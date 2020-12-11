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Рая Хачатрян

Rambler Group расформирует информагентство RNS и запустит новый проект Материал редакции

Компания изменит структуру своих активов после сделки со «Сбером».

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Rambler Group начнет расформировывать деловое информационное агентство Rambler News Service (RNS), пишет «Ведомостям» со ссылкой на три источника в компании.

Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян отметил, что холдинг не планирует отзывать лицензию СМИ у RNS — речь идет о преобразовании и запуске нового проекта. Компания намерена изменить структура портфеля своих активов после сделки со «Сбером», объяснил он.

«Вместе с новым акционером мы пересмотрели стратегию, которую утвердили еще летом», — говорит он. По его словам, новую стратегию планировали представить еще в ноябре, но из-за второй волны пандемии презентация отменилась. Холдинг рассчитывает сделать это в конце первого квартала 2021 года, уточнил Тадевосян.

В сентябре 2020 года источники РБК сообщили, что компания может запустить издание о финансах, бизнесе и будущем. Сотрудникам Rambler&Co было предложено проголосовать за его название — «Секрет» или «Высота». В компании также обсуждают возможное объединения своих изданий, добавили источники.

Подробности об изменениях сотрудники информагенства узнают 14 декабря на zoom-конференции «Будущее RNS», сказали источники «Ведомостей». Им предложат присоединиться к новому проекту, либо продолжить работу в структурах Rambler Group, отметил Тадевосян.

  • Деловое информационное агентство RNS входит в медиахолдинг Rambler&Co вместе с изданиями «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», «Афиша Daily» и другими. Оно было запущено в ноябре 2015 года.
  • По данным Mediascope, посещаемость сайта в июне 2020 года была на уровне 646,3 тысяч человек, а в августе — 220 тысяч. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией в агентстве, говорит, что штат RNS сократился примерно на 75% и сейчас в агентстве работает около десяти сотрудников.
  • В октябре 2020 года «Сбер» выкупил акции Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании. Банк оформил входящие в группу интернет-издания на бывшего топ-менеджера «Газпром-медиа» Сергея Шишкина, чтобы не нарушить закон о СМИ.

#новость #ramblergroup

1 комментарий
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Ol Ka

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Прошлый год у них скандалом закончился.

Текущий — расформировыванием.

Это уже становится похоже на какую-то традицию 🤔

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