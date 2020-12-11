Дневная аудитория «Дзена» составила почти 20 млн человек, рассказали vc.ru в «Яндексе». Сервис подвёл итоги года и поделился планами на следующий.

В 2019 году году дневная аудитория была на 50% меньше. Число активных блогеров в 2020 году — 45 тысяч. Пользователи проводят на платформе 45 минут в день, 80% времени связано с публикациями блогеров.