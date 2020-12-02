Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Медиа
Таня Боброва
316

IAB Russia: из-за пандемии затраты на аудиорекламу составят только 990 млн рублей в 2020 году — вдвое меньше прогноза Материал редакции

При этом аудитория сервисов растёт: в подкастах по итогам года она составит 11 млн пользователей в месяц, говорят аналитики.

  • По итогам 2020 года затраты на аудиорекламу в стриминге в России составят 1,95 млрд рублей, а на интеграции в подкастах — 225 млн рублей, ожидали в исследовательской компании Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia в 2019 году, пишет «Коммерсантъ».
  • Скорректированный из-за пандемии Covid-19 прогноз подразумевает, что в 2020 году рынок аудиорекламы составит только 990 млн рублей, а размещений в подкастах — 160 млн рублей. В будущем онлайн-аудиореклама сможет отыграть текущее замедление, но надеяться на это «слишком оптимистично», считают в IAB Russia.
  • При этом аудитория онлайн-аудио растёт, как и ожидалось в 2019 году: например, по итогам 2020 года аудитория подкастов в России составит 11 млн уникальных пользователей в месяц, а в декабре 2024 года — 28 млн, считают аналитики.
  • В студии подкастов «Либо/Либо» рассказали газете, что в начале «карантина» прослушивания сократились, рекламодатели замораживали или отменяли проекты, но это продлилось около месяца. В студии «Норм продакшн» говорят, что не заметили падения бюджетов по итогам года.
  • С начала 2020 года рост прослушиваний всех подкастов в «Либо/Либо» составил около 15%, рекламной выручки — около 30%; у подкаста «Норм» — 20-25% и 15% соответственно, пишет «Ъ» со ссылкой на компании.
  • В Dentsu Russia считают, что в пик пандемии рекламодатели выбирали «понятные инструменты с доказанной эффективностью», поэтому в подкастах было замедление. В компании отметили, что на рынке подкастов нет индустриальных измерений и возможности оценить пересечения аудитории и эффективность.

#новость #подкасты #реклама

Таня Боброва PLUS
+50 737
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
4
1
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430","\u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 183045, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Dec 2020 09:39:38 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Три онлайн-игры, № 1 по вовлечению в нише и увеличение продаж в кризис: кейс «Улыбка радуги»
Как мы сделали проект № 1 по вовлеченности в нише, провели три масштабные игры ВКонтакте, привели аудиторию в…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Как мы переехали в облако и сэкономили 1 миллион рублей
Как получить грант на «переезд» в облако, сэкономить 1 миллион рублей, стабилизировать работу сайта и сделать своих дев…
5
Checkaso
Подписан
Отписаться
Обучение в TikTok, комиссия App Store, конкуренция YouTube со стримингами и другие новости
По накалу этот месяц в мобайле стоит двух. Взять хотя бы эпопею вокруг социальных сетей, блокировки фейковых новостей и…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как узнать, сколько человек посмотрели ваш крауд-проект?
Пошаговая инструкция для авторов.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergei Tikson
за день
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»
Sergei Tikson
за неделю
Как нас обманывают сервисы онлайн-образования на «Чёрную пятницу»

Комментарии

Fumar mata

«Тинькофф банк» отдал мой счет…

Ilya Suragin

ИТ-специалисты Wildberries…

Анна Вайнерман

«Яндекс» представил бесплатный…

Артем Сребный

Как правильно приумножать деньги

Alexander…

«Тинькофф Инвестиции» продали…

colorless

Reddit впервые раскрыл…

Александр Якунин

«Тинькофф банк» отдал мой счет…

Aleksandr Pesikoff

«Тинькофф Инвестиции» продали…

Трафик Директян

Рентабельность активного…

Martinovich…

«Тинькофф банк» отдал мой счет…

colorless

«Крупнейшая жертва пандемии в…

Андрей Крамарь

Что думал о бизнесе и жизни…

Александр Якунин

Salesforce объявил о покупке…

Lev Shokhirev

Глава «Звука»: после сделки со…

Alexander…

«Тинькофф Инвестиции» продали…

Евгений Трофимов

Salesforce объявил о покупке…

Airat Kafman

Hyundai Motor Group представила…

Денис Демидов

Nasdaq хочет, чтобы в компаниях…
null