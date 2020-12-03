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Издатели книг пожаловались в ФАС на «Яндекс» и Mail.ru Group, обвинив их в получении выгоды от пиратского контента Материал редакции

Они считают, что ИТ-компании увеличивают охват аудитории и повышают её лояльность, когда не удаляют пиратский контент.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы 15 крупнейших издательств «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер» и других, пожаловалась в Федеральную антимпонопольную службу на «Яндекс» и Mail.ru Group. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копии обращений.

  • В документах говорится, что «Яндекс» продвигает через поисковую выдачу нелегальные сайты с аудиокнигами и электронными книгами, тем самым нарушая антимонопольное законодательство. Издательства также пожаловались, что копии книг находят в «Яндекс.Музыке», «Яндекс.Диске» и «Яндекс.Видео».
  • Защиту якобы получают только владельцы прав на аудиовизуальные произведения, а книжные издательства такого механизма лишены, говорится в заявлении. Издатели через суд блокируют «сотни» нелегальных сайтов, однако пиратские сайты в поиске «Яндекса» на 40% состоят из новых страниц, отмечают авторы.
  • В отношении Mail.ru Group издатели выдвигают схожие претензии. Авторы обращения считают, что «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и другие сервисы пользуются доминирующим положением и негативно влияют на конкуренцию в платной дистрибуции цифрового контента.
  • Издатели указывают, что Mail.ru Group в 2019 году внедрила во «ВКонтакте» технологию «цифрового отпечатка», позволяющую сравнивать публикуемую на платформе книгу с легальными копиями и удалять её, если характеристики совпадают. Однако холдинг «практически год уклоняется» от распространения технологии на других площадках, указывают авторы обращения.
  • Такие действия «Яндекса» и Mail.ru Group АЗАПИ расценила как попытку компаний сохранить лояльность пользователей к своим сервисам и увеличить охват аудитории. В ассоциации считают, что пиратский контент для сервисов — это «важный инструмент притяжения новых пользователей», однако издатели теряют от конкуренции с нелегальными сайтами 3-4 млрд рублей в год.
  • В «Яндексе» подтвердили получение обращения, но указали, что поисковики не должны определять правовой статус контента, размещённый третьими лицами, — это делает суд. В Mail.ru Group заявили, что правообладатели могут поделиться базой отпечатков с компанией для защиты произведений или же присылать обращения по поводу конкретного контента.

#новость #яндекс #mailrugroup

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15 комментариев
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Roman Trifonov

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 однако издатели теряют от конкуренции с нелегальными сайтами 3-4 млрд рублей в год

Расчеты и доказательства у господ, конечно же, имеются?

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Riddick

Roman
0

Расчеты там как обычно, крайне условные, берутся данные от агентств по общему кол ву скачанной литературы и умножаются на некую среднюю стоимость.

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Anton Pestsov

2

Странно, что к телеграмм претензий не предъявили, там же куча ботов, где любой платный контент предоставлен в свободном доступе

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Arthur Niazyan

Anton
3

А вы им побольше идей подкидывайте. Если они уберут всю пиратку, сразу цену на книги удвоят и утроят. А переводить их станут только онлайн переводчиками. Уже практикуют, кстати. 

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Anton Pestsov

Arthur
0

Не переживайте, до рутрекера руки не дотянутся в любом случае

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Arthur Niazyan

Anton
0

Телега избавила меня торрентов)) 

Ответить

Anton Pestsov

Arthur
0

Чуть меньше комфорта в воровстве никому не помешает )

Ответить

Дмитрий Коннов

1

Как правило, если задать в яндексе поиск какой-то книги, то вываливаются партнеры Litres и крайне редко пиратские сайты.
Странные претензии.

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Владислав Росс

Дмитрий
0

Я думаю, они целенаправленно завалили выдачу этими партнерами - чтобы вытеснить пиратов из топа. Так что на первой-второй странице найти пиратский pdf нереально. Поэтому претензия к ПС не понятна.

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oleg ikonnikov

0

Почему гугл не трогают?
Мне кажется, что обломают зубы - механизмы удаления контент есть, просто издатели лпнятся ими пользоваться. 

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Riddick

oleg
0

А в Гугле кстати сложнее найти пиратский контент, по крайней мере по книгам, точно.

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Oleg Dubovitskiy

Riddick
1

Пират detected :)

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Riddick

Oleg
0

Ну я интеллигентный пират;) Просто покупать книги в оригинале на Амазоне за 20 баксов, при стандартной региональной зп, тяжко)

А вообще, я все равно люблю читать в бумажном переплете, электронки читаю, только если англ литература или не могу найти в твердом переплете.

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Spam Smith

oleg
0

Расскажите об этих механизмах. На первый взгляд кажется, что это борьба с ветром в поле.

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Дмитрий Теплов

0

может стоит подумать о тех кто оцифровывает книги в pdf, которых официально в электронном виде нет,  и сливает ? или есть вероятность выйти на своих же?

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