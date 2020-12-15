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Евгения Евсеева

«Протащились мордой по битому стеклу»: ИД «Мамихлапинатана» разделит компанию из-за ошибки в бизнес-модели Материал редакции

Издание «Батенька, да вы трансформер», книжное издательство, агентство бренд-журналистики и новостной сайт Breaking Mad будут работать отдельно.

18 комментариев
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Независимый издательский дом «Мамихлапинатана» закроет компанию и разделит бизнес на четыре независимых направления, сообщило издательство на своей странице в Facebook.

Все четыре бизнеса останутся «дружественными компаниями», цель реструктуризации — фокусировка на ключевых направлениях.

  • Издание «Батенька, да вы трансформер» и подкаст-студия будут искать новые способы монетизировать контент и продолжат развивать направление независимой журналистики.
  • Агентство бренд-журналистики Artel.Media продолжит работу с клиентами без изменений и займётся продвижением маркетинга.
  • Издательство «Носорог» расширит ассортимент книг и будет развивать рынок независимых издательств.
  • Новостной сайт Breaking Mad ожидает перезапуск.

Согласно заявлению, издательство допустило ошибку в бизнес-модели. Агентство бренд-журналистики не могло покрыть расходы на просветительские проекты, а «эксперименты с монетизацией медиа внутри компании обходятся дорого».

«Не имея внешнего финансирования или фанатичного инвестора, любая ошибка вызывает цепную реакцию, бьющую по невиновным департаментам и людям», — сообщило издательство.

Некоторые публикации «Батеньки» создавали репутационные риски для клиентов студии — это привело к заморозке или расторжению контрактов. При этом студия не собиралась вводить цензуру в изданиях, так как это противоречит смыслу независимых медиа.

«В итоге мы здорово протащились мордой по битому стеклу. У компании остались долги перед авторами, подрядчиками и бюджетом. Мы не отказываемся от них, а распределяем по компаниям в зависимости от ответственности. Все будет выплачено до копейки», — пишет издательство.

Федеральная налоговая служба арестовала счета издательского дома «Мамихлапинатана» и компании «Глаголов медиа» из-за неуплаченных налогов на сумму 36 млн рублей, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные ФССП и ФНС.

По данным «Контур.Фокуса», сумма взысканий к ООО «Мамихлапинатана» составляет 31,7 млн рублей. Выручка компании на конец 2019 года — 137,7 млн рублей, прибыль — 217 тысяч рублей. Сумма взысканий к ООО «Глаголев медиа», входящей в издательский дом, — 6 млн рублей, выручка составила 10,5 млн рублей, чистый убыток — 10,1 млн рублей.

Совладельцы издательства Егор Мостовщиков и Антон Ярош рассказали «Открытым медиа», что проблемы начались из-за пандемии, а задолженность по налогам появилась за девять месяцев 2020 года.

В октябре две микрофинансовые организации подали иски на общую сумму в 12,7 млн рублей к Егору Мостовщикову и Антону Ярошу. Издательство брало микрокредиты для выплат зарплат и гонораров, так как банки не дают кредиты медиабизнесу. Один иск на 10,3 млн рублей уже удовлетворен, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

#новость #мамихлапинатана

18 комментариев
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18 комментариев Накачай стартап
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Runciter

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 Не имея внешнего финансирования или фанатичного инвестора, любая ошибка вызывает цепную реакцию

Журналисты, которые в PR-заявлениях делают школьную ошибку в согласовании деепричастного оборота.

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Станислав Зверянов

Runciter
1

Хороший текст — не всегда грамотный)

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Runciter

Станислав
1

Не спорю. Но в PR-заявлениях как бы стоило учесть.

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From Siberia to London

6

Мамина хата папина карта.
Это же те самые легендарные чуваки, которые набрали микрокредитов на зарплаты своим сотрудникам. 
А рассуждают про бизнес-модели совсем как взрослые!

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Runciter

From
0

Так микрокредиты только взрослым и могут дать.

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Михаил Б

4

"Протащились мордой по битому стеклу" - это пока фигурально выражаясь. А вот когда придут специалисты по взысканию долгов из микрофинансовых организаций....

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Bruce Robertson

Михаил
0

Вот тут придет черед задниц Егора и Антона) 

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Trubin 🐜

3

СМИ пишут, что штате СМИ было 110 человек, это жесть, ребята! Куда столько? Ведь им всем надо было обеспечивать надо стул, стол, макбук, зарплату и печеньки. Конечно, с таким балластом самолет долго не пролетел. Аминь! 

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Dmitry Kiselev

2

Просто из журналистов очень так себе бизнесмены, это я как бывший журналист говорю. Каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего. 

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Михаил Иванович

2

Это же те ребята, которые придумали "Пересядь на мужское лицо" для Найка?

Ответить

Runciter

Михаил
0

Судя по общему фрейму с "мордой по стеклу" - очень может быть.
Допересаживались.
(Без злорадства - сам в такой ситуации практически).

Ответить

Bruce Robertson

0

"Некоторые публикации «Батеньки» создавали репутационные риски для клиентов студии — это привело к заморозке или расторжению контрактов."

Странно, что после материала «Героин — собственность модели» к ним вообще кто-то приходил.

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Trubin 🐜

Bruce
1

А что не так с этим материалом? 

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Дмитрий Цветков

Bruce
0

Сразу вспомнил этот материал. После него перестал читать «Батеньку»

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From Siberia to London

Bruce
0

Это, кстати, был их лучший материал. Напомнил журнал «Птюч».

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Дмитрий Малахов

0

Не так давно warhead закрылся по похожей причине.

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alex twit

0

Че? Какого маминого Натана?

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Dmitry Ryzhov

0

невероятные приключения !

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