«Протащились мордой по битому стеклу»: ИД «Мамихлапинатана» разделит компанию из-за ошибки в бизнес-модели Материал редакции
Издание «Батенька, да вы трансформер», книжное издательство, агентство бренд-журналистики и новостной сайт Breaking Mad будут работать отдельно.
Независимый издательский дом «Мамихлапинатана» закроет компанию и разделит бизнес на четыре независимых направления, сообщило издательство на своей странице в Facebook.
Все четыре бизнеса останутся «дружественными компаниями», цель реструктуризации — фокусировка на ключевых направлениях.
- Издание «Батенька, да вы трансформер» и подкаст-студия будут искать новые способы монетизировать контент и продолжат развивать направление независимой журналистики.
- Агентство бренд-журналистики Artel.Media продолжит работу с клиентами без изменений и займётся продвижением маркетинга.
- Издательство «Носорог» расширит ассортимент книг и будет развивать рынок независимых издательств.
- Новостной сайт Breaking Mad ожидает перезапуск.
Согласно заявлению, издательство допустило ошибку в бизнес-модели. Агентство бренд-журналистики не могло покрыть расходы на просветительские проекты, а «эксперименты с монетизацией медиа внутри компании обходятся дорого».
«Не имея внешнего финансирования или фанатичного инвестора, любая ошибка вызывает цепную реакцию, бьющую по невиновным департаментам и людям», — сообщило издательство.
Некоторые публикации «Батеньки» создавали репутационные риски для клиентов студии — это привело к заморозке или расторжению контрактов. При этом студия не собиралась вводить цензуру в изданиях, так как это противоречит смыслу независимых медиа.
«В итоге мы здорово протащились мордой по битому стеклу. У компании остались долги перед авторами, подрядчиками и бюджетом. Мы не отказываемся от них, а распределяем по компаниям в зависимости от ответственности. Все будет выплачено до копейки», — пишет издательство.
Федеральная налоговая служба арестовала счета издательского дома «Мамихлапинатана» и компании «Глаголов медиа» из-за неуплаченных налогов на сумму 36 млн рублей, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные ФССП и ФНС.
По данным «Контур.Фокуса», сумма взысканий к ООО «Мамихлапинатана» составляет 31,7 млн рублей. Выручка компании на конец 2019 года — 137,7 млн рублей, прибыль — 217 тысяч рублей. Сумма взысканий к ООО «Глаголев медиа», входящей в издательский дом, — 6 млн рублей, выручка составила 10,5 млн рублей, чистый убыток — 10,1 млн рублей.
Совладельцы издательства Егор Мостовщиков и Антон Ярош рассказали «Открытым медиа», что проблемы начались из-за пандемии, а задолженность по налогам появилась за девять месяцев 2020 года.
В октябре две микрофинансовые организации подали иски на общую сумму в 12,7 млн рублей к Егору Мостовщикову и Антону Ярошу. Издательство брало микрокредиты для выплат зарплат и гонораров, так как банки не дают кредиты медиабизнесу. Один иск на 10,3 млн рублей уже удовлетворен, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Не имея внешнего финансирования или фанатичного инвестора, любая ошибка вызывает цепную реакцию
Журналисты, которые в PR-заявлениях делают школьную ошибку в согласовании деепричастного оборота.
Хороший текст — не всегда грамотный)
Мамина хата папина карта.
Это же те самые легендарные чуваки, которые набрали микрокредитов на зарплаты своим сотрудникам.
А рассуждают про бизнес-модели совсем как взрослые!
"Протащились мордой по битому стеклу" - это пока фигурально выражаясь. А вот когда придут специалисты по взысканию долгов из микрофинансовых организаций....
СМИ пишут, что штате СМИ было 110 человек, это жесть, ребята! Куда столько? Ведь им всем надо было обеспечивать надо стул, стол, макбук, зарплату и печеньки. Конечно, с таким балластом самолет долго не пролетел. Аминь!
Просто из журналистов очень так себе бизнесмены, это я как бывший журналист говорю. Каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего.
Это же те ребята, которые придумали "Пересядь на мужское лицо" для Найка?
"Некоторые публикации «Батеньки» создавали репутационные риски для клиентов студии — это привело к заморозке или расторжению контрактов."
Странно, что после материала «Героин — собственность модели» к ним вообще кто-то приходил.
Сразу вспомнил этот материал. После него перестал читать «Батеньку»
Это, кстати, был их лучший материал. Напомнил журнал «Птюч».
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