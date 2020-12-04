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Киностудия Warner Bros. в 2021 году выпустит все свои премьеры одновременно в кино и стриминге Материал редакции
Warner Bros. стала первой крупной киностудией, которая решилась на такой шаг, но компания назвала это временной мерой.
В 2021 году Warner Bros. одновременно выпустит все фильмы своего производства в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max. Речь идёт о фильмах «Дюна», «Том и Джерри», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и других.
Причиной непривычной модели дистрибуции стала напряжённая обстановка из-за пандемии Covid-19. Warner Bros. стала первой крупной киностудией, которая решилась на такой шаг.
Компания называет синхронный релиз фильмов временной мерой и пока что собирается применять её только в 2021 году. В HBO Max картины будут доступны в лучшем формате — 4K Ultra HD и с HDR. Стриминговый сервис в России недоступен.
Чаще всего кинотеатральное окно — то есть разрыв между премьерой в кинотеатрах и цифровым релизом — составляет 90 дней. Однако это не универсальный срок, который стал намного активнее переосмысливаться в киноиндустрии на фоне пандемии и массового закрытия кинотеатров.
У последних, считают аналитики, становится всё меньше рычагов воздействия на студии с учётом нынешней обстановки. В 2020 году произошла серия переносов самых крупных релизов, в том числе от Disney (например, «Мулан» и «Душа»), Marvel (всё по киновселенной), Paramount («Тихое место 2»), Sony («Морбиус») и многих других компаний.
Гендиректор крупнейшей сети кинотеатров AMC Entertainment Адам Арон заявил, что киностудия сделала это для поддержки стримингового сервиса.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы Warner Bros. не поддерживала HBO Max за наш счёт. Мы будем настаивать на условиях, которые позволят сохранить наш бизнес», — заявил он Hollywood Reporter.
Вот и славно!
Смогу сразу с торрента скачать в норм качестве.
Было бы что смотреть.
Вот я поэтому и качаю сейчас!
Качество чёт заметно упало! Впадлу за такое платить!
для справки, акции 2 киносетей после этой новости:
да это обычные качели. К лету 2021 года все отрастет до 30 долларов.
Стримминг это невыгодно для киноиндустриии
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