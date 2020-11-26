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Рая Хачатрян
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Инвестор Александр Винокуров стал гендиректором компании, которая издаёт The Village и Wonderzine Материал редакции

Винокуров взял под управление компанию 24 ноября.

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Инвестор «Дождя» и Republic Александр Винокуров стал гендиректором ООО «Креатив Медиа», которому принадлежит медиахолдинг Redefine, сообщил он у себя на странице в Facebook.

В базе «Контур.Фокус» указано, что Винокуров взял под управление компанию 24 ноября. Он также возглавляет группу «Чайка» и ООО «Клиники Чайка», ООО «Москоу Диджитал Медиа» (Republic, «Слон»), ООО «Большой город».

Выручка «Креатив Медиа» в 2019 году составила 202 млн рублей, а убыток — 44,1 млн. Бывшим гендиректором компании был Петр Смирнов, указано в базе.

Это не инвестиция в проект, добавил Винокуров. На вопросы сам ли он пришел в компанию или его позвали и об интересе, медиаинвестор «затруднился ответить».

Винокуров также добавил, что вопрос о введении подписки в СМИ должны решить главные редакторы. «Похоже, что и рекламная модель вполне может работать, а если захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две», — написал он в комментариях. «Дождь» и Republic работают по подписке.

Медиахолдинг Redefine (раньше — Look At Media) объединяет издания The Village, Wonderzine, Spletnik.ru, сервисы и рекламные продукты компании. По его собственным данным, совокупная месячная аудитория изданий в России в 2019 составляла более 9,5 млн человек.

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