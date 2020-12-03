Хакатон SberCloud
для разработчиков
До конца регистрации:
06
:
10
:
52
:
44
Подробнее
Медиа
Евгения Евсеева
220

Владелец телеканала Discovery запустит стриминговый сервис в США в январе 2021 года Материал редакции

О планах по запуску в России совместное предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery объявит позднее.

  • Компания Discovery анонсировала международный запуск стримингового сервиса Discovery+ в США с 4 января 2021 года, пишет TechCrunch.
  • В США Discovery+ запустится в партнёрстве с оператором Verizon. Стоимость подписки — от $4,99 в месяц. В течение года сервис планирует начать работу еще в 25 странах, включая Италию, Нидерланды, страны Скандинавии и Латинской Америки.
  • Пользователям сервиса будут доступны эксклюзивные программы собственного производства от Discovery и коллекция документальных фильмов о природе и окружающей среде, включая сериалы BBC и передачи о животных от бренда The Dodo. Также сервис будет работать с телеканалами: например, Verizon в течение 12 месяцев будут получать Discovery+ в свои тарифные планы.
  • Discovery запустит стриминговый сервис спустя несколько месяцев после своих конкурентов, пишет The Wall Street Journal. На рынке телеканал будет конкурировать с HBO Max, Amazon Prime и другими.
  • Фактически сервис заработал в Великобритании и Ирландии с октября 2020 года. Благодаря сотрудничеству с оператором Sky, Discovery переименовал в Discovery+ свой сервис онлайн-видео по запросу Dplay.
  • О планах по запуску Discovery+ в России «Медиа Альянс» (совместное предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery) объявит позднее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

#новость #discovery

Евгения Евсеева
+1991
1
1
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","discovery"], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 183486, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Dec 2020 12:44:51 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
За три месяца с нуля закрыть набор учеников во все филиалы: кейс школы программирования «Фокс»
Как нам удалось привлечь сотни потенциальных клиентов, осуществить максимальный набор детей во все филиалы проекта и в…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Фондовый рынок услышал голоса
Это не сумасшествие, а тенденция. Голосовое управление давно стало привычным в повседневной жизни. Новость в том, что т…
0
Multiways
Подписан
Отписаться
Контент для HR-бренда: о чём рассказать, в каком формате, где разместить
В этой статье хотим обобщить наш опыт создания контента для HR и рассказать свою точку зрения на то, как контент помога…
0
APIBank
Подписан
Отписаться
Open banking: «как раньше» больше не будет
Что общего у нового Google Pay и Alipay, кто поможет Uber выйти на европейский рынок доставки еды, почему российские ба…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
«СберЗдоровье» запустил бесплатный сервис для определения возможной болезни по симптомам с помощью ИИ
Sergei Tikson
за неделю
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»

Комментарии

Andrey Fedorov

Бывает ли плохой PR?

Антон Левин

Надоело платить огромные деньги…

Andrey Fedorov

Бывает ли плохой PR?

Sergei Timofeyev

«2ГИС»: за год количество баров…

Sergei Timofeyev

«2ГИС»: за год количество баров…

Sergei Timofeyev

«2ГИС»: за год количество баров…

Andrey Fedorov

Бывает ли плохой PR?

3216q114

«2ГИС»: за год количество баров…

Ilya Vlasov

«2ГИС»: за год количество баров…

Антон Гранд

TikTok начала тестировать видео…

Николай Кузнецов

Сколько на самом деле стоит ваш…

Влад Берг

Дептранс Москвы анонсировал…

Kaiten

Выживут только удалёнщики: как…

Andrey Fedorov

Бывает ли плохой PR?

Ашманов и партнеры

Какие сайты лидировали в поиске…

Антон Гранд

TikTok начала тестировать видео…

Kaiten

Выживут только удалёнщики: как…

Andrey Fedorov

Бывает ли плохой PR?

Олег Саенов

Как я потратил 1 млн рублей на…

Kim Kim

Как Илья Балахнин был…
null