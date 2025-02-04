Российские книгоиздатели рассказали о дефиците полиграфии для отделки книг

Из-за возросшего спроса на молодёжную литературу с красочными обложками.Это краски, лаки и другие материалы, которые используют при изготовлении ярких обложек, цветных обрезов и форзацев, объяснили РБК в группе «Эксмо-АСТ» («Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора», «Азбука-Аттикус» и другие).В «Росмэн» говорят, что проблема стала «хронической». Из-за неё в 2024 году компания «не допечатала» не менее 180 тысяч таких экземпляров. Есть также дефицит полиграфических мощностей. На этом фоне издательство планирует печатать минимальные тиражи в России, а остальное — в Китае, что «долго, дорого и сложно».На российском рынке «практически нет высокоэффективного оборудования» для закраса обрезов, подтверждают в «Первой образцовой типографии». Для тиснения машин хватает, но они «достаточно изношенные», а ремонт осложняется санкциями и нехваткой кадров.На нехватку материалов в типографии не жалуются, потому что на место европейских брендов пришли турецкие и китайские. Однако новые материалы требуют других режимов работы — и на отладку нужно время.В Минцифры отрицают дефицит материалов для декорирования книг, но признают повышенную нагрузку на полиграфические мощности.Источник фото: kniga.lvВ декабре 2024 года «Ъ» рассказал, что с 2025 года российские издательства повысят цены на печатные книги на 5-10%. Из-за подорожания полиграфических и логистических услуг, а также комиссий на маркетплейсах.Другие заметки о том, как и чем живёт российский книжный рынок с февраля 2022 года:«Сложно назвать импортозамещением поиск поставщиков»: типографии — об отсутствии в России замены расходников для печати.«Книги — не пиво и гречка, Кинга Прилепиным не заменить»: глава издательства «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке.В плёнке и на дальней полке: как в России продают книги при законах об иностранном влиянии и «пропаганде ЛГБТ*».«Впрямую запрещать книги регуляторы не могут — они создают условия, по которым эти книги вымываются из-за самоцензуры».*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.#новости #книги
В Минцифры отрицаютТут-то Минцифры при чем? Реестр цветных обрезов и форзацев запустили уже?
Их спросили, они и ответили:
С материалами для печати у нас всё в порядке – два запасных картриджа имеется. А вот с оборудованием не очень – один принтер на этаж и работает безостановочно.
Боятся показаться ненужными, вот и занимаются имитацией деятельности.
Вносите всех в иноагенты - обложки не нужны. Profit)
На самом деле, это эпоха уже себя изжила, так как цифровая эпоха, позволяет нам беречь экологию от которой и так почти нечего не осталось, потому что почти 1500 тысячи лет, человечества, беспощадна, вырубала леса, а я напомню, воздух которым мы дышим дают деревья, растения, добавьте сюда, загазованность от машин, плюс парниковый эффект и разрушения озонатор слоя и что в итоге мы получим? Ещё лет 100 и этот я думаю максимум нам уже сама планета объяснила войну... А планета живой организм, это факт. ps. Вселенная.
Такие комментарии надо начинать сразу с "это факт", "мамой клянусь", "только дебилы не согласны", чтобы другие время не теряли.
Леса можно восстанавливать на месте вырубки. Книги тут не причём.