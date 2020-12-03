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Издатели книг пожаловались в ФАС на «Яндекс» и Mail.ru Group, обвинив их в получении выгоды от пиратского контента Материал редакции
Они считают, что ИТ-компании увеличивают охват аудитории и повышают её лояльность, когда не удаляют пиратский контент.
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы 15 крупнейших издательств «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер» и других, пожаловалась в Федеральную антимпонопольную службу на «Яндекс» и Mail.ru Group. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копии обращений.
- В документах говорится, что «Яндекс» продвигает через поисковую выдачу нелегальные сайты с аудиокнигами и электронными книгами, тем самым нарушая антимонопольное законодательство. Издательства также пожаловались, что копии книг находят в «Яндекс.Музыке», «Яндекс.Диске» и «Яндекс.Видео».
- Защиту якобы получают только владельцы прав на аудиовизуальные произведения, а книжные издательства такого механизма лишены, говорится в заявлении. Издатели через суд блокируют «сотни» нелегальных сайтов, однако пиратские сайты в поиске «Яндекса» на 40% состоят из новых страниц, отмечают авторы.
- В отношении Mail.ru Group издатели выдвигают схожие претензии. Авторы обращения считают, что «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и другие сервисы пользуются доминирующим положением и негативно влияют на конкуренцию в платной дистрибуции цифрового контента.
- Издатели указывают, что Mail.ru Group в 2019 году внедрила во «ВКонтакте» технологию «цифрового отпечатка», позволяющую сравнивать публикуемую на платформе книгу с легальными копиями и удалять её, если характеристики совпадают. Однако холдинг «практически год уклоняется» от распространения технологии на других площадках, указывают авторы обращения.
- Такие действия «Яндекса» и Mail.ru Group АЗАПИ расценила как попытку компаний сохранить лояльность пользователей к своим сервисам и увеличить охват аудитории. В ассоциации считают, что пиратский контент для сервисов — это «важный инструмент притяжения новых пользователей», однако издатели теряют от конкуренции с нелегальными сайтами 3-4 млрд рублей в год.
- В «Яндексе» подтвердили получение обращения, но указали, что поисковики не должны определять правовой статус контента, размещённый третьими лицами, — это делает суд. В Mail.ru Group заявили, что правообладатели могут поделиться базой отпечатков с компанией для защиты произведений или же присылать обращения по поводу конкретного контента.
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Roman Trifonov
однако издатели теряют от конкуренции с нелегальными сайтами 3-4 млрд рублей в год
Расчеты и доказательства у господ, конечно же, имеются?
RiddickRoman
Расчеты там как обычно, крайне условные, берутся данные от агентств по общему кол ву скачанной литературы и умножаются на некую среднюю стоимость.
Anton Pestsov
Странно, что к телеграмм претензий не предъявили, там же куча ботов, где любой платный контент предоставлен в свободном доступе
Arthur NiazyanAnton
А вы им побольше идей подкидывайте. Если они уберут всю пиратку, сразу цену на книги удвоят и утроят. А переводить их станут только онлайн переводчиками. Уже практикуют, кстати.
Anton PestsovArthur
Не переживайте, до рутрекера руки не дотянутся в любом случае
Arthur NiazyanAnton
Телега избавила меня торрентов))
Anton PestsovArthur
Чуть меньше комфорта в воровстве никому не помешает )
Дмитрий Коннов
Как правило, если задать в яндексе поиск какой-то книги, то вываливаются партнеры Litres и крайне редко пиратские сайты.
Странные претензии.
Владислав РоссДмитрий
Я думаю, они целенаправленно завалили выдачу этими партнерами - чтобы вытеснить пиратов из топа. Так что на первой-второй странице найти пиратский pdf нереально. Поэтому претензия к ПС не понятна.
oleg ikonnikov
Почему гугл не трогают?
Мне кажется, что обломают зубы - механизмы удаления контент есть, просто издатели лпнятся ими пользоваться.
Riddickoleg
А в Гугле кстати сложнее найти пиратский контент, по крайней мере по книгам, точно.
Oleg DubovitskiyRiddick
Пират detected :)
RiddickOleg
Ну я интеллигентный пират;) Просто покупать книги в оригинале на Амазоне за 20 баксов, при стандартной региональной зп, тяжко)
А вообще, я все равно люблю читать в бумажном переплете, электронки читаю, только если англ литература или не могу найти в твердом переплете.
Spam Smitholeg
Расскажите об этих механизмах. На первый взгляд кажется, что это борьба с ветром в поле.
Дмитрий Теплов
может стоит подумать о тех кто оцифровывает книги в pdf, которых официально в электронном виде нет, и сливает ? или есть вероятность выйти на своих же?