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Медиа
Лиана Липанова
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«Яндекс» создал должность для общения своих медиасервисов с индустрией: её заняла экс-редактор отдела медиа «Ведомостей» Материал редакции

Ксения Болецкая проработала в «Ведомостях» около 10 лет, а теперь займётся «историями про сериалы и кино» в «Яндексе».

  • «Яндекс» нанял бывшего редактора отдела медиа «Ведомостей» Ксению Болецкую в подразделение «Медиасервисы», куда входят «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Афиша». Она займёт должность директора по взаимодействию с индустрией.
  • «Медиа развивается стремительно и компания поняла, что нужен отдельный человек, который будет помогать смотреть на картинку в целом, разговаривать с рынком, слышать запросы рынка и думать о решениях, которые полезны индустрии. Понимаю, что звучит недостаточно конкретно, зато сколько пространства для маневра. И конкретика будет», — написала Болецкая. «Заниматься буду прежде всего историями про сериалы и кино», — добавила она.
  • Болецкая окончила МГУ, работала собственным корреспондентом в «Коммерсанте», а c 2010 года по сентябрь 2020 года — в «Ведомостях». Она также развивает Telegram-канал о СМИ, кино, рекламе и интернете, в нём более 7000 подписчиков.
  • Журналистка объявила о своём уходе из «Ведомостей» в августе 2020 года. «Вряд ли кого-то удивит мой уход. Чем буду заниматься дальше, реально пока не знаю. Буду думать и выбирать», — писала она.
  • Летом 2020 года газету покинули несколько сотрудников, в том числе пятеро заместителей главного редактора и и.о. шеф-редактора сайта газеты «Ведомости». Это случилось после назначения главой издания Андрея Шмарова. В апреле 2020 года, когда Шмаров работал в статусе и.о. главреда, журналисты «Ведомостей» обвинили его во вмешательстве в редакционную политику и подрыве репутации издания.

#новость #яндекс

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8 комментариев Накачай стартап
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Nikolay Vavilov

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А кто у них менеджер по:
1) "мы не влияем на результаты выдачи в поисковике"
2) "мы не влияем на ранжирование новостей" 

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Nikolay Kapustin

Nikolay
0

Похоже на усатый стиль

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Миша Магадан

2

А что такое "истории про сериалы и кино"? 

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Володар Моисеенков

Миша
0

Stories!

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Нежный шмель

Миша
0

Сейчас в моде вместо case,кейса- руссофильское "истории". И ещё "боль".
Например: это история про боль многих разработчиков и мы решили её сервисом "Я.Боль".

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Oleg Shnaider

0

🥂

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Danil Khasanshin

0

🌷

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Нежный шмель

–1

Честно говоря, не поняла чем надо заниматься,но оффер предложили хороший и должность норм .

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