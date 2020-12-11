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Евгения Евсеева

45 тысяч блогеров и 20 млн пользователей в день: «Яндекс.Дзен» подвел итоги года и рассказал об обновлениях платформы Материал редакции

«Дзен» будет сотрудничать с ИП и юрлицами, запустит трансляции и разрешит пользователям предлагать блогерам контент.

Дневная аудитория «Дзена» составила почти 20 млн человек, рассказали vc.ru в «Яндексе». Сервис подвёл итоги года и поделился планами на следующий.

В 2019 году году дневная аудитория была на 50% меньше. Число активных блогеров в 2020 году — 45 тысяч. Пользователи проводят на платформе 45 минут в день, 80% времени связано с публикациями блогеров.

«Яндекс»

Также «Дзен» назвал предстоящие обновления блог-платформы:

  • После прочтения текста пользователи смогут пройти опрос и оценить публикацию, а их оценка будет влиять на рекомендации. Реакции всей аудитории публикации и подписчиков канала будут доступны блогерам в статистике редактора.
  • «Дзен» будет показывать пользователям в ленте больше контента от блогеров, на которых они подписаны. Опросы пользователей показали, что люди в пять раз выше оценивают материалы блогеров, на которых подписаны, и готовы чаще их рекомендовать.
  • Видеоблоги пользователей появятся в поисковой выдаче «Яндекса». «Дзен» разработает собственный видеоредактор и запустит трансляции в каналах блогеров.
  • Также «Яндекс.Дзен» обновит дизайн ленты и добавит возможность подписчикам предлагать блогерам контент. Если он понравится блогеру, он сможет опубликовать его в своем канале со ссылкой на автора и его профиль в «Дзене».
  • С 2019 года у блогеров появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых — на платформе их около 5 тысяч. Теперь сервис начнёт сотрудничать с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. ИП смогут выводить средства в любой момент и платить только 6% с полученного дохода, сами контролируя налоги и взносы. Юридические лица будут выводить деньги от 3000 рублей по итогам месяца.

#новость #дзен #яндекс

2372 просмотра
72 комментария
3
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Alexandr Brovin

32

Яндекс.Дзен
Спасибо, что информационную помойку, можно отключать на главной.

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Ivan Vasev

Alexandr
2

как отключить-то?!

Ответить

Vladimir Batenev

Ivan
3

uBlock Origin
добавьте в фильтр
yandex.ru##.zen-lib__container

Ответить

Артем Богданов

Vladimir
6

на yandex.ru внизу справа настройки, если залогинен

Ответить

max smirnoff

Ivan
2

вопрос года

Ответить

Anton Reut

Alexandr
0

Меня больше бесят видео посты с автоплеем. Ссука....

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

21

самый бесполезный сервис яндекса и, наверное, самый слабый

Ответить

Яндекс.Дзен

Автосервис
–13

Человек без машины может назвать бесполезным автосервис.
Тут как о вкусах и о потребностях спорить :)

Ответить

Василий

Яндекс.Дзен
18

Капитализация Яндекса увеличится вдвое если они это закроют и уволят всех тех кто это поддерживает. Начать  можно с комментатора  @Яндекс.Дзен он наконец то пойдет  работать в Пятерочку где в нем есть потребность и где он будет рассуждать о вкусах.

Это удар по имиджу прежде всего. Яндекс стал соревноваться  с кликбейтными помойками 

Ответить

max smirnoff

Яндекс.Дзен
1

навязанные вкусы и потребности 

Ответить

Станислав Калашников

Яндекс.Дзен
1

Жигули — не машина.

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

Яндекс.Дзен
0

я хотел оставить комментарий, но обидеть никого не хотел. могу удалить)

п.с. к автосервисам я не имею никакого отношения, так, небольшой эксперимент)

Ответить

Гражданский корабль

13

Тот самый момент когда при 20 миллионной аудитории «Яндекс.Дзен» и 45 тысяч авторов реальную отдачу получает 10-20 авторов , а на остальных кладут и списывают на «алгоритмы». Браво , аплодисменты!

Ответить

Яндекс.Дзен

Гражданский
–12

Это не так, ленты формируются, исходя из интересов пользователей, а не из пула определенных авторов. 

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Sergey Ontime

Яндекс.Дзен
17

Я странный, что для моих интересов в Дзене нет ничего, кроме мусора?)

Ответить

Яндекс.Дзен

Sergey
0

Отнюдь. Это значит, что мы мало о вас знаем. Подпишитесь на интересные вам темы, полайкайте и покликайте то, что кажется вам интересным. Лента станет разнообразнее. 

Ответить

Дмитрий Кораблев

Яндекс…
5

Проблема в заголовках авторов. Мне дзен часто предлагает интересную тематику и авторы всегда делают клик бейт заголовки, а в самой статье какой-то мусор. Для вашей системы кажется, что я зашел и даже прочитал статью, но мне она совсем не понравилась, абсолютно, а ставит  лайк или дизлайк очень неудобно, я это делаю, если вообще ад какой-то в статье.
В итоге спустя неделю вся моя лента превратилась в статьи "яжбатек" из Беларуси. Вся лента про то какая оппозиция в Беларуси плохая, какая Тихоновская портовая шлюха. Я так ничего и не смог сделать и просто отключил вашу ленту и уже много месяцев не захожу и стало жить проще.

В тик ток куда лучше это все сделано, лайк, дизлайк понятно и удобно ставить и лента реально быстро подстраивается под твои интересы. Это я так, к примеру))

Ответить

Яндекс.Дзен

Дмитрий
–1

И всё же надо ставить дизлайки таким публикациям или вовсе блокировать источники. 
Дизлайк — это важный инструмент в настройке ленты. Ставя дизлайк, вы показываете рекомендательной машине, что статья вам не интересна, нужно меньше таких статей.
А если в статье совсем «ад», то за дизлайком есть форма для жалобы :)

Ответить

Vladimir Batenev

Яндекс…
2

а если большинство смотрит первый канал, любит срачи на нем, соловьева-киселева, ваш ведь канал на их мнении строит ленту, поскольку лайков больше конечно. А идиотизм возобновляется если кукисы чистить или хром-инкогнито пользоваться.

Ответить

ilia

Яндекс…
1

Вам уже не раз писали:

 - заходишь под свои логином и видишь фигню и желтизну, от вас "Это по вашим интересам" (но нет, у меня иные интересы);

- заходишь с "чистого" браузера без истории и не залогинившись и видишь тоже желтизну и фигню, от вас "Это мы мало о вас знаем еще".

Фигня в любом случае, только отговорки от Дзена разные...

Даже то дзеновское, что выдается в результатах выдачи - вот бы там реально было полезное и "без срока давности", но нет, там тоже почти всегда фигня, к тому же актуальная пару недель.

Ответить

Станислав

Sergey
0

А где что-то есть? Что вы читаете?
Просто интересно, а то почитать совсем нечего.

Ответить

Sergey Ontime

Станисл…
1

Там, где контент не только дно, хоть тот же ютуб. Виси, и гугл. Не читаю лент, кроме своих соцсетей иногда.

Ответить

Гражданский корабль

Яндекс.Дзен
3

Я говорю со стороны , как раз автора. За год публикаций видео, статей и прочего заработок на вашей платформе составил аж 800 !!! рублей . Показов нет , продвижений нет и тд. Часто публикации при отложенном постинге улетают в прошлое . Только на прошлой неделе опубликовали пост , а он улетел в июнь месяц и ничего умнее вы придумать не можете , как ответ «так работает алгоритм , делайте больше и будет вам счастье». Это бред ! К тому же даже на vc.ru есть статьи где авторы открыто заявляют что лучше всего идут кликбейтные заголовки со всякой фигней внутри! И я не единственный, кто говорит , что это сизифов труд работать над статьями в Я.Де. Если что, вот вам пример , вашей работы https://vc.ru/174788

Ответить

Антон Аверкиев

Граждан…
0

Не тратьте время на эту помойку.

Ответить

max smirnoff

13

Яндекс Дзен конечно днище (( Авторы зачастую не только не утруждают себя связностью мыслей, они не утруждают себя даже грамматикой текста. А то, что это днище уже налезает на поисковую строку на главной Яндекса, говорит лишь об одном - Яндекс спекся. Когда-то это был самый крутой в России поисковик и центр развития технологий, сегодня - тупо маркетплейс для рубки бабла инвесторам. Сегалович прости, мы всё...

Ответить

Sergey Ontime

4

Каждый пятисотый – мамкин блогер.
Каждый седьмой – читатель мамкиного блогера.

Представился фильм Месть живых мертвецов.

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

Sergey
0

Каждый пятисотый – мамкин блогер.
Каждый седьмой – читатель мамкиного блогера.

А что в этом плохого?

Ответить

Dmitry Bashkiroff

Автосервис
11

Значительная часть населения тратит время на производство некачественной информации, а еще более значительная - на ее потребление. Это плохо.

Ответить

Автосервис на

Dmitry
–1

а раньше было лучше или хуже?

Ответить

Dmitry

Автосер…
2

Раньше по крайней мере дети не мечтали становится блогерами.

Ответить

Автосервис на

Dmitry
0

понятно. как по мне, блоггинг - интересная работа)) ну вашу точку зрения я понимаю

Ответить

Dmitry

Автосер…
5

Интересная работа, но это на мой взгляд конструктивно только тогда, когда у человека есть бекграунд и это дополнение к его деятельности, как любая публицистика. 
Я владелец биржи блогеров и ясно вижу, что это классический пузырь. Количество блогеров растет в геометрической прогрессии, а так как бизнес еще не до конца понял, что 90% рекламы у них бесполезная трата бюджета - пузырь будет надуваться.
Мы с инвесторами на пузыре заработаем деньги и через 3-5-10 лет будем заниматься другими задачами, потому что у команды и инвесторов есть образование и бекграунд. А дети, которые в 16 лет предпочли развитию снимать веселые видео - останутся в лучшем случае с парой миллионов рублей на счету, которые к тому моменту обесценятся.
Мы пытаемся действующим блогерам продвигать финансовую грамотность, для тех, кто младше 16 лет - требуем связи с родителями. Но большинство из них все равно будут просаживать свои доходы, пока они есть, в надежде, что так будет всегда.

Ответить

Автосервис на

Dmitry
0

очень рад услышать подтверждение моих мыслей по поводу рекламы. тоже считаю это пустой тратой денег и "узнаваемость бренда" здесь тоже не катит.

Ответить

Dmitry

Автосер…
0

Просто большинство блогеров имеет низкий Engagement rate и бизнес очень часто ошибается в выборе нужной ему ЦА в социальной сети. Отсюда, высокая стоимость CPV, CPO и как следствие ROI не выходит за точку безубыточности. Иногда фатально не выходит.

Мы сейчас сделали (к обновлению) аналитический сервис, но я не уверен, что он будет гарантированно эффективно работать и не уверен, что будет достаточно проверенных блогеров, с которыми можно будет работать. Сейчас мы пропустили через сервис около 2000 имеющихся анкет, из них только 114 получило TQ выше ожидаемого (формула оценки эффективности для рекламодателя, которую я придумал). А это говорит о том, что 19 из 20 блогеров не окупятся.

Ответить

Dmitry

Автосер…
0

Обратите внимание на топовых YouTube-блогеров. Многие покупают дорогие машины, не жалеют денег на пафос, рискуют своим капиталом и знают, что завтра прилетит еще пара сотен тысяч на счет и все будет чики-брики. Скоро спрос в расчете на одного конкретного блогера будет падать и если они не инвестируют доходы в себя и в собственные платформы, то останутся ни с чем.

Ответить

Для Сохранения

Dmitry
0

Кем они сейчас стали?

Ответить

Dmitry

Для
0

В каком смысле?

Ответить

Для Сохранения

Dmitry
0

Каковы плоды информационной изоляции того времени?

Ответить

Dmitry

Для
0

Разными людьми :)
Вы хотите сказать, что блогеры решают вопрос информационной изоляции?

Ответить

Для Сохранения

Dmitry
0

Они получились в результате доступности информации.
Мне тоже не нравятся блогеры, но если сравнимать время когда был только телевизор с гагариным и настоящее время, мне кажется сейчас лучше.

Ответить

Dmitry Kiselev

Автосер…
2

Раньше мнение гопника Васи с шестью классами образования по вопросам макроэкономики или медицины могло узнать только его ближайшее окружение ну или те, кто прошел мимо забора, на котором Вася написал слово из трех букв. А сейчас проститутки ведут блоги и выступают лидерами мнений.

Ответить

Dmitry

Автосер…
0

А сейчас после 9 класса бросают образование в пользу блоггинга и считают, что делают все правильно. 

Ответить

Гражданский

Dmitry
1

Частично согласен с вами . Но возьмём к примеру статью , где девушка пишет про актера который кому-то с кем-то изменил . И у неё на статью будет больше просмотров , чем у парня , который сам честно рассказывает, как можно , например , разобраться с проводкой в доме . И для Дзена тетя - важнее , потому что народ повалит в эту статью, хотя при этом у них в правилах написано «кликбейтные заголовки = бан»

Ответить

Василий Степанов

6

Чистим ботинки баклажанной икрой...
Сходил в магазин "Пятерочка". Рассказываю, кто такая Галя.
Жарим попкорн из переработанного мыла...
Больше никаких салонов красоты - делаю кудри в микроволновке...
Покупаю сразу 7 тюбиков морковного крема. Секрет морковного торта, как в Старбаксе.

Ответить

Andrew Freez

Василий
0

Купи и ты себе этот удобный ....
Муж ахнул, когда вставил советский....

кажется я не туда пишу

Ответить

Василий Степанов

Andrew
1

ну камон, это не дзеновские заголовки.

Ответить

Andrew Freez

Василий
0

это пока

Ответить

Вещий Олег

5

На яндекс дзен на зарплате работают несколько тысяч человек, которые  ведут свои как бы блоги в которых 90% убогого информационного мусора. 

Ответить

Яндекс.Дзен

Вещий
–4

Слишком хитрая многоходовочка для того, чтобы быть правдой.

Ответить

Станислав Калашников

Яндекс.Дзен
2

Йовану привет.

Ответить

Бы Дло

Вещий
1

90% любых блогов - убогий информационный мусор, зачем платить за то, с чем пользователи и бесплатно справляются?

Ответить

Артем Богданов

5

Монетизация говна - золотое дно. 

Ответить

Василий

3

Дно должно быть не дне 

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

2

В первых строчках Я.выдачи один идиотизм.

Это говорит только об одном - Гугл👍
*а ещё вопросы-ответы👎

Ответить

Sergey Ontime

Олег-Юрьевич
3

DuckDuckGo

Ответить

ilia

2

Даже если вычистить Дзен от всей желтизны и кликбейта, то там реально останутся только новостные, блогеры "про рецепты" и "что нового в Фикс прайс" и т.п..

Я тоже как-то завел канал, писал полезные статьи с учетом возраста аудитории, но там же статьи "играют и показываются" недели две, ну месяц максимум - смысла писать толковые статьи, реально полезные? А делать отображение статей со своего сайта - требования слишком высокие, их уже известные СМИ или блогеры могут только осилить.

Ответить

Василий Степанов

ilia
0

то там реально останутся только новостные, блогеры "про рецепты" и "что нового в Фикс прайс" и т.п..

Там еще целый раковый корпус

Ответить

Понь Бледный

1

>И всё же надо ставить дизлайки таким публикациям или вовсе блокировать источники.

Серьёзно надо, да? сидеть и выбирать из гнилых помидоров наименее гнилой? Мне казалось, эта работа происходит в других местах...

Ответить

Igor Kachura

0

Несмотря на все минусы, дзен крутейший продукт. Мне подсовывает очень много крутого материала про российские глубинки от первого лица. Даже незнаю где бы узнал о существовании этих мест, если бы не дзен.

Ответить

Vladimir Batenev

Igor
1

еще фейсбук есть
https://ru-ru.facebook.com/pg/yebenya/photos/?ref=page_internal

Эстетика ебеней
Эстетика ебеней. Отметки "Нравится": 91 тыс. романтика городских окраин | захватывающие миры…
ru-ru.facebook.com
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Vladimir Batenev

Igor
0

а вообще интереснее ютуб конечно в этом плане

Ответить

Василий Степанов

Igor
0

Зарегистрируйтесь в одноклассниках

Ответить

Станислав Назаров

0

Стоит отметить, что дзен реально стал релевантнее.  Видимо они теперь собирают ещё больше информации обо мне,  без моего ведома. Потому что я вообще не пользуюсь сервисами Яндекса, кроме директа и диска. Но Яндекс явно в курсе, что я Гуглю и смотрю на Ютубе.

Ответить

Яндекс.Дзен

Станислав
0

Возможно, вам интересно что-то, что подходит под наш медианный срез общих интересов. 

Ответить

Станислав Назаров

Яндекс.Дзен
0

Да я в целом не против, но хотелось бы знать механизмы. 

Ответить

Артем Богданов

Станисл…
0

deleted

Ответить

Vladimir Batenev

0

Сообщение удалено

Ответить

Артем Богданов

Vladimir
0

добавлю, с главной убрать можно в настройках блоков в подвале главной, если ты залогинен. я его вырезал и третий день хожу довольный

Ответить

Сергей Ермилов

0

Как можно хоть о чем-то отчитываться , если даже элементарные ТАБЛИЦЫ за всё это время не сделаны.

Ответить

Сергей

0

Дзен просто решил заменить собой тизерные сети. 

Ответить

Василий Степанов

Сергей
0

просто открыл филиал одноклассников

Ответить

Илья Волочков

0

Раньше я читал Дзен, но примерно через месяц он мне начал предлагать одни и те же статьи по содержанию, но написанных разными авторами. Я перестал узнавать что-то новое и удалил Дзен. На Десктопе скрыл.

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