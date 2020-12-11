Медиа
Новости TJ

Mastercard и Visa приостановили приём платежей на PornHub после статьи о видео с подростками на сайте Материал редакции

Это и призывал сделать автор статьи, которая вышла в The New York Times.

Mastercard объявила, что окончательно прекращает работать с PornHub, пишет Reuters. Разбирательство компании подтвердило наличие незаконных видео на PornHub. Visa продолжает расследование и пока приостанавливает приём платежей.

PornHub назвал эти действия «разочаровывающими» и заявил, что сайт объявил об изменении политики — запретил скачивать видео и ограничил загрузку роликов на сайт. Платежные системы объявили о приостановке платежей через два дня после изменений.

«Эта новость потрясает сотни тысяч моделей, которые надеются на нашу платформу для получения средств к существованию», — заявила компания.

Обе компании начали расследования против PornHub после публикации статьи The New York Times о контенте с несовершеннолетними и заработке сайта на нём. Автор материала Николас Кристоф обвинил сайт в плохой модерации контента и призвал финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнёрство.

В 2019 году от работы с Pornhub отказался PayPal. Сервис заявлял, что сайт «провёл определённые бизнес-платежи» без его разрешения. Тогда из-за этого более ста тысяч авторов видеороликов лишились источника дохода, писало Vice.

#новость #mastercard #visa

2133 просмотра
22 комментария
10
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","visa","mastercard"], "comments": 22, "likes": 10, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 186299, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 11 Dec 2020 09:29:33 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
Расширение, превращающее стартовую страницу Хрома в учебный инструмент
Как мы попробовали вписать процесс изучения языков в рабочую рутину и что из этого получилось.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владислав

34

Ну хоть сейчас МИР пригодится

Ответить

Daniil Shvedov

Владислав
1

Да уже давно, только для другого рода порнографии - для пфр 

Ответить

Александр Прилипко

3

Санкции мастеркарда и визы, против порноиндустрии лол, киберпанк который мы заслужили

Ответить

Sergei Tikson

Александр
5

Киберпа́нк (от англ. cyberpunk) — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху.

Происходящее сейчас в мире вполне укладывается в данное определение :)

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

0

Че, не нужен биткоин, да?

Ответить

A. Bigkkuzin

Мочил
13

не представляю пациента, который освоил использование биткойнов, но не осилил скачать бесплатной порнухи

Ответить

Nickita Prochorov

A.
0

прелесть не в скачивании а видео, а в контенте 🤗👌👈
Модельки сами выкладывают свои хоум видео, если получают кэш.
Проблема в том, что перейдя на битки, сайт всего скорее закроют всякие роскомпозоры и аналогичные службы в других странах.
Ну и как следствие сниженный поток платежеспособных клиентов -> меньше годноты -> ещё меньше денег -> хаб перестанет существовать, по крайней мере в таком виде. И превратится в пиратский отстойник
Пациенты - не проблема, а вот репутация - да

Ответить

A. Bigkkuzin

Nickita
0

ну да, у onlyfans сегодня праздник

Ответить

Serge Kharkov

Мочил
0

Они давно проводят расчеты через Tether

Ответить

Sergey Fomkin

4

Возможно мне показалось, но текст написан с долей симпатии к сервису, потому как в статье The New York Times рассказывалось о том, как порносайт зарабатывает на видеозаписях с насилием над несовершеннолетними.

Ответить

Евгений Дроздов

Sergey
0

Без ссылки не понятно.

Ответить

Sergey Fomkin

Евгений
–1

В материале Рейтерс это есть, ссылка в статье.

Ответить

Металлический рубин

3

Пошёл на xvideos... 

Ответить

Sergei Timofeyev

Металлический
0

Заливать? :)

Ответить

Yury Kotov

3

Так что за ролик? )

Ответить

Пирожок с мясом

3

Бедные студентки.

Ответить

Oleg Oleg

1

Хорошая иллюстрация того, что именно деньги правят миром.
Раз - и успешный бизнес становится совсем неуспешным, когда отключают систему платежей

Ответить

Sergei Timofeyev

Oleg
0

Старый добрый способ рассылки чеков...

Ответить

Синий Кирилл

1

Новости TJ

Ответить

Sergey Ontime

–5

Сами подростки разместили, а виноват сервис.

Ответить

Александр Ширманов

0

Мир вашему порно

Ответить

Bobo Momo

–3

Крестовый поход против индустрии начинается!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

SkillFactory
Подписан
Отписаться
Меняя реальность. Профессия дизайнер интерактивных медиа
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Якутия поддержит women in tech Дальнего Востока и Арктики
В декабре в Якутии при поддержке Фонда развития инноваций прошел первый Форум женщин-лидеров Дальнего Востока и Арктики…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Суперкомпьютер поможет подготовиться NASA к высадке на Луну
NASA использует суперкомпьютер Aitken при моделировании будущего полета и высадки на Луну астронавтов. Компьютер разраб…
6

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Борисов
за день
Было бы правдоподобнее, если в конце ролика предприниматели не вешали календарь нового года, а заполняли резюме в пятёрочку.
Плачут, опускают руки, но не сдаются: «Точка» в новогоднем ролике показала «честные» итоги года у предпринимателей
Airat Kafman
за неделю
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone

Комментарии

Сергей Леопольдович

Danone выпустит линейку…

Serge Sokolov

Рейды и уголовные дела: что…

Serge Kharkov

«Коммерсантъ»: Wildberries…

Sergei Timofeyev

Олег Тиньков продал акции…

Антон Гранд

«Коммерсантъ»: Wildberries…

Dmitry Tregubov

Российские венчурные инвесторы…

Hexen Sage

Веб-формы или как не испортить…

Карл

Плачут, опускают руки, но не…

Oleg Dubovitskiy

«Коммерсантъ»: Wildberries…

Виталий Тиханов

Купил наушники в…

Дмитрий Тенетович

ЕС обяжет Facebook, Amazon и…

Sergei Timofeyev

Четвертый тип подчиненных…

Карл

Плачут, опускают руки, но не…

Daniel W

Суперкомпьютер поможет…

Kondin Dmitriy

Источники: Hyundai купила…

Denis G

Акции Airbnb выросли более чем…

Дмитрий xXx

Купил наушники в…

Marat Yansaitov

Олег Тиньков продал акции…

Дмитрий Цветков

Купил наушники в…

Дмитрий Теплов

Олег Тиньков продал акции…
null