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«Худший год в истории»: обложка нового номера Time Материал редакции
В анонсе номера упоминаются обе мировые войны, пандемия гриппа 1918 года и Великая депрессия, но для тех, кто живёт сейчас, 2020 год — худший в истории, считает журнал.
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Aleks J Popov
Худшая обложка Time в истории
Andrey GordeevAleks
Никогда не понимал хайпа вокруг обложек всяких журналов. Такой бред.
Giant Schlong
К подзаголовку the worst year ever я бы добавил so far. А то ведь может получиться, что 2021 будет ещё хуже. И даже возможно, что сильно хуже
Острый Артем
1999-2000 заебись были года
Максим Никитин
Ну да, ведь на эпидемию эболы в Африке и войны в Средней Азии в предыдущие годы всем, в целом, было насрать, а тут - шок - оказалось, что и в Европе с Америкой раз в 100 лет подобная фигня может случиться.