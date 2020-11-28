Роскомнадзор попросил крупные ИТ-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ Материал редакции
В ведомстве напомнили изданиям, что им надо вести свои каналы именно на российских площадках.
Роскомнадзор «из-за цензуры YouTube» обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их помочь создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.
Заявление появилось в связи с тем, что YouTube ввёл полный запрет на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор потребовал у Google возобновить доступ к каналам агентства.
«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в Роскомнадзоре.
Там также обратили внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. «Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — добавили в ведомстве.
Пропагантюб
Вы так говорите, будто пропаганда существует только у гос СМИ России.
Бюджет Russia Today надо прото пустить на инвестирование хостингов и все решится
у них есть целый холдинг Газпром Медиа, с большим опытом в этом направлении. Своими силами никак ?
Нельзя! Это пропаганда! Надо смотреть только ютуб, (в крайнем случае еще что-то американское), потому что все российские хостинги - это зашквар в приличном обществе!
Рутьюб, видеохостинги ВК, ОК, Мэйла не подходят?
РКН совсем нюх потерял?
Впрочем, кажется, речь не о создании хостингов, а о создании каналов всё же.
Никогда, никакой контент не заставит меня смотреть что-то на rutube! Кстати, опросы после рекламного ролика они так и не убрали)
Короче, вангую, лет через 10 для талантливой молодёжи выбирать карьеру в русским IT будет таким же зашкваром, как сейчас выбирать карьеру в местном воровском машиностроении.
Конечно, если американские СМИ зашкварят все российское у нас. Такое общественное мнение само не формируется.
Нет бы порадоваться, что будет еще один источник информации, через который информация будет подаваться под другим ракурсом. У нас уже есть такое преимущество - гугл и яндекс. У бизнеса есть 20 мест в поисковиках на первой странице, а не 10 (как в США например).
Но оказывается смотреть американскую пропаганду - круто, российскую - западло.
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