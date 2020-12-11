Mastercard и Visa приостановили приём платежей на PornHub после статьи о видео с подростками на сайте Материал редакции
Это и призывал сделать автор статьи, которая вышла в The New York Times.
Mastercard объявила, что окончательно прекращает работать с PornHub, пишет Reuters. Разбирательство компании подтвердило наличие незаконных видео на PornHub. Visa продолжает расследование и пока приостанавливает приём платежей.
PornHub назвал эти действия «разочаровывающими» и заявил, что сайт объявил об изменении политики — запретил скачивать видео и ограничил загрузку роликов на сайт. Платежные системы объявили о приостановке платежей через два дня после изменений.
«Эта новость потрясает сотни тысяч моделей, которые надеются на нашу платформу для получения средств к существованию», — заявила компания.
Обе компании начали расследования против PornHub после публикации статьи The New York Times о контенте с несовершеннолетними и заработке сайта на нём. Автор материала Николас Кристоф обвинил сайт в плохой модерации контента и призвал финансовые компании, сотрудничающие с сервисом, разорвать партнёрство.
В 2019 году от работы с Pornhub отказался PayPal. Сервис заявлял, что сайт «провёл определённые бизнес-платежи» без его разрешения. Тогда из-за этого более ста тысяч авторов видеороликов лишились источника дохода, писало Vice.
Ну хоть сейчас МИР пригодится
Санкции мастеркарда и визы, против порноиндустрии лол, киберпанк который мы заслужили
Киберпа́нк (от англ. cyberpunk) — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху.
Происходящее сейчас в мире вполне укладывается в данное определение :)
Че, не нужен биткоин, да?
не представляю пациента, который освоил использование биткойнов, но не осилил скачать бесплатной порнухи
прелесть не в скачивании а видео, а в контенте 🤗👌👈
Модельки сами выкладывают свои хоум видео, если получают кэш.
Проблема в том, что перейдя на битки, сайт всего скорее закроют всякие роскомпозоры и аналогичные службы в других странах.
Ну и как следствие сниженный поток платежеспособных клиентов -> меньше годноты -> ещё меньше денег -> хаб перестанет существовать, по крайней мере в таком виде. И превратится в пиратский отстойник
Пациенты - не проблема, а вот репутация - да
Возможно мне показалось, но текст написан с долей симпатии к сервису, потому как в статье The New York Times рассказывалось о том, как порносайт зарабатывает на видеозаписях с насилием над несовершеннолетними.
Без ссылки не понятно.
Хорошая иллюстрация того, что именно деньги правят миром.
Раз - и успешный бизнес становится совсем неуспешным, когда отключают систему платежей
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