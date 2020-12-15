Издание «Батенька, да вы трансформер», книжное издательство, агентство бренд-журналистики и новостной сайт Breaking Mad будут работать отдельно.

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Независимый издательский дом «Мамихлапинатана» закроет компанию и разделит бизнес на четыре независимых направления, сообщило издательство на своей странице в Facebook.

Все четыре бизнеса останутся «дружественными компаниями», цель реструктуризации — фокусировка на ключевых направлениях.

Издание «Батенька, да вы трансформер» и подкаст-студия будут искать новые способы монетизировать контент и продолжат развивать направление независимой журналистики.

Агентство бренд-журналистики Artel.Media продолжит работу с клиентами без изменений и займётся продвижением маркетинга.



Издательство «Носорог» расширит ассортимент книг и будет развивать рынок независимых издательств.



Новостной сайт Breaking Mad ожидает перезапуск.



Согласно заявлению, издательство допустило ошибку в бизнес-модели. Агентство бренд-журналистики не могло покрыть расходы на просветительские проекты, а «эксперименты с монетизацией медиа внутри компании обходятся дорого».

«Не имея внешнего финансирования или фанатичного инвестора, любая ошибка вызывает цепную реакцию, бьющую по невиновным департаментам и людям», — сообщило издательство.

Некоторые публикации «Батеньки» создавали репутационные риски для клиентов студии — это привело к заморозке или расторжению контрактов. При этом студия не собиралась вводить цензуру в изданиях, так как это противоречит смыслу независимых медиа.

«В итоге мы здорово протащились мордой по битому стеклу. У компании остались долги перед авторами, подрядчиками и бюджетом. Мы не отказываемся от них, а распределяем по компаниям в зависимости от ответственности. Все будет выплачено до копейки», — пишет издательство.

Федеральная налоговая служба арестовала счета издательского дома «Мамихлапинатана» и компании «Глаголов медиа» из-за неуплаченных налогов на сумму 36 млн рублей, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные ФССП и ФНС.

По данным «Контур.Фокуса», сумма взысканий к ООО «Мамихлапинатана» составляет 31,7 млн рублей. Выручка компании на конец 2019 года — 137,7 млн рублей, прибыль — 217 тысяч рублей. Сумма взысканий к ООО «Глаголев медиа», входящей в издательский дом, — 6 млн рублей, выручка составила 10,5 млн рублей, чистый убыток — 10,1 млн рублей.

Совладельцы издательства Егор Мостовщиков и Антон Ярош рассказали «Открытым медиа», что проблемы начались из-за пандемии, а задолженность по налогам появилась за девять месяцев 2020 года.