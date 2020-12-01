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Рая Хачатрян
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«Расслабленное» настроение и русский рэп: Spotify подвёл музыкальные итоги года в России Материал редакции

Пятерка лучших исполнителей полностью состоит из русских рэперов, но третье место в списке лучших групп занимает «Король и шут».

7 комментариев
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Spotify подвёл музыкальные итоги года впервые в России, сообщила vc.ru компания. Сервис проанализировал популярные среди пользователей треки, плейлисты и жанры c момента запуска 15 июля до ноября.

Чаще всего российские пользователи сервиса слушали музыку и плейлисты, которые помогали им расслабиться: по настроению в поиске лидируют запросы «расслабленное», «счастливое», «спокойное» и «жизнерадостное», рассказали в компании.

Три из пяти самых популярных треков выпустили исполнители из России. Самой популярной в России стала песня «Снова я напиваюсь» исполнителя Slava Marlow, которая вышла 7 октября. В пятёрку лидеров также попала «Дежавю» рэпера Kizaru и совместный трек Моргенштерна и Элджея Cadillac. Из зарубежных исполнителей в список попал американский рэпер The Weeknd с песней Blinding Lights и K-pop группа BTS с треком Dynamite.

Предпочтения российских пользователей не менялось в рабочее время: с 09:00 до 17:00 мск слушатели Spotify старше 18 лет также включали «Снова я напиваюсь» и «Дежавю», но перестали слушать BTS, заменив Dynamite другим треком Slava Marlow «По глазам».

Пятёрка лучших исполнителей полностью состоит из русских рэперов: Kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Этот жанр стал самым популярным в России, за ним следуют зарубежный и русский поп, русский рок и зарубежный рэп, рассказал представитель Spotify.

Среди лучших исполнительниц лидирует американская певица Билли Айлиш. На втором месте российская певица Дора. В топе также Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert. Лидером среди групп стала корейская BTS, за ним следуют хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda и рок-группа «Король и Шут».

В конце октября Spotify назвала запуск в России «самым успешным выходом на новый рынок» за всё время по количеству подписчиков. Но компания не раскрывает, сколько пользователей в России зарегистрировались и оформили подписку.

По данным исследовательской компании Mediascope, за первые месяцы работы в России Spotify стал шестым по популярности музыкальным сервисом на мобильных устройствах: в августе 2,2 млн пользователей старше 12 лет из России хотя бы раз открывали мобильное приложение Spotify.

#новость #spotify

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7 комментариев
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Юрий Глотов

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Т.е. за не полный месяц «Снова я напиваюсь» послушали больше, чем какой-либо другой трек с июля?

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Алексис Второй

2

 в поиске лидируют запросы «расслабленное», «счастливое», «спокойное» и «жизнерадостное»

Топ-5 групп: ... $uicideBoy$

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Alexandr Leibowitz

1

Если статистика подтверждает, что люди слушают вот это всё, так может быть и у Владимира Владимировича на самом деле 146%? А вдруг реально народ тащится?

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alex twit

1

Срамота, господи

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Cojes

–3

У меня одного горит жопа с того, что спотифай приебал в россию и стал лить мне ссарую рекламу каждые полтора сука трека по два раза за раз, вместо старого доброго впна, которым я пользовался без всяких реклам, вымогательств подписок и прочей параши?

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Roman Danilchenko

Cojes
0

Да

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Ol Ka

0

Ну, в принципе всё верно: либо гламурный рэп днём, либо суровые сказки на ночь глядя.

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