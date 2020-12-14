Warner Bros. сменит дистрибьютора своих фильмов в России: вместо «Каро Премьер» им станет Universal Pictures Материал редакции
«Каро Премьер» занималась кинотеатральным распространением картин студии больше 20 лет.
- В марте 2021 года «Каро Премьер» перестанет быть кинотеатральным дистрибьютора фильмов студии Warner Bros., рассказали источники профильного издания «Бюллетень кинопрокатчика» («БК»).
- Вместо неё дистрибьютором станет российское подразделение Universal Pictures International (UPI), гендиректор компании Вадим Иванов подтвердил информацию «Коммерсанту». Гендиректор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев не ответил на запрос газеты.
- Сейчас в России свыше 30 дистрибьюторов кино, которые работают как посредники между студией и кинотеатром, указывает «Ъ». Основные кассовые сборы делят пять мейджоров — представителей голливудских студий. По данным «БК», которые приводит издание, в 2019 году они собрали 87,2% кинокассы, которая оценивалась в 55,4 млрд рублей.
- «Каро Премьер» была эксклюзивным дистрибьютором WB в России с 1999 года. В 2019 году фильмы этой студии собрали 6,1 млрд рублей — это около 11,3% рынка. Группа «Каро» с долей 14,6% занимала среди дистрибьюторов второе место после Disney (37%), на третьем месте «Централ Партнершип» (партнёр Paramount, 14,4%), четвёртая — UPI с долей 14,2%.
- В 2021 году четыре крупнейшие студии будут представлены двумя компаниями: Walt Disney Studios и UPI, указывает «Ъ». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что «монополизация никогда к добру не вела», но с другой стороны появление нескольких крупных игроков на рынке позволяет открывать новые бизнес-модели.
- В начале декабря Warner Bros. сообщила, что выпустит в 2021 году все свои премьеры одновременно в кино и стриминге. По словам Вадима Иванова, это касается только американского рынка, в России формат дистрибуции WB не изменится.
753 просмотра
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e","warnerbrothers"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 186985, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 14 Dec 2020 09:57:07 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий Накачай стартап
Блоги компаний
5 причин, почему российскому университету больше нельзя без «цифры»
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Startup Lab запустила второй…
Как я делал сервис для себя и…
Как иллюстрировать…
Про состояние «потока» и то…
Блокировки на Facebook: как…
Startup Lab запустила второй…
Запись в подсайте Карьера
Reddit купил сервис коротких…
Как иллюстрировать…
Startup Lab запустила второй…
Startup Lab запустила второй…
Как приложение «Тиньков…
Запись в подсайте Карьера
Reddit купил сервис коротких…
Reddit купил сервис коротких…
Как иллюстрировать…