Они считают, что ИТ-компании увеличивают охват аудитории и повышают её лояльность, когда не удаляют пиратский контент.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы 15 крупнейших издательств «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер» и других, пожаловалась в Федеральную антимпонопольную службу на «Яндекс» и Mail.ru Group. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копии обращений.