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Владелец «Эксмо-АСТ» попросил разрешения ФАС на покупку доли Александра Мамута в издательстве «Азбука-Аттикус» Материал редакции
Переговоры велись, но сейчас «никаких шагов по сделке не предпринимается», говорят в компании Мамута.
- Владелец крупнейшего издателя литературы в России «Эксмо-АСТ» Олег Новиков подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявку на покупку доли Александра Мамута в ООО «Издательская группа "Азбука-Аттикус"». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
- ФАС заявку не удовлетворила из-за отсутствия всех необходимых документов, но рассмотрит ходатайство при повторной подаче, заявил представитель регулятора.
- Новиков уже договорился с «Азбука-Аттикус» о покупке доли, рассказали газете два источника в книжной индустрии. По словам одного из собеседников, «Азбука-Аттикус» передаст долю с января 2021 года.
- Олег Новиков не подтвердил и не опроверг эту информацию. Александр Мамут не ответил на запрос издания. Глава «Азбуки-Аттикус» Леонид Шкурович заявил, что Новиков претендовал на долю Мамута.
- «Азбука-Аттикус» принадлежит кипрской Hachette-Atticus Publishing Ltd, пишет «Коммерсантъ». В 2017 году Александр Мамут говорил, что владеет 51% издательства, остальное — у французской группы Lagardere Publishing. По словам Шкуровича, распределение долей осталось прежним. В Lagardere Publishing не ответили на запрос газеты.
- Переговоры велись, но сейчас «никаких шагов по этой сделке не предпринимается», добавил Шкурович. После отклонённого ФАС ходатайства «Азбука-Аттикус» сама собиралась покупать «Эксмо-АСТ», рассказал он. «Наша компания несколько меньше, но намного эффективнее. Мы могли бы купить тяжелого неповоротливого конкурента, но, подумав, отказались от этой мысли», — заключил глава «Азбука-Аттикус».
- На фоне кризиса из-за пандемии тиражи на книжном рынке в первые три квартала 2020 года сократились на 20%, утверждает «Коммерсантъ». «Эксмо-АСТ» прогнозировала сокращение рынка на 15% в деньгах — до 84,2 млрд рублей по итогам года, напоминает газета.
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