Компания изменит структуру своих активов после сделки со «Сбером».

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Rambler Group начнет расформировывать деловое информационное агентство Rambler News Service (RNS), пишет «Ведомостям» со ссылкой на три источника в компании.

Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян отметил, что холдинг не планирует отзывать лицензию СМИ у RNS — речь идет о преобразовании и запуске нового проекта. Компания намерена изменить структура портфеля своих активов после сделки со «Сбером», объяснил он.

«Вместе с новым акционером мы пересмотрели стратегию, которую утвердили еще летом», — говорит он. По его словам, новую стратегию планировали представить еще в ноябре, но из-за второй волны пандемии презентация отменилась. Холдинг рассчитывает сделать это в конце первого квартала 2021 года, уточнил Тадевосян.

В сентябре 2020 года источники РБК сообщили, что компания может запустить издание о финансах, бизнесе и будущем. Сотрудникам Rambler&Co было предложено проголосовать за его название — «Секрет» или «Высота». В компании также обсуждают возможное объединения своих изданий, добавили источники.

Подробности об изменениях сотрудники информагенства узнают 14 декабря на zoom-конференции «Будущее RNS», сказали источники «Ведомостей». Им предложат присоединиться к новому проекту, либо продолжить работу в структурах Rambler Group, отметил Тадевосян.