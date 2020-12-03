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Владелец телеканала Discovery запустит стриминговый сервис в США в январе 2021 года Материал редакции
О планах по запуску в России совместное предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery объявит позднее.
- Компания Discovery анонсировала международный запуск стримингового сервиса Discovery+ в США с 4 января 2021 года, пишет TechCrunch.
- В США Discovery+ запустится в партнёрстве с оператором Verizon. Стоимость подписки — от $4,99 в месяц. В течение года сервис планирует начать работу еще в 25 странах, включая Италию, Нидерланды, страны Скандинавии и Латинской Америки.
- Пользователям сервиса будут доступны эксклюзивные программы собственного производства от Discovery и коллекция документальных фильмов о природе и окружающей среде, включая сериалы BBC и передачи о животных от бренда The Dodo. Также сервис будет работать с телеканалами: например, Verizon в течение 12 месяцев будут получать Discovery+ в свои тарифные планы.
- Discovery запустит стриминговый сервис спустя несколько месяцев после своих конкурентов, пишет The Wall Street Journal. На рынке телеканал будет конкурировать с HBO Max, Amazon Prime и другими.
- Фактически сервис заработал в Великобритании и Ирландии с октября 2020 года. Благодаря сотрудничеству с оператором Sky, Discovery переименовал в Discovery+ свой сервис онлайн-видео по запросу Dplay.
- О планах по запуску Discovery+ в России «Медиа Альянс» (совместное предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery) объявит позднее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
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