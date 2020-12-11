45 тысяч блогеров и 20 млн пользователей в день: «Яндекс.Дзен» подвел итоги года и рассказал об обновлениях платформы Материал редакции
«Дзен» будет сотрудничать с ИП и юрлицами, запустит трансляции и разрешит пользователям предлагать блогерам контент.
Дневная аудитория «Дзена» составила почти 20 млн человек, рассказали vc.ru в «Яндексе». Сервис подвёл итоги года и поделился планами на следующий.
В 2019 году году дневная аудитория была на 50% меньше. Число активных блогеров в 2020 году — 45 тысяч. Пользователи проводят на платформе 45 минут в день, 80% времени связано с публикациями блогеров.
Также «Дзен» назвал предстоящие обновления блог-платформы:
- После прочтения текста пользователи смогут пройти опрос и оценить публикацию, а их оценка будет влиять на рекомендации. Реакции всей аудитории публикации и подписчиков канала будут доступны блогерам в статистике редактора.
- «Дзен» будет показывать пользователям в ленте больше контента от блогеров, на которых они подписаны. Опросы пользователей показали, что люди в пять раз выше оценивают материалы блогеров, на которых подписаны, и готовы чаще их рекомендовать.
- Видеоблоги пользователей появятся в поисковой выдаче «Яндекса». «Дзен» разработает собственный видеоредактор и запустит трансляции в каналах блогеров.
- Также «Яндекс.Дзен» обновит дизайн ленты и добавит возможность подписчикам предлагать блогерам контент. Если он понравится блогеру, он сможет опубликовать его в своем канале со ссылкой на автора и его профиль в «Дзене».
- С 2019 года у блогеров появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых — на платформе их около 5 тысяч. Теперь сервис начнёт сотрудничать с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. ИП смогут выводить средства в любой момент и платить только 6% с полученного дохода, сами контролируя налоги и взносы. Юридические лица будут выводить деньги от 3000 рублей по итогам месяца.
Яндекс.Дзен
Спасибо, что информационную помойку, можно отключать на главной.
как отключить-то?!
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yandex.ru##.zen-lib__container
самый бесполезный сервис яндекса и, наверное, самый слабый
Человек без машины может назвать бесполезным автосервис.
Тут как о вкусах и о потребностях спорить :)
Капитализация Яндекса увеличится вдвое если они это закроют и уволят всех тех кто это поддерживает. Начать можно с комментатора @Яндекс.Дзен он наконец то пойдет работать в Пятерочку где в нем есть потребность и где он будет рассуждать о вкусах.
Это удар по имиджу прежде всего. Яндекс стал соревноваться с кликбейтными помойками
я хотел оставить комментарий, но обидеть никого не хотел. могу удалить)
п.с. к автосервисам я не имею никакого отношения, так, небольшой эксперимент)
Это не так, ленты формируются, исходя из интересов пользователей, а не из пула определенных авторов.
Я странный, что для моих интересов в Дзене нет ничего, кроме мусора?)
Отнюдь. Это значит, что мы мало о вас знаем. Подпишитесь на интересные вам темы, полайкайте и покликайте то, что кажется вам интересным. Лента станет разнообразнее.
Проблема в заголовках авторов. Мне дзен часто предлагает интересную тематику и авторы всегда делают клик бейт заголовки, а в самой статье какой-то мусор. Для вашей системы кажется, что я зашел и даже прочитал статью, но мне она совсем не понравилась, абсолютно, а ставит лайк или дизлайк очень неудобно, я это делаю, если вообще ад какой-то в статье.
В итоге спустя неделю вся моя лента превратилась в статьи "яжбатек" из Беларуси. Вся лента про то какая оппозиция в Беларуси плохая, какая Тихоновская портовая шлюха. Я так ничего и не смог сделать и просто отключил вашу ленту и уже много месяцев не захожу и стало жить проще.
В тик ток куда лучше это все сделано, лайк, дизлайк понятно и удобно ставить и лента реально быстро подстраивается под твои интересы. Это я так, к примеру))
И всё же надо ставить дизлайки таким публикациям или вовсе блокировать источники.
Дизлайк — это важный инструмент в настройке ленты. Ставя дизлайк, вы показываете рекомендательной машине, что статья вам не интересна, нужно меньше таких статей.
А если в статье совсем «ад», то за дизлайком есть форма для жалобы :)
а если большинство смотрит первый канал, любит срачи на нем, соловьева-киселева, ваш ведь канал на их мнении строит ленту, поскольку лайков больше конечно. А идиотизм возобновляется если кукисы чистить или хром-инкогнито пользоваться.
Вам уже не раз писали:
- заходишь под свои логином и видишь фигню и желтизну, от вас "Это по вашим интересам" (но нет, у меня иные интересы);
- заходишь с "чистого" браузера без истории и не залогинившись и видишь тоже желтизну и фигню, от вас "Это мы мало о вас знаем еще".
Фигня в любом случае, только отговорки от Дзена разные...
Даже то дзеновское, что выдается в результатах выдачи - вот бы там реально было полезное и "без срока давности", но нет, там тоже почти всегда фигня, к тому же актуальная пару недель.
Там, где контент не только дно, хоть тот же ютуб. Виси, и гугл. Не читаю лент, кроме своих соцсетей иногда.
Гражданский корабль
Я говорю со стороны , как раз автора. За год публикаций видео, статей и прочего заработок на вашей платформе составил аж 800 !!! рублей . Показов нет , продвижений нет и тд. Часто публикации при отложенном постинге улетают в прошлое . Только на прошлой неделе опубликовали пост , а он улетел в июнь месяц и ничего умнее вы придумать не можете , как ответ «так работает алгоритм , делайте больше и будет вам счастье». Это бред ! К тому же даже на vc.ru есть статьи где авторы открыто заявляют что лучше всего идут кликбейтные заголовки со всякой фигней внутри! И я не единственный, кто говорит , что это сизифов труд работать над статьями в Я.Де. Если что, вот вам пример , вашей работы https://vc.ru/174788
Яндекс Дзен конечно днище (( Авторы зачастую не только не утруждают себя связностью мыслей, они не утруждают себя даже грамматикой текста. А то, что это днище уже налезает на поисковую строку на главной Яндекса, говорит лишь об одном - Яндекс спекся. Когда-то это был самый крутой в России поисковик и центр развития технологий, сегодня - тупо маркетплейс для рубки бабла инвесторам. Сегалович прости, мы всё...
Каждый пятисотый – мамкин блогер.
Каждый седьмой – читатель мамкиного блогера.
Представился фильм Месть живых мертвецов.
Каждый пятисотый – мамкин блогер.
Каждый седьмой – читатель мамкиного блогера.
А что в этом плохого?
Значительная часть населения тратит время на производство некачественной информации, а еще более значительная - на ее потребление. Это плохо.
а раньше было лучше или хуже?
понятно. как по мне, блоггинг - интересная работа)) ну вашу точку зрения я понимаю
Интересная работа, но это на мой взгляд конструктивно только тогда, когда у человека есть бекграунд и это дополнение к его деятельности, как любая публицистика.
Я владелец биржи блогеров и ясно вижу, что это классический пузырь. Количество блогеров растет в геометрической прогрессии, а так как бизнес еще не до конца понял, что 90% рекламы у них бесполезная трата бюджета - пузырь будет надуваться.
Мы с инвесторами на пузыре заработаем деньги и через 3-5-10 лет будем заниматься другими задачами, потому что у команды и инвесторов есть образование и бекграунд. А дети, которые в 16 лет предпочли развитию снимать веселые видео - останутся в лучшем случае с парой миллионов рублей на счету, которые к тому моменту обесценятся.
Мы пытаемся действующим блогерам продвигать финансовую грамотность, для тех, кто младше 16 лет - требуем связи с родителями. Но большинство из них все равно будут просаживать свои доходы, пока они есть, в надежде, что так будет всегда.
очень рад услышать подтверждение моих мыслей по поводу рекламы. тоже считаю это пустой тратой денег и "узнаваемость бренда" здесь тоже не катит.
Просто большинство блогеров имеет низкий Engagement rate и бизнес очень часто ошибается в выборе нужной ему ЦА в социальной сети. Отсюда, высокая стоимость CPV, CPO и как следствие ROI не выходит за точку безубыточности. Иногда фатально не выходит.
Мы сейчас сделали (к обновлению) аналитический сервис, но я не уверен, что он будет гарантированно эффективно работать и не уверен, что будет достаточно проверенных блогеров, с которыми можно будет работать. Сейчас мы пропустили через сервис около 2000 имеющихся анкет, из них только 114 получило TQ выше ожидаемого (формула оценки эффективности для рекламодателя, которую я придумал). А это говорит о том, что 19 из 20 блогеров не окупятся.
Обратите внимание на топовых YouTube-блогеров. Многие покупают дорогие машины, не жалеют денег на пафос, рискуют своим капиталом и знают, что завтра прилетит еще пара сотен тысяч на счет и все будет чики-брики. Скоро спрос в расчете на одного конкретного блогера будет падать и если они не инвестируют доходы в себя и в собственные платформы, то останутся ни с чем.
Кем они сейчас стали?
Каковы плоды информационной изоляции того времени?
Они получились в результате доступности информации.
Мне тоже не нравятся блогеры, но если сравнимать время когда был только телевизор с гагариным и настоящее время, мне кажется сейчас лучше.
Раньше мнение гопника Васи с шестью классами образования по вопросам макроэкономики или медицины могло узнать только его ближайшее окружение ну или те, кто прошел мимо забора, на котором Вася написал слово из трех букв. А сейчас проститутки ведут блоги и выступают лидерами мнений.
Гражданский
Частично согласен с вами . Но возьмём к примеру статью , где девушка пишет про актера который кому-то с кем-то изменил . И у неё на статью будет больше просмотров , чем у парня , который сам честно рассказывает, как можно , например , разобраться с проводкой в доме . И для Дзена тетя - важнее , потому что народ повалит в эту статью, хотя при этом у них в правилах написано «кликбейтные заголовки = бан»
Чистим ботинки баклажанной икрой...
Сходил в магазин "Пятерочка". Рассказываю, кто такая Галя.
Жарим попкорн из переработанного мыла...
Больше никаких салонов красоты - делаю кудри в микроволновке...
Покупаю сразу 7 тюбиков морковного крема. Секрет морковного торта, как в Старбаксе.
Купи и ты себе этот удобный ....
Муж ахнул, когда вставил советский....
кажется я не туда пишу
ну камон, это не дзеновские заголовки.
На яндекс дзен на зарплате работают несколько тысяч человек, которые ведут свои как бы блоги в которых 90% убогого информационного мусора.
Слишком хитрая многоходовочка для того, чтобы быть правдой.
В первых строчках Я.выдачи один идиотизм.
Это говорит только об одном - Гугл👍
*а ещё вопросы-ответы👎
Даже если вычистить Дзен от всей желтизны и кликбейта, то там реально останутся только новостные, блогеры "про рецепты" и "что нового в Фикс прайс" и т.п..
Я тоже как-то завел канал, писал полезные статьи с учетом возраста аудитории, но там же статьи "играют и показываются" недели две, ну месяц максимум - смысла писать толковые статьи, реально полезные? А делать отображение статей со своего сайта - требования слишком высокие, их уже известные СМИ или блогеры могут только осилить.
то там реально останутся только новостные, блогеры "про рецепты" и "что нового в Фикс прайс" и т.п..
Там еще целый раковый корпус
>И всё же надо ставить дизлайки таким публикациям или вовсе блокировать источники.
Серьёзно надо, да? сидеть и выбирать из гнилых помидоров наименее гнилой? Мне казалось, эта работа происходит в других местах...
Несмотря на все минусы, дзен крутейший продукт. Мне подсовывает очень много крутого материала про российские глубинки от первого лица. Даже незнаю где бы узнал о существовании этих мест, если бы не дзен.
Стоит отметить, что дзен реально стал релевантнее. Видимо они теперь собирают ещё больше информации обо мне, без моего ведома. Потому что я вообще не пользуюсь сервисами Яндекса, кроме директа и диска. Но Яндекс явно в курсе, что я Гуглю и смотрю на Ютубе.
Возможно, вам интересно что-то, что подходит под наш медианный срез общих интересов.
Да я в целом не против, но хотелось бы знать механизмы.
Сообщение удалено
добавлю, с главной убрать можно в настройках блоков в подвале главной, если ты залогинен. я его вырезал и третий день хожу довольный
Как можно хоть о чем-то отчитываться , если даже элементарные ТАБЛИЦЫ за всё это время не сделаны.
Дзен просто решил заменить собой тизерные сети.
Раньше я читал Дзен, но примерно через месяц он мне начал предлагать одни и те же статьи по содержанию, но написанных разными авторами. Я перестал узнавать что-то новое и удалил Дзен. На Десктопе скрыл.
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