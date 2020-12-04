Организаторы заявили о «положительном отклике интернет-аудитории» на реалити-шоу, набирающее от трёх тысяч просмотров.

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Росгвардия стала одним из лауреатов «Премии рунета», которую вручает некоммерческая Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке из бюджета — её оказывает Роспечать. Об этом сообщили TJ организаторы премии, видеозапись церемонии доступна на её сайте.

Премию Росгвардии вручили в категории «Государство и общество» за проект «Проверка на прочность». Он выходит на YouTube-канале ведомства, который насчитывает 62 тысячи подписчиков. Суть реалити-шоу заключается в том, что медийные личности пробуют себя в роли военных, выполняя испытания под руководством инструкторов.

Организаторы премии назвали целью проекта «военно-патриотическое воспитание молодёжи». Жюри также отметило, что «с первого выпуска проект получил положительный отклик интернет-аудитории».

Иван Охлобыстин Кадр из «Проверки на прочность»

Шоу начало выходить 1 октября: на момент выхода заметки вышло шесть выпусков. Самый популярный из них, с актёром Иваном Охлобыстиным, набрал около 28 тысяч просмотров. Наименее удачный, с актёром Александром Обласовым (сериал «Мажор»), получил менее 4 тысяч просмотров.

Полный список лауреатов «Премии рунета» доступен на её сайте. Жюри состоит из экспертов, список которых также известен публично.

Чтобы попасть в номинацию, нужно подать заявку. Затем экспертный клуб и совет устраивали внутреннее голосование, после чего определяли лауреатов в 14 номинациях.

Вместе с Росгвардией премию в этой номинации получили Федеральная налоговая служба, благотворительный фонд Константина Хабенского, «Медиалогия», а также департамент предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы.

РАЭК существует с 2006 года. Среди её членов — многие крупнейшие игроки рынка, в том числе Google, Apple, Samsung, Microsoft, Mail.Ru Group, Сбер, Rambler, «Ростелеком» и «Лаборатория Касперского».