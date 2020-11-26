«Ведомости» запустят спортивный еженедельник: будут писать о контрактах и сделках Материал редакции
Издание будет выходить в печати и на сайте газеты.
«Ведомости» рассказали о запуске делового спортивного издания «Ведомости-Спорт», которое будет писать о спорте с точки зрения бизнеса. По словам издателя деловой газеты Михаила Нелюбина, это будет отличать проект от других спортивных изданий.
«Ведомости-Cпорт» зарегистрированы как отдельное СМИ. Издание будет иметь две версии: электронную по адресу vedomostisport.ru и еженедельную печатную версию, которая начнет выходить с 27 ноября вместе с газетой.
По мнению Нелюбина, «Ведомости-Спорт» помогут газете расширить общую аудиторию читателей, так как спортивные и деловые СМИ часто читают одни и те же люди. По данным «Яндекс.Метрики», спортом интересуются 45% читателей «Ведомостей». Аудитория «Ведомостей составляет более 13 млн уникальных пользователей, по данным LiveInternet за период с 1 по 26 ноября 2020 года.
Главным редактором назначен Владимир Гендлин. С 1993 по 2016 годы он работал в «Коммерсанте», с 2016 по 2017 годы был автором журнала РБК. Кроме того, с 2006 года Гендлин комментирует боксерские поединки на телевидении.
«Ведомости» не раскрывают информацию о том, сколько вложили инвестиций в запуск проекта.
Первыми рекламными партнерами издания «Ведомости-Спорт» стали букмекерская компания Winline и велнес-клуб «Чистые пруды». Представитель Winline считает, что создание делового спортивного издания поможет аудитории разобраться в «бизнес-процессах в отрасли» и привлечёт внимание к спортивной экономике.
Среди возможных рекламодателей гендиректор «Чистых прудов» Марина Петрова называет производителей спортивного инвентаря и амуниции, косметических средств, спортивные и гольф-клубы, а также премиальные марки одежды.
Следующая стадия деградации: Ведомости-Стар (Новости о селебрити, контрактах, слухах, бюджетах эскорта)
А потом Ведомости-тик-ток
а следующая Т-Ведомости! ))
Это дайджест о популярных твитах ААААА Я ОРУ )))
Уже сейчас про твиты вполне себе пишут целые новости. Даже про то, как Водонаева че-то прокомментировала.
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