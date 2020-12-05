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Медиа
Таня Боброва
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«Худший год в истории»: обложка нового номера Time Материал редакции

В анонсе номера упоминаются обе мировые войны, пандемия гриппа 1918 года и Великая депрессия, но для тех, кто живёт сейчас, 2020 год — худший в истории, считает журнал.

#time #сми

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5 комментариев Накачай стартап
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Aleks J Popov

3

Худшая обложка Time в истории

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Andrey Gordeev

Aleks
1

Никогда не понимал хайпа вокруг обложек всяких журналов. Такой бред.

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Giant Schlong

1

К подзаголовку the worst year ever я бы добавил so far. А то ведь может получиться, что 2021 будет ещё хуже. И даже возможно, что сильно хуже

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Острый Артем

0

1999-2000 заебись были года

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Максим Никитин

0

Ну да, ведь на эпидемию эболы в Африке и войны в Средней Азии в предыдущие годы всем, в целом, было насрать, а тут - шок - оказалось, что и в Европе с Америкой раз в 100 лет подобная фигня может случиться.

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