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Таня Боброва

Warner Bros. сменит дистрибьютора своих фильмов в России: вместо «Каро Премьер» им станет Universal Pictures Материал редакции

«Каро Премьер» занималась кинотеатральным распространением картин студии больше 20 лет.

  • В марте 2021 года «Каро Премьер» перестанет быть кинотеатральным дистрибьютора фильмов студии Warner Bros., рассказали источники профильного издания «Бюллетень кинопрокатчика» («БК»).
  • Вместо неё дистрибьютором станет российское подразделение Universal Pictures International (UPI), гендиректор компании Вадим Иванов подтвердил информацию «Коммерсанту». Гендиректор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев не ответил на запрос газеты.
  • Сейчас в России свыше 30 дистрибьюторов кино, которые работают как посредники между студией и кинотеатром, указывает «Ъ». Основные кассовые сборы делят пять мейджоров — представителей голливудских студий. По данным «БК», которые приводит издание, в 2019 году они собрали 87,2% кинокассы, которая оценивалась в 55,4 млрд рублей.
  • «Каро Премьер» была эксклюзивным дистрибьютором WB в России с 1999 года. В 2019 году фильмы этой студии собрали 6,1 млрд рублей — это около 11,3% рынка. Группа «Каро» с долей 14,6% занимала среди дистрибьюторов второе место после Disney (37%), на третьем месте «Централ Партнершип» (партнёр Paramount, 14,4%), четвёртая — UPI с долей 14,2%.
  • В 2021 году четыре крупнейшие студии будут представлены двумя компаниями: Walt Disney Studios и UPI, указывает «Ъ». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что «монополизация никогда к добру не вела», но с другой стороны появление нескольких крупных игроков на рынке позволяет открывать новые бизнес-модели.
  • В начале декабря Warner Bros. сообщила, что выпустит в 2021 году все свои премьеры одновременно в кино и стриминге. По словам Вадима Иванова, это касается только американского рынка, в России формат дистрибуции WB не изменится.

#новость #кино #warnerbrothers

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