформят после перехода из обзора.

  • «Яндекс.Дзен» подписал с Joom партнёрское соглашение в России и странах СНГ: зарабатывать на размещении ссылок товаров маркетплейса с помощью виджетов смогут только авторы блог-платформы. Об этом vc.ru рассказали в «Яндексе».
  • Авторы смогут добавлять в обзоры ссылки на товары с информацией о них, изображениями и ценами. Пока виджеты можно добавлять в статьи, но в будущем такая возможность появится и для видео. Статистика виджетов появится в редакторе канала. Блогер сможет отслеживать доход от покупок и конверсию.
  • Joom будет платить авторам за заказы, которые пользователи оформят после перехода в маркетплейс из обзорной статьи. Точный процент в «Яндексе» не уточняют: доход блогера зависит от качества и полноты обзора, объема аудитории блогера и доверия к нему. Маркетплейс будет отдавать в «Дзен» статистику по виджетам, а «Дзен» — выплачивать деньги.
  • «Яндекс.Дзен» предложил авторам заработать на рекламных виджетах в мае 2020 года: к платформе подключился «Маркет» и «Беру» (сейчас часть «Маркета»). По собственным данным, сейчас на площадке около 12% таких публикаций.
  • Зарабатывать на виджетах в статьях предлагает и «Пульс» от Mail.ru Group: система добавляет карточки на товары из партнёрской программы с AliExpress.

#новость #дзен #joom

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5 комментариев
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Евгений Ларин

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Непонятно зачем себе же создают конкурентов рекламируя китайских неплательщиков налогов и пошлин на импорт

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Vlad Romanchenko

Евгений
0

Так вчера только же было про то, что прибыль как бы главное, но не главное.

И вообще, это другое. Вы не понимаете.

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Sergei Timofeyev

Евгений
0

Денис Демидов, перелогиньтесь!

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Для Сохранения

Евгений
–1

Дружба с китаем это гос линия.
Так они показывают свою лояльность.

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Направленный Гоша

0

Дзен конечно отличное решение было) За бесплатно Яндекс инфо трафик на себя замкнул, за счёт тысяч хомяков, которые за копейки вкалывали. Ведь статья на сервисе Яндекса будет в топе вне зависимости от ее качества, а то и не одна)
P.S. Всегда поиск Яндекса больше нравился, ибо Гугл на наш сегмент особо внимания не обращает. Но сейчас поиск у Яши превратился в полное дерьмище. Как минимум по некоммерческим запросам.

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