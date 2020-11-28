В ведомстве напомнили изданиям, что им надо вести свои каналы именно на российских площадках.

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Роскомнадзор «из-за цензуры YouTube» обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их помочь создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.

Заявление появилось в связи с тем, что YouTube ввёл полный запрет на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор потребовал у Google возобновить доступ к каналам агентства.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в Роскомнадзоре.