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IAB Russia: из-за пандемии затраты на аудиорекламу составят только 990 млн рублей в 2020 году — вдвое меньше прогноза Материал редакции
При этом аудитория сервисов растёт: в подкастах по итогам года она составит 11 млн пользователей в месяц, говорят аналитики.
- По итогам 2020 года затраты на аудиорекламу в стриминге в России составят 1,95 млрд рублей, а на интеграции в подкастах — 225 млн рублей, ожидали в исследовательской компании Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia в 2019 году, пишет «Коммерсантъ».
- Скорректированный из-за пандемии Covid-19 прогноз подразумевает, что в 2020 году рынок аудиорекламы составит только 990 млн рублей, а размещений в подкастах — 160 млн рублей. В будущем онлайн-аудиореклама сможет отыграть текущее замедление, но надеяться на это «слишком оптимистично», считают в IAB Russia.
- При этом аудитория онлайн-аудио растёт, как и ожидалось в 2019 году: например, по итогам 2020 года аудитория подкастов в России составит 11 млн уникальных пользователей в месяц, а в декабре 2024 года — 28 млн, считают аналитики.
- В студии подкастов «Либо/Либо» рассказали газете, что в начале «карантина» прослушивания сократились, рекламодатели замораживали или отменяли проекты, но это продлилось около месяца. В студии «Норм продакшн» говорят, что не заметили падения бюджетов по итогам года.
- С начала 2020 года рост прослушиваний всех подкастов в «Либо/Либо» составил около 15%, рекламной выручки — около 30%; у подкаста «Норм» — 20-25% и 15% соответственно, пишет «Ъ» со ссылкой на компании.
- В Dentsu Russia считают, что в пик пандемии рекламодатели выбирали «понятные инструменты с доказанной эффективностью», поэтому в подкастах было замедление. В компании отметили, что на рынке подкастов нет индустриальных измерений и возможности оценить пересечения аудитории и эффективность.
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