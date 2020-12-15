Аудитория подкастов на «Яндекс.Музыке» выросла в четыре раза за год — хотя бы раз в месяц их слушают уже 28% подписчиков Материал редакции
Самыми востребованными оказались подкасты про общество, юмор, науку и образование.
- «Яндекс.Музыка» подвела итоги года, в том числе среди подкастов, рассказали vc.ru в компании: 28% подписчиков слушали подкасты хотя бы раз в месяц, это в четыре раза больше, чем в 2019 году. Ещё 14% пользователей включали подкасты раз в неделю. Среднее время прослушивания — час.
- В декабре 2019 года «Яндекс.Музыка» сообщала, что количество подписчиков превысило 3 млн, а в октябре 2020 года «Яндекс» раскрыл количество подписчиков на «Яндекс.Плюс» (в подписку входит «Музыка») в России — 5 млн. Количество подписчиков на конец 2020 года сервис не раскрывает.
- «Яндекс.Музыка» запустила чарт подкастов — лидером среди издателей стала студия «Либо/Либо». Также в топ попали подкасты студий «Норм», «Толк», Brainstorm.fm и «Батенька, да вы трансформер». В дальнейшем чарт будет постоянно обновляться.
Самым популярным подкастом стал «ТЕД на русском». Также чаще всего пользователи слушали «Истории русского секса», «Одно расстройство», аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко «Ловец видений» и «Подкаст “Лайфхакера”».
- Самые востребованные категории среди подкастов — общество и культура, наука и образование, юмор, здоровье и лайфстайл. Чаще всего в этих категориях слушали «Истории русского секса», «ТЕД на русском» «Шоу Talk на ТНТ» и «Одно расстройство»
- «Яндекс.Музыка» запустила подкасты в конце 2018 года. С сентября 2020 года подкастерам стали доступны общие цифры прослушиваний, статистика по каждому эпизоду, а также пол, возраст и география слушателей. Подкасты «Яндекс.Музыки» доступны в 31 стране, на платформе размещено больше 6000 подкастов и 254 тысячи выпусков.
Потому что как спотифай не нахваливай, а рекомендации у Яндекса лучше.
Я бы не сказал что лучше. Пользовался спотифаем, сейчас уже больше года пользуюсь Яндексом. Рекомендации +- одинаковые. Фишка яндекса скорей в том, что у них частые акции и можно за 900р в год себе подписку оформить, плюс в подписку входит не только музыка, но и кинопоиск, скидка на такси и т.д.
Рекомендации Spotify...
Так. Что я должен понять из этого скриншота?
Что Spotify составляет микс треков, которые у тебя уже в лайкнутых, то есть, мне предлагают те треки, которые я и так уже слушал)
Ну мне и яндекс предлагает треки, которые я уже слышал. Не все, конечно, как у вас, но встречаются.
Иногда мне Яндекс.Музыка рекомендовало такие классные треки, которые я никогда и не слышал, и они очень подходили под мой вкус. Да, в Spotify есть «Discover Weekly», где только новые треки, но принципиально новых треков там нет.
Подкасты - это по хайпу следующие каналы в телеграме (которые стали следующими после пабликов) - просто куча, заводят все кому не лень, а по факту - я пробовал слушать почти все подкасты, которые появлялись на главной в Я.Музыке или просто где-то в подборках популярных были и почти все они - просто отстой. Вот серьезно, либо просто ___здят люди - без сюжета, без проработки, с противными голосами, без речи, либо льют воду похлеще инфобизнеса. В этом плане подкасты еще и как интервью на youtube - все хотят, но дилетанты, даже те, которые развивают упомянутые студии с "профи". В конце концов, слушать как кто-то просто "чешет лясы" с видом "видите ли, я эстет и ВАЖНУЮ тему поднимаю!" надоедает. И не знаю на что надеются - подкасты монетизируются намного хуже и дешевле того же youtube или пабликов, тем более инсты. Наверное, думают что Джо Роганами станут с его контрактом.
Думаю, еще в 2021 тема подкастов еще будет как-то актуальна, но через год уже серьезно схлопнется
Задрали эти подкасты, в Яндекс музыке ситуация с ними хуже и хуже, лезут из всех щелей. Уже даже некоторые подкасты под плейлисты мимикрируют, не удивлюсь что и я в эти 28% попал
Подкасты - это мерзость. Кто вообще их слушает и зачем? Треп пустозвонов. НАверное, те, кто слушают, думают еще что они как-то развиваются при этом.
Миллиниеалы придумали передачи на радио и теперь сидят слушают типа модные)
Откуда у людей столько времени все это слушать?
Фоном как радио. Я частенько во время прогулок или уборки дома включаю. На прогулках с мобильника, дома с яндекс станции.
У кого то есть опыт использования трех основных стриминговых площадок, что бы оценить динамику? Я долго пользовался apple music, исключительно из-за UI и прибывания в экосистеме apple. Spotify обгоняет apple по подкастам, UX, playlists и алгоритмам.
Раньше слушал подкасты на айфоне, а сейчас пересел на десктоп через я.музыку.
Но почему никто не пишет про Deezer?
Подписан на Deezer много лет, но ни разу не видел в России его рекламу.
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