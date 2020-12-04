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Киностудия Warner Bros. в 2021 году выпустит все свои премьеры одновременно в кино и стриминге Материал редакции

Warner Bros. стала первой крупной киностудией, которая решилась на такой шаг, но компания назвала это временной мерой.

7 комментариев
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В 2021 году Warner Bros. одновременно выпустит все фильмы своего производства в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max. Речь идёт о фильмах «Дюна», «Том и Джерри», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и других.

Причиной непривычной модели дистрибуции стала напряжённая обстановка из-за пандемии Covid-19. Warner Bros. стала первой крупной киностудией, которая решилась на такой шаг.

Компания называет синхронный релиз фильмов временной мерой и пока что собирается применять её только в 2021 году. В HBO Max картины будут доступны в лучшем формате — 4K Ultra HD и с HDR. Стриминговый сервис в России недоступен.

Чаще всего кинотеатральное окно — то есть разрыв между премьерой в кинотеатрах и цифровым релизом — составляет 90 дней. Однако это не универсальный срок, который стал намного активнее переосмысливаться в киноиндустрии на фоне пандемии и массового закрытия кинотеатров.

У последних, считают аналитики, становится всё меньше рычагов воздействия на студии с учётом нынешней обстановки. В 2020 году произошла серия переносов самых крупных релизов, в том числе от Disney (например, «Мулан» и «Душа»), Marvel (всё по киновселенной), Paramount («Тихое место 2»), Sony («Морбиус») и многих других компаний.

Гендиректор крупнейшей сети кинотеатров AMC Entertainment Адам Арон заявил, что киностудия сделала это для поддержки стримингового сервиса.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы Warner Bros. не поддерживала HBO Max за наш счёт. Мы будем настаивать на условиях, которые позволят сохранить наш бизнес», — заявил он Hollywood Reporter.

#новость #warnerbrothers

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7 комментариев
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Игорь Рачук

7

Вот и славно!
Смогу сразу с торрента скачать в норм качестве.

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Arthur Niazyan

Игорь
2

Было бы что смотреть.

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Игорь Рачук

Arthur
2

Вот я поэтому и качаю сейчас! 
Качество чёт заметно упало! Впадлу за такое платить!

Ответить

Alex Illarionov

Arthur
0

Memories of murders посмотрите.

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Мирный пёс_анон

2

А то "только в кино,стриминг плохо". А как запахло жаренным, так и в день премьеры сможем глянуть.
Конечно,как обычно, онлайн зависнет и кинцо будет подтормаживать.
Думаю,что цену загнут как в кино))) 

П.С. не доверяют нам) А могли бы дать файлик скачать. 

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Шагид Фамилия

1

для справки, акции 2 киносетей после этой новости:

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Василий Степанов

Шагид
0

да это обычные качели. К лету 2021 года все отрастет до 30 долларов.
Стримминг это невыгодно для киноиндустриии

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