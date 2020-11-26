В спортивных медиа сегодня нет экспертизы спорта как индустрии, никто не смотрит на спорт под этим углом зрения. Много журналистов, комментирующих соревнования, но при этом не являющихся спортивными аналитиками.

Но помимо результатов соревнований в спорте много интересных историй — крупные контракты, сделки, трансферы.