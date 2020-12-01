Пятерка лучших исполнителей полностью состоит из русских рэперов, но третье место в списке лучших групп занимает «Король и шут».

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Spotify подвёл музыкальные итоги года впервые в России, сообщила vc.ru компания. Сервис проанализировал популярные среди пользователей треки, плейлисты и жанры c момента запуска 15 июля до ноября.

Чаще всего российские пользователи сервиса слушали музыку и плейлисты, которые помогали им расслабиться: по настроению в поиске лидируют запросы «расслабленное», «счастливое», «спокойное» и «жизнерадостное», рассказали в компании.

Три из пяти самых популярных треков выпустили исполнители из России. Самой популярной в России стала песня «Снова я напиваюсь» исполнителя Slava Marlow, которая вышла 7 октября. В пятёрку лидеров также попала «Дежавю» рэпера Kizaru и совместный трек Моргенштерна и Элджея Cadillac. Из зарубежных исполнителей в список попал американский рэпер The Weeknd с песней Blinding Lights и K-pop группа BTS с треком Dynamite.

Предпочтения российских пользователей не менялось в рабочее время: с 09:00 до 17:00 мск слушатели Spotify старше 18 лет также включали «Снова я напиваюсь» и «Дежавю», но перестали слушать BTS, заменив Dynamite другим треком Slava Marlow «По глазам».

Пятёрка лучших исполнителей полностью состоит из русских рэперов: Kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Этот жанр стал самым популярным в России, за ним следуют зарубежный и русский поп, русский рок и зарубежный рэп, рассказал представитель Spotify.

Среди лучших исполнительниц лидирует американская певица Билли Айлиш. На втором месте российская певица Дора. В топе также Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert. Лидером среди групп стала корейская BTS, за ним следуют хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda и рок-группа «Король и Шут».

В конце октября Spotify назвала запуск в России «самым успешным выходом на новый рынок» за всё время по количеству подписчиков. Но компания не раскрывает, сколько пользователей в России зарегистрировались и оформили подписку.