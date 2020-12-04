Warner Bros. стала первой крупной киностудией, которая решилась на такой шаг, но компания назвала это временной мерой.

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В 2021 году Warner Bros. одновременно выпустит все фильмы своего производства в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max. Речь идёт о фильмах «Дюна», «Том и Джерри», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и других.

Причиной непривычной модели дистрибуции стала напряжённая обстановка из-за пандемии Covid-19. Warner Bros. стала первой крупной киностудией, которая решилась на такой шаг.

Компания называет синхронный релиз фильмов временной мерой и пока что собирается применять её только в 2021 году. В HBO Max картины будут доступны в лучшем формате — 4K Ultra HD и с HDR. Стриминговый сервис в России недоступен.

Чаще всего кинотеатральное окно — то есть разрыв между премьерой в кинотеатрах и цифровым релизом — составляет 90 дней. Однако это не универсальный срок, который стал намного активнее переосмысливаться в киноиндустрии на фоне пандемии и массового закрытия кинотеатров.

У последних, считают аналитики, становится всё меньше рычагов воздействия на студии с учётом нынешней обстановки. В 2020 году произошла серия переносов самых крупных релизов, в том числе от Disney (например, «Мулан» и «Душа»), Marvel (всё по киновселенной), Paramount («Тихое место 2»), Sony («Морбиус») и многих других компаний.

Гендиректор крупнейшей сети кинотеатров AMC Entertainment Адам Арон заявил, что киностудия сделала это для поддержки стримингового сервиса.