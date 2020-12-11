Rambler Group расформирует информагентство RNS и запустит новый проект Материал редакции
Компания изменит структуру своих активов после сделки со «Сбером».
Rambler Group начнет расформировывать деловое информационное агентство Rambler News Service (RNS), пишет «Ведомостям» со ссылкой на три источника в компании.
Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян отметил, что холдинг не планирует отзывать лицензию СМИ у RNS — речь идет о преобразовании и запуске нового проекта. Компания намерена изменить структура портфеля своих активов после сделки со «Сбером», объяснил он.
«Вместе с новым акционером мы пересмотрели стратегию, которую утвердили еще летом», — говорит он. По его словам, новую стратегию планировали представить еще в ноябре, но из-за второй волны пандемии презентация отменилась. Холдинг рассчитывает сделать это в конце первого квартала 2021 года, уточнил Тадевосян.
В сентябре 2020 года источники РБК сообщили, что компания может запустить издание о финансах, бизнесе и будущем. Сотрудникам Rambler&Co было предложено проголосовать за его название — «Секрет» или «Высота». В компании также обсуждают возможное объединения своих изданий, добавили источники.
Подробности об изменениях сотрудники информагенства узнают 14 декабря на zoom-конференции «Будущее RNS», сказали источники «Ведомостей». Им предложат присоединиться к новому проекту, либо продолжить работу в структурах Rambler Group, отметил Тадевосян.
- Деловое информационное агентство RNS входит в медиахолдинг Rambler&Co вместе с изданиями «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», «Афиша Daily» и другими. Оно было запущено в ноябре 2015 года.
- По данным Mediascope, посещаемость сайта в июне 2020 года была на уровне 646,3 тысяч человек, а в августе — 220 тысяч. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией в агентстве, говорит, что штат RNS сократился примерно на 75% и сейчас в агентстве работает около десяти сотрудников.
- В октябре 2020 года «Сбер» выкупил акции Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании. Банк оформил входящие в группу интернет-издания на бывшего топ-менеджера «Газпром-медиа» Сергея Шишкина, чтобы не нарушить закон о СМИ.
Прошлый год у них скандалом закончился.
Текущий — расформировыванием.
Это уже становится похоже на какую-то традицию 🤔
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