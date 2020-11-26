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Медиа
Евгения Евсеева
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«Ведомости» запустят спортивный еженедельник: будут писать о контрактах и сделках Материал редакции

Издание будет выходить в печати и на сайте газеты.

7 комментариев
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«Ведомости» рассказали о запуске делового спортивного издания «Ведомости-Спорт», которое будет писать о спорте с точки зрения бизнеса. По словам издателя деловой газеты Михаила Нелюбина, это будет отличать проект от других спортивных изданий.

В спортивных медиа сегодня нет экспертизы спорта как индустрии, никто не смотрит на спорт под этим углом зрения. Много журналистов, комментирующих соревнования, но при этом не являющихся спортивными аналитиками.

Но помимо результатов соревнований в спорте много интересных историй — крупные контракты, сделки, трансферы.

Михаил Нелюбин
гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей»)

«Ведомости-Cпорт» зарегистрированы как отдельное СМИ. Издание будет иметь две версии: электронную по адресу vedomostisport.ru и еженедельную печатную версию, которая начнет выходить с 27 ноября вместе с газетой.

По мнению Нелюбина, «Ведомости-Спорт» помогут газете расширить общую аудиторию читателей, так как спортивные и деловые СМИ часто читают одни и те же люди. По данным «Яндекс.Метрики», спортом интересуются 45% читателей «Ведомостей». Аудитория «Ведомостей составляет более 13 млн уникальных пользователей, по данным LiveInternet за период с 1 по 26 ноября 2020 года.

Главным редактором назначен Владимир Гендлин. С 1993 по 2016 годы он работал в «Коммерсанте», с 2016 по 2017 годы был автором журнала РБК. Кроме того, с 2006 года Гендлин комментирует боксерские поединки на телевидении.

«Ведомости» не раскрывают информацию о том, сколько вложили инвестиций в запуск проекта.

Первыми рекламными партнерами издания «Ведомости-Спорт» стали букмекерская компания Winline и велнес-клуб «Чистые пруды». Представитель Winline считает, что создание делового спортивного издания поможет аудитории разобраться в «бизнес-процессах в отрасли» и привлечёт внимание к спортивной экономике.

Среди возможных рекламодателей гендиректор «Чистых прудов» Марина Петрова называет производителей спортивного инвентаря и амуниции, косметических средств, спортивные и гольф-клубы, а также премиальные марки одежды.

#новость #ведомости

Евгения Евсеева
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7 комментариев
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Женя Гагарин

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Следующая стадия деградации: Ведомости-Стар (Новости о селебрити, контрактах, слухах, бюджетах эскорта) 

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Dmitry Kiselev

Женя
0

А потом Ведомости-тик-ток

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Женя Гагарин

Dmitry
1

а следующая Т-Ведомости! )) 
Это дайджест о популярных твитах ААААА Я ОРУ )))

Ответить

Самостоятельный Слава

0

Посещать этот сайт, я, конечно, не буду ;)
Сайт еще не сделали, а рекламу уже воткнули.

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Dmitry Kiselev

0

Уже сейчас про твиты вполне себе пишут целые новости. Даже про то, как Водонаева че-то прокомментировала. 

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Женя Гагарин

0

@Комитет готовьтесь покупать в ближайшее время)

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Максим Горький

0

Темы будут те же, что и  у всех прочих: футбик, фигурка, мордобой ? 

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