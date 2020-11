Медиахолдинг Redefine (раньше — Look At Media) объединяет издания The Village, Wonderzine, Spletnik.ru, сервисы и рекламные продукты компании. По его собственным данным, совокупная месячная аудитория изданий в России в 2019 составляла более 9,5 млн человек.