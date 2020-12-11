Это и призывал сделать автор статьи, которая вышла в The New York Times.

Mastercard объявила, что окончательно прекращает работать с PornHub, пишет Reuters. Разбирательство компании подтвердило наличие незаконных видео на PornHub. Visa продолжает расследование и пока приостанавливает приём платежей.

PornHub назвал эти действия «разочаровывающими» и заявил, что сайт объявил об изменении политики — запретил скачивать видео и ограничил загрузку роликов на сайт. Платежные системы объявили о приостановке платежей через два дня после изменений.

«Эта новость потрясает сотни тысяч моделей, которые надеются на нашу платформу для получения средств к существованию», — заявила компания.

Обе компании начали расследования против PornHub после публикации статьи The New York Times о контенте с несовершеннолетними и заработке сайта на нём. Автор материала Николас Кристоф обвинил сайт в плохой модерации контента и призвал финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнёрство.

В 2019 году от работы с Pornhub отказался PayPal. Сервис заявлял, что сайт «провёл определённые бизнес-платежи» без его разрешения. Тогда из-за этого более ста тысяч авторов видеороликов лишились источника дохода, писало Vice.